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    Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu

    Yurt dışına ürün satmak isteyenlerin daha doğru strateji belirleyebilmesi için yapay zeka özellikli Akıllı İhracat Robotu geliştiriliyor. Akıllı İhracat Robotu nedir?
    1 hf.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu
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    Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez duyurulan Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu. Geliştirilecek yazılım sayesinde yurt dışında satış yapmak isteyen üreticinin daha doğru stratejisi belirlemesi sağlanacak.

    Ürünlerini ihraç etmek isteyen firmalar, Akıllı İhracat Platformu sayesinde hedefledikleri ülkelerin yasal altyapılarından pazar ve tüketici özelliklerine kadar pek çok bilgiyi kolaylıkla ücretsiz olarak görüntüleyebilecek.

    Ayrıca Bkz. "Rusya, Wikipedia’ya karşı kendi çevrimiçi ansiklopedisini hazırlıyor"

    Akıllı İhracat Platformu'nu kullanacak firmanın üretim kapasitesi, çalışan sayısı, konumu gibi bilgiler analiz edilerek firmanın dijital karakteri oluşturulacak. Daha sonra yapay zeka sayesinde bu firmanın ürünlerini dünyada en çok ithal eden ülkeler hangileri, ithalatında hızlı artış olan ülkeler nereler, bu ürünün vergi oranı hangi ülkede ne kadar, o ülke ne kadar uzakta, o ülke iş yapma kolaylığında kaçıncı sırada, firmanın sattığı ürünle beraber satılan ürünler var mı gibi kriterler işlenecek ve firmaya ihracat tavsiyelerinde bulunacak.

    İki fazdan oluşan Akıllı İhracat Platformu’nun ilk fazı 2020'nin ilk 6 ayında, ikinci fazı da 2020 sonu itibarıyla tamamlanacak.



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    interwap 1 hf. en beğenilen
    Aliexpress benzeri bir platform ve ucuz gönderi sunulursa ülke iz için çok faufalı olabilir diyeceğim ama İzmir İstanbul dosya kargonun 25 TL olduğunu düşündüğümde yurtdışı gönderi dünyanın parası tutacağının farkına vardım.
    Aliexpress benzeri bir platform ve ucuz gönderi sunulursa ülke iz için çok faufalı olabilir diyeceğim ama İzmir İstanbul dosya kargonun 25 TL olduğunu düşündüğü...
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    hamza5806 1 hf.
    Bu ulkede paypal bile yasak



    Ne ihracatı bwbdjdjdjdshdbsjsj
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    Olgi 1 hf.
    Akıllı ihracat yazılımı kim yapacak tabi ki akpli şirket

    Paypal gitti ne müşteri kaldı ne de iş.

    Hep şahenk kazanacak ersoy zengin olacak bilmem hangi akpli iş kişisi para basacak Gençlerin kobilerin adeta işini kestiler.
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    Holy-Ghost 1 hf.
    bunu yapmaya uğraşıyolar iyi hoş, kaç yıldır insanlar paypal kapatıldığı için küçük çaplı bir şekilde büyümeye çalışan insanların önünü kestiler direk.
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    DH Misafiri 1 hf.
    gemicikler çok güzelmiş nasıl alabiiliriz ! karta kaç taksit olur.
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    Kemal 1 hf.
    Kimler yapacak bu yazılımı?

    Kaç MİLYON DOLARA(!) yapacak...
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    TheNewAtilla 1 hf.
    Kızmayın, alakasız bir şey söyleyeceğim.



    100 senelik Türk aydınlanması, ihracat/ithalat yerine kullanabileceğimiz iki tane kelime bulamadı mı?!
    3 Yanıt Yanıtla
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    mcht38 1 hf. TheNewAtilla
    Dış Satım/Dış Alım diye bulmuşlar ama gündelik hayatta kulanilmadigindan kimse bilmiyor.
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    vonderplanitz 1 hf. TheNewAtilla
    İhracat / ithalat Arapça kökenli olduğu için mi sordun?
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    Ussuz 1 hf. TheNewAtilla
    Export ve imports nasıl? Daha iyi olur değil mi
    1 Yanıt Yanıtla
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    interwap 1 hf. en beğenilen
    Aliexpress benzeri bir platform ve ucuz gönderi sunulursa ülke iz için çok faufalı olabilir diyeceğim ama İzmir İstanbul dosya kargonun 25 TL olduğunu düşündüğümde yurtdışı gönderi dünyanın parası tutacağının farkına vardım.
    Yanıtla +10
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