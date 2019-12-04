Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz Mayıs ayında ilk kez duyurulan Akıllı İhracat Platformu’nun detayları belli oldu. Geliştirilecek yazılım sayesinde yurt dışında satış yapmak isteyen üreticinin daha doğru stratejisi belirlemesi sağlanacak.

Ürünlerini ihraç etmek isteyen firmalar, Akıllı İhracat Platformu sayesinde hedefledikleri ülkelerin yasal altyapılarından pazar ve tüketici özelliklerine kadar pek çok bilgiyi kolaylıkla ücretsiz olarak görüntüleyebilecek.

Ayrıca Bkz. "Rusya, Wikipedia’ya karşı kendi çevrimiçi ansiklopedisini hazırlıyor"

Akıllı İhracat Platformu'nu kullanacak firmanın üretim kapasitesi, çalışan sayısı, konumu gibi bilgiler analiz edilerek firmanın dijital karakteri oluşturulacak. Daha sonra yapay zeka sayesinde bu firmanın ürünlerini dünyada en çok ithal eden ülkeler hangileri, ithalatında hızlı artış olan ülkeler nereler, bu ürünün vergi oranı hangi ülkede ne kadar, o ülke ne kadar uzakta, o ülke iş yapma kolaylığında kaçıncı sırada, firmanın sattığı ürünle beraber satılan ürünler var mı gibi kriterler işlenecek ve firmaya ihracat tavsiyelerinde bulunacak.

İki fazdan oluşan Akıllı İhracat Platformu’nun ilk fazı 2020'nin ilk 6 ayında, ikinci fazı da 2020 sonu itibarıyla tamamlanacak.