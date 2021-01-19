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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı saatler, COVID-19'un erken teşhisine yardımcı olabilir

    Yapılan araştırmalar, akıllı saatlerden toplanan verilerin koronavirüsün erken teşhisinde önemli bir rol üstlenebileceğini gösteriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Akıllı saatler, COVID-19'un erken teşhisine yardımcı olabilir

    Mount Sinai Sağlık Sistemi ve Stanford Üniversitesi yaptıkları iki bağımsız çalışma ile koronavirüsün erken teşhisinde akıllı saatlerin önemine dikkat çektiler. Çalışmalara göre Apple Watch, Fitbit ve Garmin akıllı saatlerinin semptomlar ortaya çıkmadan günler önce COVID-19 enfeksiyonunun erken belirtisini saptamda yardımcı olacabileceklerini gösteriyor.

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    Erken teşhis için akıllı saatlerin kullanımı

    Araştırmacılar, 29 Nisan - 29 Eylül 2020 tarihleri arasında kalp atış hızı değişkenliğini (HRV) ölçen özel uygulamalarla donatılmış Apple Watch'la çalışan yaklaşık 300 Mount Sinai sağlık çalışanını izledi. Mount Sinai'deki araştırmacılar, Apple Watch'un bir bireyin kalp atışındaki ince değişiklikleri tespit edebildiğini keşfetti. Apple Watch'tan elde edilen verilerle, bir bireyin koronavirüse yakalandığını, hasta hissetmeden veya test yoluyla enfeksiyon bulunmadan yedi gün öncesine kadar tespit edilebildi.

    Çalışmanın yazarlarından Dr. Robert P. Hirten: "Hasta olabilecek kişileri enfekte olduklarını bilmeden önce tespit etmenin bir yolunu geliştirmek, COVID-19 yönetiminde gerçekten bir dönüm noktası olacaktır. COVID-19 ile ilgili zorlayıcı şeylerden biri, birçok insanın asemptomatik olması, yani semptomları yok ama yine de bulaşıcı olmaları. Bu, hasta olan birini tanımlamak ve onu karantinaya almak için geleneksel yöntemi kullanarak bu enfeksiyonu kontrol altına almayı zorlaştırıyor." dedi.

    Stanford Üniversitesi tarafından yapılan ve yaklaşık 5.300 katılımcıdan oluşan benzer bir araştırmada, Garmin, Fitbit ve Apple giyilebilir cihazları kullanan COVID-19 ile enfekte 32 kişiden gelen verileri analiz edildi. Araştırmacılar, bireylerin 26'sının kalp atış hızlarında, günlük adım sayısında veya uykuda kalma süresinde değişiklikler yaşadığını buldu.

    Mount Sinai ve Stanford Üniversitesi araştırmacılarının vardığı ortak sonuç ise bu tarz giyilebilir cihazların COVID-19'un erken tespitinde büyük bir rol üstlendiği yönünde. COVID-19 vakalarının yarısından fazlasının asemptomatik taşıyıcılar tarafından yayıldığı görüldüğü için bu iki araştırma önemli bir konuyu ele alıyor. Taşıyıcı, COVID-19'a sahip olduğunu, semptom göstermeden bile öğrenebilirse, kendi kendini izole etme konusunda dikkatli olacak ve bu sayede de başkalarına bulaştırma ihtimalini en aza indirerek virüsün yayılmasının önüne geçilebilecek.



    Kaynakça https://www.engadget.com/smartwatches-detect-symptoms-covid-19-140107922.html https://health.mountsinai.org/blog/mount-sinai-reseachers-use-apple-watch-to-predict-covid-19/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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