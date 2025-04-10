Yapay zekanın maliyeti 280 kat düştü, yeni modellerin maliyeti arttı

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Tam Boyutta Gör Stanford Üniversitesi'nin 2025 AI Endeksi Raporu'na göre, üst düzey yapay zeka dil modellerini kullanma maliyeti sadece 18 ayda milyon token başına 20 dolardan 0,07 dolara düştü. Dünya genelindeki yapay zeka ortamına panoramik bir bakış sunan Stanford'un yıllık raporu, aynı zamanda daha sorumlu yapay zeka denetimleri ihtiyacının ciddiyetini ve ABD ile Çin arasındaki yapay zeka teknolojileri yarışının giderek kızıştığını da ortaya koyuyor.

Yeni modellerin eğitimlerinin maliyeti artıyor

Yapay zeka modelleri yalnızca son bir yılda önemli ölçüde ucuzladı ancak aynı zamanda eğitilmeleri de daha pahalı hale geldi. Büyük şirketler amiral gemisi modellerine yatırımlarını artırdıkça, aynı modelleri çalıştırma ve sorgulama maliyeti önemli ölçüde düştü.

OpenAI, Meta ve Google, amiral gemisi dil modellerine yatırımı önemli ölçüde arttırdı. Ortalama olarak, her şirket en son amiral gemisi yapay zeka modelini eğitmek için bir önceki modele göre 28 kat daha fazla para harcadı. En büyük sıçrama, Meta'nın 3 milyon dolardan 170 milyon dolara sıçraması oldu. Mistral ve xAI gibi diğer nispeten yeni rakipler de oyuna yüksek harcamalarla girdiler. Grok 2'nin eğitiminin maliyeti yaklaşık 107 milyon dolar olarak belirlendi.

Tam Boyutta Gör Bu dil modellerini eğitmenin maliyeti yakın zamanda düşecek gibi görünmüyor. Şubat ayında kamuoyuna duyurulan xAI'nin Grok-3'ünün, Grok 2'nin eğitiminin 10 katı GPU kullandığı iddia ediliyor. Resmi olarak fiyat açıklanmasa da Grok 3'ün eğitiminin tamamlanmasının 1 milyar dolara mal olması bekleniyor.

GPT-3.5 perfomansında bir modelin kullanım maliyeti 280 kat düştü

Bu dev şirketler bir sonraki nesil yapay zekaya yüzlerce milyar dolar yatırım yaparken, GPT-3.5 performansına ulaşmanın maliyeti düştü. GPT-3.5 düzeyinde performansa sahip bir modeli çıkarsamanın maliyeti Kasım 2022'den Ekim 2024'e 280 kat düştü.

Daha küçük yapay modellerinin düşen donanım ve işletme maliyetleri bu fiyat düşüşüne büyük katkıda bulundu. Kurumsal yapay zeka donanım maliyetleri geçen yıl %30 düştü ve yeni donanımlar da %40 daha enerji verimli hale geldi.

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ABD liderliğini sürdürüyor, Çin yakın takipte

Amerika Birleşik Devletleri, yapay zekanın ana akıma girmesinden bu yana en fazla harcama yapan ve en başarılı ülke konumunda. Ancak Çin, yapay zeka yarışında çok yakından takip ediyor. En iyi performans gösteren ABD ve Çin merkezli büyük dil modelleri, endüstri kıyaslamalarında test edildiğinde performans açısından giderek daha da yaklaşıyor.

Tam Boyutta Gör Grafikte gösterildiği gibi, ABD’nin en iyi modeli, LMSYS Chatbot Arena’daki kör testlerde Çin’in şampiyon modelini yalnızca %1,70 farkla geride bırakabildi. MMLU ve HumanEval gibi önde gelen kıyaslama testlerinin sonuçları da giderek birbirine yaklaşmaya başladı, yine de ABD küçük bir farkla önde kalmayı sürdürüyor.

Ancak ABD, kalite olmasa da nicelik açısından Çin’i açık ara geride bırakıyor. HAI tarafından derlenen en dikkat çekici yapay zeka modelleri koleksiyonunda, ABD 2024’ün en öne çıkan büyük dil modellerinden 40’ını üreterek rahat bir liderlik elde etti. Çin ise15 modelle geride kalırken, tüm Avrupa yarışta yalnızca 3 modelle yer alabildi.

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