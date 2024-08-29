Tungsten temelli etkileyici verimliliğe sahip yarı şeffaf güneş hücresi üretildi

Yarı şeffef hücrelerde yüksek performans ve verimlilik
TMD güneş hücreleri, yüksek emilim katsayıları sayesinde oldukça verimli olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, iki boyutlu bir yapıya sahip olan bu malzeme, esnekliği ve yarı şeffaf yapısıyla çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Bu özellikler, TMD güneş hücreleri uzay, giyilebilir teknolojiler ve inşaat sektörlerinde devrim yaratabilecek potansiyelini gösteriyor.
Araştırmalar, WSe2 güneş hücrelerinin doping ve temas iyileştirmeleri ile yüzde 22.3 verimlilik sağlayabileceğini gösteriyor. Bu verimlilik, ticari güneş hücreleriyle karşılaştırılabilir seviyede. Dolayısıyla esnek güneş hücrelerinin geniş çapta kullanımının önünü açıyor. WSe2 güneş hücrelerinin daha yüksek taşıyıcı ömrü, paketlenmiş bir hücrede gram başına 64 W güç sağlama veya bir güneş modülünde gram başına 3W kadar güç üretme kapasitesine sahip. Bu sonuçlar, yüksek verimli çok katmanlı WSe2 güneş hücrelerinin düşük maliyetle kitlesel üretimini kolaylaştırabilir.
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.