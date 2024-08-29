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    Tungsten temelli etkileyici verimliliğe sahip yarı şeffaf güneş hücresi üretildi

    Stanford Üniversitesi araştırmacıları tungsten kullanarak yeni bir yarı şeffaf güneş hücresi üretti. Üretilen güneş hücresinde aynı zamanda yüzde 22 verimliliğe ulaşıldı.
    Tungsten temelli yarı şeffaf güneş hücresi üretildi Tam Boyutta Gör
    Stanford Üniversitesi ve Belçika'nın Imec araştırma merkezi, tungsten kullanarak ölçeklenebilir ve düşük maliyetli yarı şeffaf güneş hücreleri üretmenin yolunu açan yeni bir üretim yöntemi geliştirdi. Bu güneş hücreleri, Geçiş Metali Dikalkojenit (Transition Metal Dichalcogenides, TMDC) olarak bilinen bir teknolojiye dayanıyor ve silikonla karşılaştırıldığında daha yüksek emilim katsayıları ve yarı iletken özellikler sunuyor.

    Yarı şeffef hücrelerde yüksek performans ve verimlilik

    TMD güneş hücreleri, yüksek emilim katsayıları sayesinde oldukça verimli olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca, iki boyutlu bir yapıya sahip olan bu malzeme, esnekliği ve yarı şeffaf yapısıyla çeşitli yüzeylerde kullanılabilir. Bu özellikler, TMD güneş hücreleri uzay, giyilebilir teknolojiler ve inşaat sektörlerinde devrim yaratabilecek potansiyelini gösteriyor.

    Tungsten temelli yarı şeffaf güneş hücresi üretildi Tam Boyutta Gör
    Stanford Üniversitesi ve Imec’in Belçika’daki araştırmacıları, wafer ölçeğinde tungsten diselenid (WSe2) filmler üretmek için yeni bir TMD üretim tekniği geliştirdi. Bu teknik, malzemenin taşıyıcı ömrünü 144 ns’ye çıkararak önceki TMD filmlerinden 14 kat daha iyi performans sağlıyor. Araştırmacılar, 30 nm’den ince bir WSe2 filmi üretmek için iki selenizasyon yöntemi kullandı: katı kaynak selenyum (SS-Se) ve hidrojen selenid (H2Se) öncülü. Katı kaynak selenyum 900 santigrat derece gibi yüksek sıcaklıklarda işlenirken, H2Se selenizasyonu 650 santigrat derece sıcaklıkta gerçekleşebiliyor. Bu süreçler sonucunda elde edilen WSe2 filmi, 1.2 ile 1.3 eV enerji band aralığına sahip oluyor ve böylelikle güneş hücresi kullanımı için ideal bir hal alıyor.

    Araştırmalar, WSe2 güneş hücrelerinin doping ve temas iyileştirmeleri ile yüzde 22.3 verimlilik sağlayabileceğini gösteriyor. Bu verimlilik, ticari güneş hücreleriyle karşılaştırılabilir seviyede. Dolayısıyla esnek güneş hücrelerinin geniş çapta kullanımının önünü açıyor. WSe2 güneş hücrelerinin daha yüksek taşıyıcı ömrü, paketlenmiş bir hücrede gram başına 64 W güç sağlama veya bir güneş modülünde gram başına 3W kadar güç üretme kapasitesine sahip. Bu sonuçlar, yüksek verimli çok katmanlı WSe2 güneş hücrelerinin düşük maliyetle kitlesel üretimini kolaylaştırabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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