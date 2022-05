Apple Watch ve diğer akıllı saatler, kalori ölçümü konusunda oldukça başarısız

Tam Boyutta Gör

Kanada’daki Quebec Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, akıllı saat ve diğer giyilebilir teknolojilerin doğruluğunu sorgulatıyor. 25 yaşlarında 30 erkek ve 30 kadının katıldığı araştırmada, katılımcıların farklı aktiviteler yaparken vücut verileri ölçülmüş. Araştırmada; Apple Watch Series 6, Polar Vantage V ve Fitbit Sense kullanılmış ve katılımcılara Polar H10 göğüs kemeri ve MetaMax 3B spiroergometrisi takılarak ölçümler yapılmış. Sonuçlar ise her cihazı üzecek şekilde.

Cihazlar, kalori ölçümü konusunda başarısız

Araştırma, European Journal of Sport Science’da paylaşıldı ve sonuçlar, her cihazı üzüyor. Apple Watch Series 6, Fitbit Sense ve Polar Vantage V, 5 farklı aktivitede de kalori ölçümü konusunda kötü bir performans sergiliyor. Araştırmacılar, sağlık personellerinin, atletlerin ve koçların ve genel sporcuların bu cihazların ölçtüğü kalori verilerini kullanmamasını önerdi. Stronger by Science dergisi ise araştırmayı basit bir tabloya çevirerek cihazların performansını aktivitelere göre bölmüş.

Araştırmanın genel giyilebilir teknolojileri eleştirmesinin yanı sıra Apple Watch sahiplerini sevindirecek bir kısmı var. Araştırmaya göre Apple Watch Series 6, tüm aktivitelerde kalp atışı ölçümü konusunda Polar Vantage V ve Fitbit Sense’e göre daha doğru bir performans sergilemiş. Ayrıca tüm cihazlar, adım sayma konusunda oldukça başarılı olmuş. Giyilebilir teknolojiler, sürekli gelişmekte olduğundan önümüzdeki yıllarda bu problemler de azalacaktır.

