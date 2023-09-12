Apple Watch Series 9 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

- Apple Watch Series 9 neler sunuyor ⌚
- Tasarım 🎨
- Ekran ⌚
- İşlemci 💪
- Pil ömrü 🔋
- Çift Dokunma 🤌
- Diğer özellikler 🛠️
- Apple Watch Series 9 teknik özellikleri 📜
- Apple Watch Series 9 fiyat listesi 💰
- Apple Watch Series 9 çıkış tarihi
- Apple Watch Series 9: Kimler yükseltme yapmalı ❓
- Yorumlar
Apple, 12 Eylül’de düzenlediği Wonderlust isimli etkinliğinde merakla beklenen yeni ürünlerini duyurdu. Bu ürünlerden birisi de her yıl iPhone’larla birlikte güncellenen Watch Series 9 oldu. Etkinlik kapsamında Apple Watch 9 fiyatı ve özellikleriyle ilgili detaylar da paylaşıldı. İşte Apple Watch Series 9 hakkında her şey:
Apple Watch Series 9 neler sunuyor ⌚
Tasarım 🎨
Ekran ⌚
İşlemci 💪
Pil ömrü 🔋
Çift Dokunma 🤌
Yeni çift dokunma hareketiyle kullanıcılar Apple Watch Series 9'u tek ellerini kullanarak ve ekrana dokunmadan kolayca kontrol edebilecekler. Kullanıcılar, Apple Watch Series 9'da en sık yapılan işlemlerin çoğunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için saat ellerinin işaret parmağı ve başparmağını iki kez birbirine dokundurabilecekler.
Çift dokunma, uygulamadaki birincil düğmeyi kontrol ederek zamanlayıcıyı durdurmak, müzik çalmak veya duraklatmak ya da alarmı ertelemek için kullanılabilecek. Bu hareket, bir telefon çağrılarını yanıtlamak ve sonlandırmak, hatta Apple Watch'taki Kamera Kumandası ile fotoğraf çekmek için de kullanılabilecek.
Çift dokunma ayrıca saat kadranından Akıllı Yığın'ı açıyor ve başka bir çift dokunma ile yığındaki widget'lar arasında geçiş yapılabiliyor.Bu yeni çift dokunma hareketi, ivmeölçer, jiroskop ve optik kalp sensöründen gelen verileri yeni bir makine öğrenimi algoritmasıyla işleyen Apple Watch Series 9'daki daha hızlı Neural Engine tarafından etkinleştiriliyor. Algoritma, işaret parmağı ve başparmak çift dokunuş yaptığında küçük bilek hareketlerinin benzersiz imzasını ve kan akışındaki değişiklikleri algılıyor. Çift Dokunma, özelliği gelecek ay, yani Ekim ayında aktif olacak.
Diğer özellikler 🛠️
Tüm bunlara ek olarak Watch Series 9, watchOS 10 işletim sistemiyle birlikte geliyor. watchOS 10 ile gelen başlıca yenilikler arasında widget’lar, aktivite tasarımları, yeni saat kadranları, egzersiz için bisiklet desteği, acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları, yeni topografik harita ve Mental Sağlık Uygulaması bulunuyor. WatchOS 10'da iletişim bilgilerini başka bir kişinin Apple Watch'uyla paylaşmak için NameDrop özelliği de kullanılabilecek. Bu arada watchOS 10 güncellemesi Watch Series 4 ve üstü saatlere gelecek.
Siri artık sağlık ve fitness ile ilgili sorgular için Sağlık uygulamasındaki verilere erişmek üzere de kullanılabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı önceki gece kaç saat uyuduğunu, Aktivite halkalarını kapatma konusundaki ilerlemeyi veya bağlı bir monitörü varsa kan şekeri seviyesini sorabiliyor. Kullanıcılar ayrıca Apple Watch Series 9'da kiloları, regl dönemleri veya aldıkları ilaçlar gibi sağlık verilerini kaydetmek için Siri'den istekte bulunabiliyor. Bu takip Watch Ultra 2'de de yapılabiliyor.
Siri'ye yöneltilecek sağlık sorguları bu yılın ilerleyen dönemlerinde İngilizce olarak aktif olacak. Türkçe dil desteği ise sonradan gelecek.
Apple Watch Series 9 teknik özellikleri 📜
- Kasa boyutu: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu
- Ekran: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm) - 2000 nit
- İşlemci: S9
- Dayanıklık: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran
- Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, GPS
- İşletim Sistemi: watchOS 10
|Model
|GPS
|GPS + Hücresel
|Apple Watch Series 9 41mm
|399 dolar
|499 dolar
|Apple Watch Series 9 45mm
|429 dolar
|529 dolar
Apple Watch Series 9 fiyatı ne kadar? diye sonralar için; 41mm Apple Watch 9 fiyatı 399 dolar, 45mm Apple Watch 9 başlangıç fiyatı ise 429 dolar.
Apple Watch Series 9 çıkış tarihi
Apple Watch Series 9 saatler bugün itibariyle ön siparişe açıldı. 22 Eylül tarihinden itibaren ise Watch Series 9 raflardaki yerini alacak.
Apple Watch Series 9: Kimler yükseltme yapmalı ❓
Apple Watch Series 9 belirttiğimiz gibi önemli ancak devrimsel olmayan güncellemelere sahip bir model. Bu nedenle halihazırda Series 8 veya Series 7 sahibiyseniz muhtemelen yükseltme yapmayı düşünmenize gerek yok. Ancak eski saat sahiplerinin yükseltme yapmak istemesi için watchOS 10 desteği, yeni çip, gelişmiş pil ömrü ve modern bağlantı desteği gibi önemli sebepler bulunuyor.
iPhone 15 tanıtım etkinliği devam ediyor. Açıklanan detaylar çerçevesinde içerik güncelleniyor...Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.