Apple Watch Series 9 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

Apple, 12 Eylül’de düzenlediği Wonderlust isimli etkinliğinde merakla beklenen yeni ürünlerini duyurdu. Bu ürünlerden birisi de her yıl iPhone’larla birlikte güncellenen Watch Series 9 oldu. Etkinlik kapsamında Apple Watch 9 fiyatı ve özellikleriyle ilgili detaylar da paylaşıldı. İşte Apple Watch Series 9 hakkında her şey:

Apple Watch Series 9 neler sunuyor ⌚

Tam Boyutta Gör Etkinlik, Apple'ın özellikle de Watch'ların kurtardığı hayatlarla ilgili bir videoyla duygusal bir açılış yaparak başladı. Duygusal başlangıcın sonrasında ise yeni ürünleri gördük. Apple Watch Series 9 ise önceki nesle göre devasa yeniliklerle gelmiyor ancak önemli iyileştirmeler ve eklemelere ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla tasarımsal açıdan aynı yaklaşımın kullanıldığını görüyoruz. Bununla birlikte yeni işlemci sayesinde ise büyük performans artışları elde edilmiş durumda.

Tasarım 🎨

Tam Boyutta Gör Belirttiğimiz gibi Apple Watch 9, tasarımsal açıdan bekleyenlerini şaşırtmıyor. Dolayısıyla önceki modelde de olduğu gibi iki kasa seçeneği sunuluyor: 41 mm ve 45 mm. Kasa malzemesi olarak ise alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum arasında seçim yapılabilecek. Apple, daha çevreci bir yaklaşım ile modellerin kasasını oluşturmak için 3D baskı metodunu kullandığını da belirtti. Renk seçenekleri tarafındaysa Gece Yarısı, Yıldız Işığı, Gümüş, (PRODUCT)RED, Grafit ve Altın seçenekleri bulunuyor. Bunlara ek olarak yeni renk olarak pembe kasa seçeneği geldi.

Ekran ⌚

Tam Boyutta Gör Ekran tarafında da Apple, donanımsal değişikliğe gitmeme kararı almış. 45 mm modelde 1,9 inç 396 x 484 piksel çözünürlüklü, 41 mm modelde ise 352 x 430 piksel çözünürlüklü ekran yer alıyor. Bu paneller LTPO OLED Hep Açık Retina ekranla sahip ve 2000 nite kadar parlaklık sunabiliyorlar. Bu parlaklık önceki nesle göre iki kat artış anlamına geliyor. Series 9, ekranı sinema salonlarında veya gece kullanım için parlaklığını 1 nit'e kadar düşerebiliyor.

İşlemci 💪

Tam Boyutta Gör Apple, her yeni Apple Watch modelinde yeni bir işlemciyi listelese de aslında Series 8'de S8 çipi Series 6'da bulunan S6 çipiyle aynı. Dolayısıyla aralarında işlemciden kaynaklanan bir performans farkı bulunmuyor. Ancak Apple, Watch Series 9 ile birlikte yeni S9 çipine geçiş yapacak. Güncellenmiş çip, hız ve verimlilik iyileştirmeleri getirerek pil ömrünü ve genel performansı önemli derece iyileştirecek. Yeni S9 çipi, Series 8'e göre yüzde 60 daha fazla transistör ve yüzde 30 daha hızlı bir deneyim sunacak. S9 çipi ayrıca, 2 kat daha hızlı sinirsel görevler için dört çekirdekli bir sinir motoruna sahip durumda. U2 Ultra Geniş Bant çipi de konum hassasiyeti konusunda cihazların elini güçlendirecek. Bu çip yeni Apple ürünlerin temel özellikleri haline gelmiş durumda.

Pil ömrü 🔋

Tam Boyutta Gör Yeni S9 çipine geçiş sayesinde Watch Series 9 pil ömrü de sabit kalarak yine 18 saat oldu. Apple, Watch Series 8’de 18 saate kadar pil ömrü sunuyordu. Apple, cihazlarındaki batarya kapasitesini açıklamıyor ancak görünüşe göre önceki nesille aynı boyuttaki bataryalar kullanılıyor. Bu arada şarj sürelerinde de iyileştirmeler var. Apple Watch Series 9, yaklaşık 45 dakikada 0’dan yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Çift Dokunma 🤌

Tam Boyutta Gör Watch Series 9'da el hareketleriyle kontrol da gelişiyor ancak daha yeni bir özellik getirlmiş durumda. Apple yeni özellik için "Bunu her zaman kullanacağınızı düşünüyoruz." diye tanıttı. O özellik ise Çift Dokunma... Digital Crown ve Taptic Engine gibi yeniliklerin yanı sıra dokunma, kaydırma, bileği kaldırma ve sessize almak için kapama gibi hareketler Apple Watch'un kullanımını basit ve sezgisel hale getiriyor.

Yeni çift dokunma hareketiyle kullanıcılar Apple Watch Series 9'u tek ellerini kullanarak ve ekrana dokunmadan kolayca kontrol edebilecekler. Kullanıcılar, Apple Watch Series 9'da en sık yapılan işlemlerin çoğunu hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirmek için saat ellerinin işaret parmağı ve başparmağını iki kez birbirine dokundurabilecekler.

Çift dokunma, uygulamadaki birincil düğmeyi kontrol ederek zamanlayıcıyı durdurmak, müzik çalmak veya duraklatmak ya da alarmı ertelemek için kullanılabilecek. Bu hareket, bir telefon çağrılarını yanıtlamak ve sonlandırmak, hatta Apple Watch'taki Kamera Kumandası ile fotoğraf çekmek için de kullanılabilecek.

Çift dokunma ayrıca saat kadranından Akıllı Yığın'ı açıyor ve başka bir çift dokunma ile yığındaki widget'lar arasında geçiş yapılabiliyor.Bu yeni çift dokunma hareketi, ivmeölçer, jiroskop ve optik kalp sensöründen gelen verileri yeni bir makine öğrenimi algoritmasıyla işleyen Apple Watch Series 9'daki daha hızlı Neural Engine tarafından etkinleştiriliyor. Algoritma, işaret parmağı ve başparmak çift dokunuş yaptığında küçük bilek hareketlerinin benzersiz imzasını ve kan akışındaki değişiklikleri algılıyor. Çift Dokunma, özelliği gelecek ay, yani Ekim ayında aktif olacak.

Diğer özellikler 🛠️

Tam Boyutta Gör Apple Watch Series 9, gelişmiş verimlilik ve performansa sahip yeni bir optik kalp atış hızı sensörüyle birlikte geliyor. Buna gelişmiş konum doğruluğu ve hassasiyeti için yeni bir "U2" Ultra Geniş Bant çipi de eşlik ediyor. Apple’ın U1 çipi hayli eskiydi ve enerji tüketimi fazlaydı. Bunların yanında yeni kayışlar da tanıtıldı. Ayrıca Eylem düğmesi Digital Crown'un karşı tarafında yer alırken çift frekanslı GPS ve beklenen 5G desteği Watch 9’larda yerini aldı.

Tüm bunlara ek olarak Watch Series 9, watchOS 10 işletim sistemiyle birlikte geliyor. watchOS 10 ile gelen başlıca yenilikler arasında widget’lar, aktivite tasarımları, yeni saat kadranları, egzersiz için bisiklet desteği, acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları, yeni topografik harita ve Mental Sağlık Uygulaması bulunuyor. WatchOS 10'da iletişim bilgilerini başka bir kişinin Apple Watch'uyla paylaşmak için NameDrop özelliği de kullanılabilecek. Bu arada watchOS 10 güncellemesi Watch Series 4 ve üstü saatlere gelecek.

Tam Boyutta Gör Apple Watch'ta ilk kez, Siri istekleri aygıt üzerinde işlenebilecek. Siri, antrenman başlatmak veya zamanlayıcı ayarlamak gibi internetten bilgi gerektirmeyen talepler için Wi-Fi veya hücresel ağlara bağlı kalmıyor, böylece daha hızlı ve daha güvenilir yanıtlar veriyor. Güçlü Neural Engine ayrıca dikte işlemini Apple Watch Series 8'e göre yüzde 25'e kadar daha doğru hale getiriyor​​​.

Siri artık sağlık ve fitness ile ilgili sorgular için Sağlık uygulamasındaki verilere erişmek üzere de kullanılabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı önceki gece kaç saat uyuduğunu, Aktivite halkalarını kapatma konusundaki ilerlemeyi veya bağlı bir monitörü varsa kan şekeri seviyesini sorabiliyor. Kullanıcılar ayrıca Apple Watch Series 9'da kiloları, regl dönemleri veya aldıkları ilaçlar gibi sağlık verilerini kaydetmek için Siri'den istekte bulunabiliyor. Bu takip Watch Ultra 2'de de yapılabiliyor.

Siri'ye yöneltilecek sağlık sorguları bu yılın ilerleyen dönemlerinde İngilizce olarak aktif olacak. Türkçe dil desteği ise sonradan gelecek.

Apple Watch Ultra 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

Apple Watch Series 9 teknik özellikleri 📜

Tam Boyutta Gör

Kasa boyutu : 41 mm ve 45 mm kasa boyutu

: 41 mm ve 45 mm kasa boyutu Ekran : 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm) - 2000 nit

: 1,9 inç ekran 368 x 448 piksel çözünürlük (45mm) - 2000 nit İşlemci : S9

: S9 Dayanıklık : IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran

: IP6X, WR50 ve çatlamaya dayanıklı ekran Sensörler : Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü

: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü Bağlantı : 5G, Bluetooth 5.3, GPS

: 5G, Bluetooth 5.3, GPS İşletim Sistemi: watchOS 10

Apple Watch Series 9 fiyat listesi 💰 Model GPS GPS + Hücresel Apple Watch Series 9 41mm 399 dolar 499 dolar Apple Watch Series 9 45mm 429 dolar 529 dolar

Apple Watch Series 9 fiyatı ne kadar? diye sonralar için; 41mm Apple Watch 9 fiyatı 399 dolar, 45mm Apple Watch 9 başlangıç fiyatı ise 429 dolar.

Apple Watch Series 9 çıkış tarihi

Apple Watch Series 9 saatler bugün itibariyle ön siparişe açıldı. 22 Eylül tarihinden itibaren ise Watch Series 9 raflardaki yerini alacak.

Apple Watch Series 9: Kimler yükseltme yapmalı ❓

Tam Boyutta Gör

Apple Watch Series 9 belirttiğimiz gibi önemli ancak devrimsel olmayan güncellemelere sahip bir model. Bu nedenle halihazırda Series 8 veya Series 7 sahibiyseniz muhtemelen yükseltme yapmayı düşünmenize gerek yok. Ancak eski saat sahiplerinin yükseltme yapmak istemesi için watchOS 10 desteği, yeni çip, gelişmiş pil ömrü ve modern bağlantı desteği gibi önemli sebepler bulunuyor.

iPhone 15 tanıtım etkinliği devam ediyor. Açıklanan detaylar çerçevesinde içerik güncelleniyor...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch Series 9 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı