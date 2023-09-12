Apple Watch Ultra 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

- Apple Watch Ultra 2 neler sunuyor?
- Tasarım 🎨
- Ekran ⌚
- İşlemci 💪
- Pil ömrü 🔋
- Siri 🤖
- Diğer özellikler 🛠️
- Apple Watch Ultra 2 teknik özellikleri 📜
- Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve çıkış tarihi
- Apple Watch Ultra 2: Kimler yükseltme yapmalı ❓
- Yorumlar
Geçtiğimiz yıl Apple, Apple Watch'un sağlam ve premium bir versiyonu olan Apple Watch Ultra'yı tanıtarak ekosisteminin manzarasını tümüyle değiştirdi. Eksiksiz titanyum ve safir yapısı, su geçirmezliği ve aşırı sıcaklık koşullarında çalışma vaadiyle Apple Watch Ultra, özellikle sporcular için ideal bir seçenekti. Apple, Watch Ultra 2 ile bir adım daha ileriye gidiyor. Wonderlust etkinliğinde tanıtılan Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri de Apple tarafından açıklandı.
Apple Watch Ultra 2 neler sunuyor?
Tasarım 🎨
Apple Watch Ultra, Apple Watch serisinin tasarım dilini sarsarak bügüne kadarki en büyük Watch modeli olmuştu. Watch Ultra 2 de bu büyüklüğü aynı şekilde koruyor. 49mm kasa boyutuna sahip olan Watch Ultra 2, düz ve sert hatlara sahip. Titanyum kasa ile birlikte çizilmelere ve sürtünmelere karşı koruma sağlayan safir ekran, ikincil bir işlem düğmesi ve daha belirgin oluklara sahip bir Digital Crown cihazda yer alıyor. Renk seçenekleri açısından ise daha fazla seçenek sunuluyor. Mevcut seçeneklere ek olarak bu modelde Uzay Grisi rengi geliyor.
Ekran ⌚
Watch Series 9'da gördüğümüz Çift Dokunma özelliği yine Watch Ultra 2'de de bulunuyor. Çift Dokunma özelliği ile başparmağınıza ve işaret parmağınıza iki kez dokunarak bir aramayı cevaplanabilece kveya sonlandırabileceksiniz. Özellik, alarmı durdurmak veya zamanalyıcı başlatmak için de kullanılabilecek. Çift Dokunma, Ekim ayı itibariyle kullanılabilir olacak.
İşlemci 💪
Pil ömrü 🔋
Siri 🤖
Aygıt üzerinde işleme özel ve güvenli; ayrıca Siri artık sağlık ve fitness ile ilgili sorgular için Sağlık uygulamasındaki verilere erişmek üzere de kullanılabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı önceki gece kaç saat uyuduğunu, Aktivite halkalarını kapatma konusundaki ilerlemeyi veya bağlı bir monitörü varsa kan şekeri seviyesini sorabiliyor. Kullanıcılar ayrıca Apple Watch Series 9'da kiloları, regl dönemleri veya aldıkları ilaçlar gibi sağlık verilerini kaydetmek için Siri'den istekte bulunabiliyor. Bu takip Watch Ultra 2'de de yapılabiliyor.
Siri'ye yöneltilecek sağlık sorguları bu yılın ilerleyen dönemlerinde İngilizce olarak aktif olacak. Türkçe dil desteği ise sonradan gelecek.
Diğer özellikler 🛠️
Apple Watch Ultra 2 teknik özellikleri 📜
- Kasa boyutu: 49mm kasa boyutu, titanyum
- Ekran: 1,92 inç Retina LTPO OLED ve 3000 nit parlaklık
- İşlemci: S9
- Dayanıklık: IP6X, 100 metreye kadar suya dayanıklılık, 40 metreye kadar dalış
- Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü, Düşme Algılama ve Trafik Kazası Algılama
- Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, GPS, Acil SOS, NFC
- İşletim Sistemi: watchOS 10
Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve çıkış tarihi
Apple Watch Ultra 2 fiyatı ne kadar? diye soranlar için Apple Watch Ultra 2 fiyatı 799 dolar olarak açıkladı. 22 Eylül tarihinden itibaren ise Watch Ultra 2 raflardaki yerini alacak.
Apple Watch Ultra 2: Kimler yükseltme yapmalı ❓
Eğer halihazırda birinci nesil bir Apple Watch Ultra'nız varsa ve ondan genel olarak memnunsanız Apple Watch Ultra 2'ye geçmeniz genel anlamda çok fazla bir şey katmayacak. Ancak daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü arıyorsanız Watch Ultra 2 tercih edilebilir. Ayrıca aynı şekilde eski bir Watch kullanıyorsanız Watch Ultra 2, her anlamda gelişmiş özellikler sunacaktır. Ek olarak ekstrem sporlar veya dış koşullarda kullanım için bir saat arıyorsanız Watch Ultra 2’yi listenize eklemelisiniz.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.