Apple Watch Ultra 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Geçtiğimiz yıl Apple, Apple Watch'un sağlam ve premium bir versiyonu olan Apple Watch Ultra'yı tanıtarak ekosisteminin manzarasını tümüyle değiştirdi. Eksiksiz titanyum ve safir yapısı, su geçirmezliği ve aşırı sıcaklık koşullarında çalışma vaadiyle Apple Watch Ultra, özellikle sporcular için ideal bir seçenekti. Apple, Watch Ultra 2 ile bir adım daha ileriye gidiyor. Wonderlust etkinliğinde tanıtılan Watch Ultra 2 fiyatı ve özellikleri de Apple tarafından açıklandı.

Apple Watch Ultra 2 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Apple, Watch Series 9 ailesinde olduğu gibi Watch Ultra 2 modelinde de devasa değişikliklere gitmedi. Apple, Watch Ultra 2. Nesil'i küçük bir yenilemeyle tanıtmayı tercih etti. Tasarım açısından önceki modele benzeyen Watch Ultra 2, donanım tarafındaysa önemli yükseltmeler aldı. Bu vesileyle pil ömrü de önceki modele göre arttı.

Tasarım 🎨

Apple Watch Ultra, Apple Watch serisinin tasarım dilini sarsarak bügüne kadarki en büyük Watch modeli olmuştu. Watch Ultra 2 de bu büyüklüğü aynı şekilde koruyor. 49mm kasa boyutuna sahip olan Watch Ultra 2, düz ve sert hatlara sahip. Titanyum kasa ile birlikte çizilmelere ve sürtünmelere karşı koruma sağlayan safir ekran, ikincil bir işlem düğmesi ve daha belirgin oluklara sahip bir Digital Crown cihazda yer alıyor. Renk seçenekleri açısından ise daha fazla seçenek sunuluyor. Mevcut seçeneklere ek olarak bu modelde Uzay Grisi rengi geliyor.

Apple Watch Series 9 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

Ekran ⌚

Tam Boyutta Gör Ekran tarafındaysa Apple Watch Ultra 2, 1,92 inç Retina LTPO OLED ekranla geliyor. İlk Apple Watch Ultra'da da 1,9 inçlik ekran bulunuyordu. Bu ekranın parlaklığı ise 3000 nit seviyesine çıkartılmış durumda. Önceki modelde parlaklık 2000 nit seviyesindeydi. Apple aynı zamanda Watch Ultra 2'de Modular Ultra özelliğini getiriyor ki, bu özellik cihazın kenar ekranlarını kullanıyor.

Watch Series 9'da gördüğümüz Çift Dokunma özelliği yine Watch Ultra 2'de de bulunuyor. Çift Dokunma özelliği ile başparmağınıza ve işaret parmağınıza iki kez dokunarak bir aramayı cevaplanabilece kveya sonlandırabileceksiniz. Özellik, alarmı durdurmak veya zamanalyıcı başlatmak için de kullanılabilecek. Çift Dokunma, Ekim ayı itibariyle kullanılabilir olacak.

İşlemci 💪

Tam Boyutta Gör Birinci nesil Apple Watch Ultra ve Watch Series 8 dahil olmak üzere önceki nesiller aslında Series 6’ya güç veren S6 yongasını kullanıyordu. Apple çok küçük değişiklikler yaparak isimlendirmeyi değiştiriyordu. Ancak Watch Ultra 2’de ise yeni çok daha gelişmiş S9 çip bulunuyor. Bu çip hem verimlilikte hem de performansta önceki nesle göre önemli kazanımlar sağlıyor. Yeni S9 çipi, Series 8'e göre yüzde 60 daha fazla transistör ve yüzde 30 daha hızlı bir deneyim sunacak. S9 çipi ayrıca, 2 kat daha hızlı sinirsel görevler için dört çekirdekli bir sinir motoruna sahip durumda. Buna ek olarak yine oldukça uzun zamandır kullanılan U1 çipi yerini U2 Ultra Geniş Bant çipine bırakıyor. Böylece Watch Ultra 2, konum hassasiyeti konusunda çok daha başarılı hale gelecek.

Pil ömrü 🔋

Tam Boyutta Gör Yeni S9 ve U2 Ultra Geniş Bant çipi sayesinde elde edilen verimlilik kazanımları pil ömrüne de olumlu etkide bulunması bekleniyordu. Ancak Apple Watch Ultra 2 pil ömrü birkez daha 36 saat olmuş durumda. Dolayısıyla Watch Ultra 2, iki gün boyuncac şarj etmeden kullanılabilecek. İlk nesil Ultra modeli iki gün boyunca rahat bir kullanım sunuyordu. Yeni işlemci ile birlikte açıkçası daha fazla bir pil ömrü bekleniyordu.

Siri 🤖

Tam Boyutta Gör Apple Watch'ta ilk kez, Siri istekleri aygıt üzerinde işlenebilecek. Siri, antrenman başlatmak veya zamanlayıcı ayarlamak gibi internetten bilgi gerektirmeyen talepler için Wi-Fi veya hücresel ağlara bağlı kalmıyor, böylece daha hızlı ve daha güvenilir yanıtlar veriyor. Güçlü Neural Engine ayrıca dikte işlemini Apple Watch Series 8'e göre yüzde 25'e kadar daha doğru hale getiriyor.

Aygıt üzerinde işleme özel ve güvenli; ayrıca Siri artık sağlık ve fitness ile ilgili sorgular için Sağlık uygulamasındaki verilere erişmek üzere de kullanılabiliyor. Örneğin, bir kullanıcı önceki gece kaç saat uyuduğunu, Aktivite halkalarını kapatma konusundaki ilerlemeyi veya bağlı bir monitörü varsa kan şekeri seviyesini sorabiliyor. Kullanıcılar ayrıca Apple Watch Series 9'da kiloları, regl dönemleri veya aldıkları ilaçlar gibi sağlık verilerini kaydetmek için Siri'den istekte bulunabiliyor. Bu takip Watch Ultra 2'de de yapılabiliyor.

Siri'ye yöneltilecek sağlık sorguları bu yılın ilerleyen dönemlerinde İngilizce olarak aktif olacak. Türkçe dil desteği ise sonradan gelecek.

Diğer özellikler 🛠️

Tam Boyutta Gör Apple Watch Ultra 2, Watch Series 9 ailesinde olduğu gibi watchOS 10 işletim sistemiyle birlikte geliyor. watchOS 10 ile gelen başlıca yenilikler arasında widget’lar, aktivite tasarımları, yeni saat kadranları, egzersiz için bisiklet desteği, acil durumlar için hücresel bağlantı noktaları, yeni topografik harita ve Mental Sağlık Uygulaması bulunuyor. Bu arada watchOS 10 güncellemesi Watch Series 4 ve üstü saatlere gelecek. Diğer tüm özellikler ise Watch Series 9 ile aynı.

Apple Watch Ultra 2 teknik özellikleri 📜

Tam Boyutta Gör

Kasa boyutu: 49mm kasa boyutu, titanyum

49mm kasa boyutu, titanyum Ekran: 1,92 inç Retina LTPO OLED ve 3000 nit parlaklık

1,92 inç Retina LTPO OLED ve 3000 nit parlaklık İşlemci: S9

S9 Dayanıklık: IP6X, 100 metreye kadar suya dayanıklılık, 40 metreye kadar dalış

IP6X, 100 metreye kadar suya dayanıklılık, 40 metreye kadar dalış Sensörler: Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü, Düşme Algılama ve Trafik Kazası Algılama

Barometrik altimetre, optik kalp sensörü, elektriksel kalp sensörü, ivmeölçer, jiroskop, kanda oksijen sensörü, sıcaklık sensörü, Düşme Algılama ve Trafik Kazası Algılama Bağlantı: 5G, Bluetooth 5.3, GPS, Acil SOS, NFC

5G, Bluetooth 5.3, GPS, Acil SOS, NFC İşletim Sistemi: watchOS 10

Apple Watch Ultra 2 fiyatı ve çıkış tarihi

Apple Watch Ultra 2 fiyatı ne kadar? diye soranlar için Apple Watch Ultra 2 fiyatı 799 dolar olarak açıkladı. 22 Eylül tarihinden itibaren ise Watch Ultra 2 raflardaki yerini alacak.

Apple Watch Series 9 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı 1 sa. önce eklendi

Apple Watch Ultra 2: Kimler yükseltme yapmalı ❓

Eğer halihazırda birinci nesil bir Apple Watch Ultra'nız varsa ve ondan genel olarak memnunsanız Apple Watch Ultra 2'ye geçmeniz genel anlamda çok fazla bir şey katmayacak. Ancak daha yüksek performans ve daha uzun pil ömrü arıyorsanız Watch Ultra 2 tercih edilebilir. Ayrıca aynı şekilde eski bir Watch kullanıyorsanız Watch Ultra 2, her anlamda gelişmiş özellikler sunacaktır. Ek olarak ekstrem sporlar veya dış koşullarda kullanım için bir saat arıyorsanız Watch Ultra 2’yi listenize eklemelisiniz.

iPhone 15 tanıtım etkinliği devam ediyor. Açıklanan detaylar çerçevesinde içerik güncelleniyor...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple Watch Ultra 2 tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı