Akıllı telefon ile diş görüntülüme cihazı geliştirildi

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Ortodontistler hastalarının dişlerine diş teli taktıktan sonra veya herhangi bir işlem sonrasında yaptıkları işlemin prognoz takibi için hastaları düzenli olarak kontrole çağırmaları gerekiyor. Yeni akıllı telefon bazlı cihaz sayesinde bu durum kliniğe gitmeden evden kolayca gerçekleştirilebilecek gibi görünüyor.

Fransa-Paris temelli şirket tarafından geliştirilen sistem ile ortodontistler hastaya gerekli cihazı veriyor ve hasta eve gittiğinde cihazın gerekli kısmını ağzına yerleştiriyor. Daha sonra akıllı telefonu cihazda bulunan bölmeye yerleştiriyor.

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Akıllı telefon uygulaması ile kontrol ediliyor

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Ios ve Android destekli uygulamala ile hastaya sesli komut veriliyor ve hasta cihazı komutlara göre aşağı yukarı, sağa sola oynatarak dişlerini görüntülüyor. Bu sırada akıllı telefon düzenli aralıklarla fotoğraf çekiyor ve çektiği fotoğrafları yapay zeka algoritması ile düzenleyen bir bulut sunucuya aktarıyor.

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Eğer bir problem tespit edilirse ortodontist bilgilendiriliyor ve ortodontist bu sayede hastayı kliniğe çağırıyor.

https://newatlas.com/health-wellbeing/smilemate-remote-orthodontic/

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