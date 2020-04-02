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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Akıllı telefon ile diş görüntülüme cihazı geliştirildi

    Ios ve Android destekli uygulamala ile hastaya sesli komut veriliyor ve hasta cihazı komutlara göre aşağı yukarı, sağa sola oynatarak dişlerini görüntülüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Akıllı telefon ile diş görüntülüme cihazı geliştirildi
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    Ortodontistler hastalarının dişlerine diş teli taktıktan sonra veya herhangi bir işlem sonrasında yaptıkları işlemin prognoz takibi için hastaları düzenli olarak kontrole çağırmaları gerekiyor. Yeni akıllı telefon bazlı cihaz sayesinde bu durum kliniğe gitmeden evden kolayca gerçekleştirilebilecek gibi görünüyor.

    Fransa-Paris temelli şirket tarafından geliştirilen sistem ile ortodontistler hastaya gerekli cihazı veriyor ve hasta eve gittiğinde cihazın gerekli kısmını ağzına yerleştiriyor. Daha sonra akıllı telefonu cihazda bulunan bölmeye yerleştiriyor.

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    Akıllı telefon uygulaması ile kontrol ediliyor

    Akıllı telefon ile diş görüntülüme cihazı geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Ios ve Android destekli uygulamala ile hastaya sesli komut veriliyor ve hasta cihazı komutlara göre aşağı yukarı, sağa sola oynatarak dişlerini görüntülüyor. Bu sırada akıllı telefon düzenli aralıklarla fotoğraf çekiyor ve çektiği fotoğrafları yapay zeka algoritması ile düzenleyen bir bulut sunucuya aktarıyor.

    Ayrıca Bkz. "Van Gogh'un tablosu müzeden çalındı"

    Eğer bir problem tespit edilirse ortodontist bilgilendiriliyor ve ortodontist bu sayede hastayı kliniğe çağırıyor.



    https://newatlas.com/health-wellbeing/smilemate-remote-orthodontic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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