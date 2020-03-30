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    Van Gogh'un tablosu müzeden çalındı

    Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki Laren şehrinde, Singer Müzesi'nde sergilenen, ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait "Spring Garden" adlı tablo çalındı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    Van Gogh'un tablosu müzeden çalındı
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    Hollanda'nın başkenti Amsterdam yakınlarındaki Laren şehrinde, Singer Müzesi'nde sergilenen, ünlü ressam Vincent Van Gogh'a ait "Spring Garden" (Bahar Bahçesi) adlı tablo çalındı.

    Polisin verdiği bilgiye göre, müzeye Pazartesi sabahı 03:15 sıralarında gelen hırsızlar, ön taraftaki cam kapıyı zorlayarak içeri girdi.Hırsızlar, sergilenmek üzere bir süre önce Groninger Müzesi'nden ödünç alınan, Van Gogh'un 31 yaşındayken yaptığı, erken dönem çalışmalarından olan "Spring Garden" (Bahar Bahçesi) adlı tabloyu alarak kaçtı.

    Tabloda, 1884 baharında ünlü ressamın ailesinin yaşadığı Kuzey Brabant bölgesinde bulunan Nuenen köyündeki Zafer Bahçesi'nin görüntüsü yer alıyor.

    Spring Garden

    Van Gogh'un tablosu müzeden çalındı
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    Müzedeki alarm sisteminin harakete geçmesi üzerine olay yerine gelen polis, hırsızlara yetişemedi. Singer Müzesi, sigorta uzmanları ile birlikte gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını ve bir güvenlik zaafiyeti bulunmadığını savundu.

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    Korkunç bir olay

    Van Gogh'un tablosu müzeden çalındı
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    Singer Müzesi Müdürü Jan Rudolph de Lorm, inanılmaz derecede kızgın ve şaşkın olduğunu belirterek, olayı "korkunç" olarak değerlendirdi. Tablonun sahibi Groninger Müzesi Müdürü Andreas Blühmn, Singer Müzesi ile işbirliğine devam edeceklerini vurguladı.

    Laren'deki müzede 14 Ocak'ta açılan "Van Gogh Ruhun Aynası" adlı serginin, 10 Mayıs'a kadar devam etmesi planlanmıştı ancak Singer Müzesi, koronavirüs önlemleri nedeniyle bir süredir kapalıydı.

    Singer Müzesi'nden 2007 yılında da bahçedeki 7 heykel çalınmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs teşhisi için köpek eğitilecek"

    1956 yılında kurulan Laren kentindeki Singer Müzesi, ABD'li sanat koleksiyoncusu William Singer'in koleksiyonun bir bölümünden oluşuyor.

    Müzede, Van Gogh ve Piet Mondrian'ın eserleri de sergileniyor.



    https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52098322 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    profecco 3 sa.
    Yerini değiştirirseniz bu olur tabi ki. Zamanında da bizdeki bazı tarihi eserler ne akla hizmetse yurt dışına götürülmüştü sergilenmek için. Çalındı eserler kayboldu, zamanın Kültür ve Turizm Bakanı olan Mesut Yılmaz da o tarihi konuşmayı yaptı : "Merak etmeyin sigorta yaptırmıştık!"
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    Rajeesh 3 sa.
    önce kapıyı zorlayarak muzeye girmek mi biz o kadar hırsızlık filmini boşuna mı izledik
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