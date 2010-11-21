Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacak

Qualcomm yeni nesil Snapdragon platformlarıyla akıllı telefonlarda, Xbox 360/PS3 benzeri grafik performansı sunmaya hazırlanıyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,7b
1
27
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Süpertelefonların yılı olması beklenen 2011, yüksek işlem gücüne sahip yeni nesil modellerin gövde gösterisine dönüşecek. Motorola'nın Droid 2 Global modeliyle 1.2GHz'de çalışan telefonlar pazarda boy göstermeye başlarken, üreticiler arasındaki rekabet ve yeni pazar dinamikleri, daha hızlı telefonların yolda olduğuna işaret ediyor.

İlk çıkan netbook'ların işlem gücünü, oyun konsollarının grafik kalitesiyle buluşturacak akıllı telefonlar çok uzakta değil. Android işletim sistemiyle yükselişe geçen ve Windows Phone 7 ile en azından şu an için bu platformda üreticilerin tek tericihi olan Qualcomm, popüler Snapdragon platformunun geleceğine ilişkin planlarını açıkladı.

Akıllı telefon pazarındaki hızlı büyüme, Nvidia ve Intel gibi yarıiletken üreticilerini de bu alanda yatırım yapmaya sevk ederken, , Samsung ve Texas Instruments gibi mevcut oyuncular ise daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmanın planlarını yapıyorlar. İşte bu noktada pazarın iddialı oyuncusu Qualcomm, diğerlerinin hedefi haline gelmiş durumda.

Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacak
Tam Boyutta Gör

Qualcomm, yeni nesil platformlarıyla akıllı telefonlara, Xbox 360/PlayStation seviyesinde grafik performansı getirecek.

Başta HTC olmak üzere kendi işlemcisini üretebilen Samsung da dahil olmak üzere önemli telefon üreticileriyle çalışan Qualcomm, henüz somut bir adım atılmış olmasa da müşterileri arasına Nokia'yı da katabilir. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisiyle üreticilerin gözdesi haline gelen firma, 2011'le birlikte yeni platformlarını pazara sunacak.

Önümüzdeki yıl, Cortex A9 tasarımının yılı olacak. Nvidia'nın Tegra 2, Texas Instruments'ın OMAP 4 ve Samsung'un Orion serisi mobil platformları hem akıllı telefonlara hem de tablet bilgisayarlara güç verecek. Örneğin Nvidia'nın grafik performansıyla iddialı olmak istediği pazarda, TI ise güç tasarrufunda en iyisi olduğunu iddia ediyor.

ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımıyla üst seviye telefon arenasında rekabete yeni bir boyut kazandırması beklenirken, Qualcomm da bu gelişmelere sessiz kalamazdı. Dünyanın en büyük 10 yarıiletken firmasından biri olan firma, fabrikasız çip tasarımları arasında da sektörün lider kuruluşları arasındaki pozisyonunu yıllardır korumakta.

Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacak
Tam Boyutta Gör

Peki Snadpragon platformunu bugün farklı markalara ait çok sayıda modelde gördüğümüz Qualcomm, önümüzdeki yıl için ne gibi yenilikler planlıyor, gelin şimdi hep birlikte masaya yatıralım. Qualcomm'un yeni yıl için planladığı ilk yenilik, çift çekirdekli yeni yongada sistem platformları olacak ve bu platform, 2011 başında pazara sunulacak.

MSM8260 ve 8660 kod adlarını taşıyan çift çekirdekli yeni mobil platformlar, 45nm fabrikasyon süreciyle üretiliyorlar. SoC yani yongada sistem formunda olan bu platformlara, grafik işlem birimi olarak, Adreno 205 eşlik edecek. Özellikle grafik işlem biriminin üzerinde durmak gerekiyor zira bu noktada AMD mirasının olduğunu söylememiz gerek.

Qualcomm geçtiğimiz yıl, AMD'nin ultra-düşük güç tüketimli cihazlar için grafik çipleri geliştiren birimini 65 milyon dolar kaşrılığında satın almıştı. Firmanın Snapdragon QSD8250 platormunda kullandığı Adreno 200 GPU'su aslında AMD'nin Z430, yeni kullanılacak Adreno 205 GPU'su ise AMD Z460'ın yeniden isimlendirilmiş halleri denilebilir.

Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacak
Tam Boyutta Gör

Qualcomm'un çift çekirdekli yeni platformlarına, 1.2GHz'de çalışan iki adet Scorpions çekirdeği güç veriyor. Aynı hızda çalışan işlemci çekirdeklerine ve grafik birimine sahip olan Snapdragon MSM8260 ve 8660 platformlar arasındaki fark ise 8260'ın sadece HSPA+, 8660'ın ise HSPA+, CDMA2000 ve 1xEV-DO Rev. B ağlarını desteklemesi.

Hazırlık çalışmaları tamamlanan ve telefon üreticilerine örneklendirmesi başlayan iki yeni platformun da yeni telefonlarla birlikt 2011 yılında pazara sunulacaklar. Bu noktada üreticiler, kesinlik kazanmış yol haritalarını açıklamsalar da yeni nesil telefonlar için üzerinde hemfikir olunan adresin, Şubat ayındaki MWC '11 etkinliği olduğunu belirtelim.

Qualcomm'un planları sadece Snapdragon MSM8260 ve 8660 platformlarından ibaret değil. Hazırlık çalışmaları tamamlanan bu iki platformun devamı olarak firma, yeni üretim teknolojilerine geçiş çalışmalarına devam ediyor. 28nm üretim teknolojisine geçmeyi hedefleyen Qualcomm'un bu yöndeki ilk platformu Snapdragon MSM8960 olacak.

Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacak
Tam Boyutta Gör

Yeni Snapdragon platformu, mevcut platformun sadece 28nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş versiyonu olmaktan öte, tasarım anlamında önemli güncellemeler getirecek. Saat hızları hakkında henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da MSM8960 platformunun, tek çekirdekli en güncel Snapdragon'dan 5 kat hızlı olacak.

İddia edilen performans artışından yola çıkarak Qualcomm'un, tek çekirdek tasarımında 2.5 katlık bir artış vaat ettiğini söyleyebiliriz. Üstelik ciddi şekilde artan performansa rağmen, yeni üretim teknolojileri sayesinde güç tüketiminin %75'e varan oranda düşürüleceği* iddia ediliyor ki bu özellikle telefonlar için oldukça önemli bir gelişme.

Artan işlem gücüne ek olarak grafik performansında da önemli güncellemeler olacak. Şu anda kullanılmakta olan Adreno 200 serisi grafik işlemci tasarımı, 28nm ile birlikte yerini Adreno 3xx serisine devrecek. OpenGL ES'ın 2.0'dan sonraki adımı olacak Haiti kod adlı sürümünü destekleyecek yeni GPU'lar, performans konusunda oldukça iddialılar.

Qualcomm'un iddiasına göre, 2011-2013 yıllarında kullanılacak Adreno 3xx serisi yeni grafik işlemciler, Xbox 360 ve PlayStation ile benzer oyun performansı sunacak. Açıkçası teorik anlamda iddia edilen performans seviyesi mümkün olsa bile, özellikle güç tüketimine yönelik hassasiyetlerden ötürü uygulamada neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Grafik performansıyla ilgili iddialı açıklamalar yapan Qualcomm, özellikle çip boyutu ve maliyetleri açısından Nvidia gibi rakiplerini geride bırakacağını belirtiyor. Intel + Microsoft ikilisinin bir benzerini Android ile birlikte akıllı telefon pazarında ortaya koyan firma, Sony Ericsson'un merakle beklenen PlayStation Telefonu'na da donanım sağlıyor.

Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacak
Tam Boyutta Gör

OpenGL ES 2.0+ ile birlikte OpenCL 1.1 desteği de sunması beklenen Adreno 3xx serisi yeni grafik tasarımları, GPGPU uygulamalarına destek verecek. Bu gelişmenin akıllı telefonlarda ne gibi kullanım senaryoları yaratacağını zaman gösterecek ancak ARM'ın, sunucu pazarındaki iddiaları için önemli bir fayda sağlaması muhtemel görünüyor.

İşlemci ve GPU tasarımları dışında Qualcomm'un üzerinde durduğu bir diğer önemli gelişme ise, 3G ve 4G (LTE) desteği sunabilen çift modlu yeni çip tasarımı. Bu sayede üretim maliyetlerini aşağı çekerek, üreticilerin yeni iletişim teknolojisine daha hızlı adapte olmasını sağlamayı hedefleyen Qualcomm, yeni platformunda bu tasarıma da yer verecek.

Qulcomm'un planlarından da anlaşılabileceği üzere 2011 ile birlikte daha yüksek işlem gücü sunan akıllı telefonların çıkışına tanık olacağız. Zamanla orta segmente kayması beklenen günümüzün üst seviye telefonlarıyla birlikte pazardaki akıllı telefon dönüşümünün hızlanması ve hemen her fiyat segmentinde daha gelişmiş telefonlar sunulması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KoMpLİkEyTıD 8 yıl
İstedikleri kadar geliştirsinler.Düzgün oyun,uygulama çıkmadıktan sonra alıcısı olacağını sanmıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hak_an 8 yıl
artık günümüzde herşey mobil oluyor bu nedenlede mobil cihazlara yatırım ön planda
bence 2013 e kadar çok büyük ilerlemeler olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1Ceko 9 yıl
Yanlış düşünüyorsunuz birkaç yıl içinde gelemeyeceğini düşünüyorsanız teknolojinin gelişimine bakın. 2-3 yıl öncesinde telefonlarda psp kalitesinde oyun oynamak pek mümkün gözükmüyordu fakat bakın günümüzde bu mümkün hatta psp kalitesi bile geçildi. Günümüzde dokunmatik ekran standartlaştı vs. Teknoloji çok hızlı ilerliyor güç tüketimi konusuna gelirsek pil konusunda hiç gelişme yaşanmadı hep aynı piller kullanılıyor telefonlarda lityum yeni bir standardın çıkması an meselesi o standart çıktığında bu söylediklerinizi yutabilirsiniz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stygián 9 yıl
Mutlaka olacak ama o kadar erken değil daha yeni yeni PSP kalitesine ulaşıyor telefonlar.Zaten o kadar erken okabilecek olsa hepsinden önce Sony kullanır o teknolojiyi PSP2de
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 9 yıl
Vaat edilen performans artışaları dudak uçuklatacak cinsten.
en önemlisi de düşük güç tüketimi.
En önemlisi de önümüzdeki yıllarda piyasadaki tüm üreticilerin,
akıllı telefon pazarında rekabet edecek olması.
Bekleyip görelim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Chidori 9 yıl
Unutmassam bakarım bilmemkac sene sonra.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkmen 9 yıl
bi kenara yazın alarmınızı kurun 2013 te ps3 kalitesinde oyun oynayabilirseniz (kıstasımız granturimo olsun).o cihazı size ben alıcam.
yapılamaz demiyorum tarih çoooook erken verilmiş.(2013'e "o" sayısı kadar sene eklenirse münkün olur diye düşünüyorum)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hk@n 9 yıl

volkmen

bi kenara yazın alarmınızı kurun 2013 te ps3 kalitesinde oyun oynayabilirseniz (kıstasımız granturimo olsun).o cihazı size ben alıcam.
yapılamaz demiyorum tarih çoooook erken verilmiş.(2013'e "o" sayısı kadar sene eklenirse münkün olur diye düşünüyorum)

Almayanın ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Ben telefonlarda lazer yansıtma klavye hala göremiyorum. Bellek miktarları hala en fazla 32gb oda birkaç cihazda ki çok daha fazlası gerekli misalen 128-256gb gibi ssd koysalar sevincimden ağlarım valla birde en mühim batarya miliamperleri en fazla 1000-1200-1450 aralıklarında koysunlar en asgari 3500-4000 miliamper batarya bak bakalım öyle kolay bitiyomu o bataryalar tabi dolum süreleride en fazla 5-10 dk yı geçmemeli görüşündeyim. ( abartılı olduğunu düşünebilirsiniz ama olması gerekenlerden bir kaçı bunlar şahsımca ) saygılarla.....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zımparasız Pinokyo 9 yıl
hadi hayırlısı o zaman bize de satın almak düşer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirezzak 9 yıl
Olmaz öyle şey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 9 yıl
buna inanıyorum gerçekten yalnız teknoloji ilerlerken sarj konusu insanın kafasını kurcalıyo,ps3 ayarında oyun oynayabilecez fakat kaç saat? 2 mi3 ? Farklı bir depolama mekanizmasının geliştirilmesi şart oldu günümüz batarya teknolojisi gpu cpu yu karşılayacak güçte değil bence
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Takao 9 yıl
Telefonların hafızası nolucak yada telefonun arkasına bluray mi takıcaz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
12717 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, oyun konsolu ve
5 etiket daha soc konsol qualcomm snapdragon akıllı telefon
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Haftanın en iyi 5 iPad oyunu -4- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim