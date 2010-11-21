Akıllı telefonlar PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı sunacak

Süpertelefonların yılı olması beklenen 2011, yüksek işlem gücüne sahip yeni nesil modellerin gövde gösterisine dönüşecek. Motorola'nın Droid 2 Global modeliyle 1.2GHz'de çalışan telefonlar pazarda boy göstermeye başlarken, üreticiler arasındaki rekabet ve yeni pazar dinamikleri, daha hızlı telefonların yolda olduğuna işaret ediyor.

İlk çıkan netbook'ların işlem gücünü, oyun konsollarının grafik kalitesiyle buluşturacak akıllı telefonlar çok uzakta değil. Android işletim sistemiyle yükselişe geçen ve Windows Phone 7 ile en azından şu an için bu platformda üreticilerin tek tericihi olan Qualcomm, popüler Snapdragon platformunun geleceğine ilişkin planlarını açıkladı.

Akıllı telefon pazarındaki hızlı büyüme, Nvidia ve Intel gibi yarıiletken üreticilerini de bu alanda yatırım yapmaya sevk ederken, , Samsung ve Texas Instruments gibi mevcut oyuncular ise daha fazla sayıda kullanıcıya ulaşmanın planlarını yapıyorlar. İşte bu noktada pazarın iddialı oyuncusu Qualcomm, diğerlerinin hedefi haline gelmiş durumda.

Qualcomm, yeni nesil platformlarıyla akıllı telefonlara, Xbox 360/PlayStation seviyesinde grafik performansı getirecek.

Başta HTC olmak üzere kendi işlemcisini üretebilen Samsung da dahil olmak üzere önemli telefon üreticileriyle çalışan Qualcomm, henüz somut bir adım atılmış olmasa da müşterileri arasına Nokia'yı da katabilir. 1GHz'de çalışan Snapdragon işlemcisiyle üreticilerin gözdesi haline gelen firma, 2011'le birlikte yeni platformlarını pazara sunacak.

Önümüzdeki yıl, Cortex A9 tasarımının yılı olacak. Nvidia'nın Tegra 2, Texas Instruments'ın OMAP 4 ve Samsung'un Orion serisi mobil platformları hem akıllı telefonlara hem de tablet bilgisayarlara güç verecek. Örneğin Nvidia'nın grafik performansıyla iddialı olmak istediği pazarda, TI ise güç tasarrufunda en iyisi olduğunu iddia ediyor.

ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımıyla üst seviye telefon arenasında rekabete yeni bir boyut kazandırması beklenirken, Qualcomm da bu gelişmelere sessiz kalamazdı. Dünyanın en büyük 10 yarıiletken firmasından biri olan firma, fabrikasız çip tasarımları arasında da sektörün lider kuruluşları arasındaki pozisyonunu yıllardır korumakta.

Peki Snadpragon platformunu bugün farklı markalara ait çok sayıda modelde gördüğümüz Qualcomm, önümüzdeki yıl için ne gibi yenilikler planlıyor, gelin şimdi hep birlikte masaya yatıralım. Qualcomm'un yeni yıl için planladığı ilk yenilik, çift çekirdekli yeni yongada sistem platformları olacak ve bu platform, 2011 başında pazara sunulacak.

MSM8260 ve 8660 kod adlarını taşıyan çift çekirdekli yeni mobil platformlar, 45nm fabrikasyon süreciyle üretiliyorlar. SoC yani yongada sistem formunda olan bu platformlara, grafik işlem birimi olarak, Adreno 205 eşlik edecek. Özellikle grafik işlem biriminin üzerinde durmak gerekiyor zira bu noktada AMD mirasının olduğunu söylememiz gerek.

Qualcomm geçtiğimiz yıl, AMD'nin ultra-düşük güç tüketimli cihazlar için grafik çipleri geliştiren birimini 65 milyon dolar kaşrılığında satın almıştı. Firmanın Snapdragon QSD8250 platormunda kullandığı Adreno 200 GPU'su aslında AMD'nin Z430, yeni kullanılacak Adreno 205 GPU'su ise AMD Z460'ın yeniden isimlendirilmiş halleri denilebilir.

Qualcomm'un çift çekirdekli yeni platformlarına, 1.2GHz'de çalışan iki adet Scorpions çekirdeği güç veriyor. Aynı hızda çalışan işlemci çekirdeklerine ve grafik birimine sahip olan Snapdragon MSM8260 ve 8660 platformlar arasındaki fark ise 8260'ın sadece HSPA+, 8660'ın ise HSPA+, CDMA2000 ve 1xEV-DO Rev. B ağlarını desteklemesi.

Hazırlık çalışmaları tamamlanan ve telefon üreticilerine örneklendirmesi başlayan iki yeni platformun da yeni telefonlarla birlikt 2011 yılında pazara sunulacaklar. Bu noktada üreticiler, kesinlik kazanmış yol haritalarını açıklamsalar da yeni nesil telefonlar için üzerinde hemfikir olunan adresin, Şubat ayındaki MWC '11 etkinliği olduğunu belirtelim.

Qualcomm'un planları sadece Snapdragon MSM8260 ve 8660 platformlarından ibaret değil. Hazırlık çalışmaları tamamlanan bu iki platformun devamı olarak firma, yeni üretim teknolojilerine geçiş çalışmalarına devam ediyor. 28nm üretim teknolojisine geçmeyi hedefleyen Qualcomm'un bu yöndeki ilk platformu Snapdragon MSM8960 olacak.

Yeni Snapdragon platformu, mevcut platformun sadece 28nm fabrikasyon süreciyle üretilmiş versiyonu olmaktan öte, tasarım anlamında önemli güncellemeler getirecek. Saat hızları hakkında henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da MSM8960 platformunun, tek çekirdekli en güncel Snapdragon'dan 5 kat hızlı olacak.

İddia edilen performans artışından yola çıkarak Qualcomm'un, tek çekirdek tasarımında 2.5 katlık bir artış vaat ettiğini söyleyebiliriz. Üstelik ciddi şekilde artan performansa rağmen, yeni üretim teknolojileri sayesinde güç tüketiminin %75'e varan oranda düşürüleceği* iddia ediliyor ki bu özellikle telefonlar için oldukça önemli bir gelişme.



Artan işlem gücüne ek olarak grafik performansında da önemli güncellemeler olacak. Şu anda kullanılmakta olan Adreno 200 serisi grafik işlemci tasarımı, 28nm ile birlikte yerini Adreno 3xx serisine devrecek. OpenGL ES'ın 2.0'dan sonraki adımı olacak Haiti kod adlı sürümünü destekleyecek yeni GPU'lar, performans konusunda oldukça iddialılar.



Qualcomm'un iddiasına göre, 2011-2013 yıllarında kullanılacak Adreno 3xx serisi yeni grafik işlemciler, Xbox 360 ve PlayStation ile benzer oyun performansı sunacak. Açıkçası teorik anlamda iddia edilen performans seviyesi mümkün olsa bile, özellikle güç tüketimine yönelik hassasiyetlerden ötürü uygulamada neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Grafik performansıyla ilgili iddialı açıklamalar yapan Qualcomm, özellikle çip boyutu ve maliyetleri açısından Nvidia gibi rakiplerini geride bırakacağını belirtiyor. Intel + Microsoft ikilisinin bir benzerini Android ile birlikte akıllı telefon pazarında ortaya koyan firma, Sony Ericsson'un merakle beklenen PlayStation Telefonu'na da donanım sağlıyor.

OpenGL ES 2.0+ ile birlikte OpenCL 1.1 desteği de sunması beklenen Adreno 3xx serisi yeni grafik tasarımları, GPGPU uygulamalarına destek verecek. Bu gelişmenin akıllı telefonlarda ne gibi kullanım senaryoları yaratacağını zaman gösterecek ancak ARM'ın, sunucu pazarındaki iddiaları için önemli bir fayda sağlaması muhtemel görünüyor.

İşlemci ve GPU tasarımları dışında Qualcomm'un üzerinde durduğu bir diğer önemli gelişme ise, 3G ve 4G (LTE) desteği sunabilen çift modlu yeni çip tasarımı. Bu sayede üretim maliyetlerini aşağı çekerek, üreticilerin yeni iletişim teknolojisine daha hızlı adapte olmasını sağlamayı hedefleyen Qualcomm, yeni platformunda bu tasarıma da yer verecek.



Qulcomm'un planlarından da anlaşılabileceği üzere 2011 ile birlikte daha yüksek işlem gücü sunan akıllı telefonların çıkışına tanık olacağız. Zamanla orta segmente kayması beklenen günümüzün üst seviye telefonlarıyla birlikte pazardaki akıllı telefon dönüşümünün hızlanması ve hemen her fiyat segmentinde daha gelişmiş telefonlar sunulması bekleniyor.