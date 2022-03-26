Akkuyu NGS'de gecikme yok

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Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamaya göre Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki (NGS) çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor. Tesisin açılışında herhangi bir gecikme öngörülmüyor.

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Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Yardımcısı ve NGS Yapı İşleri Direktörü Sergey Butckikh, projenin aktif bir şekilde ilerlediğini belirterek, "Akkuyu NGS sahası için şu anda dünyada en büyük nükleer santral inşaat sahası denilebilir. Santralde yaklaşık 20 bin işçi ve uzman çalışıyor. Öngörülen takvimlere göre planlandığı gibi ilerliyoruz." dedi.

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İlk ünite 2023 sonunda devreye alınacak

Mersin’in Gülnar ilçesine inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS), tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek. Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak. Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl daha uzatılma opsiyonu bulunuyor.

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