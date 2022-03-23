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    Ali Sami Yen çatısına kurulan güneş enerjisi santrali Guinness Rekorlar Kitabı'nda

    Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu çatısına kurulan güneş enerjisi santrali, dünyanın en büyüğü oldu. Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.                      
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    Ali Sami Yen çatısındaki güneş enerjisi panelleri rekor kırdı
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    Enerjisa tarafından Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu çatısına inşa edilen güneş enerjisi panellerinin devreye alma töreni ve Guinness rekor takdim töreni yapıldı. Toplam 4,2 MW kurulu güç kapasitesi ile stadyum çatısına kurulu en büyük güneş enerjisi santrali unvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

    Yıllık tüketimin yüzde 63'ünü karşılayacak

    Çatıya kurulan 10 bin 404 adet güneş paneli, toplam 4,2 MW güç kapasitesine sahip. Kurulan paneller, yılda yaklaşık 2.000 hanenin tüketimine eş değer olarak 4.650 MWh elektrik üretecek. Stadyum harcadığı yıllık enerjinin yüzde 63’ünü karşılayacak. Aralık 2021 itibarıyla enerji üretimine başlandı.

    Ali Sami Yen çatısındaki güneş enerjisi panelleri rekor kırdı
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    Galatasaray bu proje sayesinde yıllık 4,5 milyon kilowatlık bir tasarruf sağlayacak. Sadece bu yıl 5 Milyon TL’den fazla tasarruf edecek. Panellerin ömrünün sonuna kadar yani 25 yıl sonunda kulübe 1 Milyar TL’den fazla katkı sağlayacak. Her yıl yaklaşık 3.250 Ton CO² salımını engelleyecek ve bu şekilde 200 bin ağacın 25 yılda atmosferde temizleyebileceği sera gazının atmosfere salınmasının önüne geçerek doğa korunacak.

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    T
    TerminatorWall 1 gün önce

    Tebrikler böyle zeki mühendislrere

    K
    kombinciniz 2 gün önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 6 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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