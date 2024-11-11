Akkuyu NGS’nin 1. Ünitesinde önemli aşama tamamlandı

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Tam Boyutta Gör Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütülen projede, 1’inci güç ünitesinin reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanması tamamlandı.

Koruma kabuğunda işlem tamam

Reaktör binasının kubbesinin betonlanması sırasında iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu görev aldı. Dört aşamada gerçekleşen betonlama işlemi, toplamda 3.511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımının kullanılmasıyla başarıyla tamamlandı. Bu kritik işlem, toplamda 104 günlük çalışmayla tamamlandı.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Dış koruma kabuğu, güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biridir. Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak” dedi.

Depreme ve kasırgalara dayanıklı

Tam Boyutta Gör Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara bile dayanacak şekilde tasarlandı.

İleri teknoloji Rus tasarımı reaktöre sahip güç ünitelerinin reaktör binaları, hem dış hem de iç olmak üzere çift koruma kabuğu sistemiyle donatıldı. Dış kabuğun içerisinde yer alan iç koruma kabuğu, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlarken, boru hatları ve kutuplu vinç için destek görevi üstleniyor.

Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek

Akkuyu NGS, "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesi olma özelliği de taşıyor. Yapılan son açıklamalara göre Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör yer alacak. Her bir reaktörün güç çıkışı 1.200 MWt (toplamda 4.8 GW) olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

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