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    Akkuyu NGS’nin 1. Ünitesinde önemli aşama tamamlandı

    Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom’un, inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 1’inci güç ünitesinde reaktör binasının kubbesinin betonlanması işlemi tamamlandı.
    Akkuyu NGS’nin 1. Ünitesinde önemli aşama tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Mersin’in Gülnar ilçesinde inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) bir kilometre taşı daha geride bırakıldı. Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından yürütülen projede, 1’inci güç ünitesinin reaktör binasının dış koruma kabuğunun kubbesinin betonlanması tamamlandı.

    Koruma kabuğunda işlem tamam

    Reaktör binasının kubbesinin betonlanması sırasında iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu görev aldı. Dört aşamada gerçekleşen betonlama işlemi, toplamda 3.511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımının kullanılmasıyla başarıyla tamamlandı. Bu kritik işlem, toplamda 104 günlük çalışmayla tamamlandı.

    Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Dış koruma kabuğu, güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biridir. Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak” dedi.

    Depreme ve kasırgalara dayanıklı

    Akkuyu NGS’nin 1. Ünitesinde önemli aşama tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Reaktör binasının dış koruma kabuğu güçlendirilmiş betondan yapıldı ve MSK-64 ölçeğine göre 9 büyüklüğüne kadar olan depremler, 60 m/s'ye kadar olan kasırgalar gibi en sert koşullara bile dayanacak şekilde tasarlandı.

    İleri teknoloji Rus tasarımı reaktöre sahip güç ünitelerinin reaktör binaları, hem dış hem de iç olmak üzere çift koruma kabuğu sistemiyle donatıldı. Dış kabuğun içerisinde yer alan iç koruma kabuğu, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlarken, boru hatları ve kutuplu vinç için destek görevi üstleniyor.

    Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek

    Akkuyu NGS, "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesi olma özelliği de taşıyor. Yapılan son açıklamalara göre Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör yer alacak. Her bir reaktörün güç çıkışı 1.200 MWt (toplamda 4.8 GW) olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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