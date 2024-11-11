Akkuyu NGS’nin 1. Ünitesinde önemli aşama tamamlandı

- Koruma kabuğunda işlem tamam
- Depreme ve kasırgalara dayanıklı
- Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek
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Koruma kabuğunda işlem tamam
Reaktör binasının kubbesinin betonlanması sırasında iki kule vinç, altı beton dağıtım bomu ve 34 beton mikser kamyonu görev aldı. Dört aşamada gerçekleşen betonlama işlemi, toplamda 3.511 metreküp yüksek mukavemetli beton karışımının kullanılmasıyla başarıyla tamamlandı. Bu kritik işlem, toplamda 104 günlük çalışmayla tamamlandı.
Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, “Dış koruma kabuğu, güç ünitesinin ana güvenlik sistemlerinden biridir. Sağlam betonarme yapı, reaktör ünitesini dış etkilerden güvenilir bir şekilde koruyacak. Dış koruma kabuğunun betonlama işleminin tamamlanması, NGS güvenliğinin bir diğer önemli unsuru olan pasif ısı giderme sisteminin kurulumuna başlamamızı sağlayacak” dedi.
Depreme ve kasırgalara dayanıklı
İleri teknoloji Rus tasarımı reaktöre sahip güç ünitelerinin reaktör binaları, hem dış hem de iç olmak üzere çift koruma kabuğu sistemiyle donatıldı. Dış kabuğun içerisinde yer alan iç koruma kabuğu, reaktör binasının sızdırmazlığını sağlarken, boru hatları ve kutuplu vinç için destek görevi üstleniyor.
Akkuyu NGS, 2025’te faaliyete geçecek
Akkuyu NGS, "Yap-Sahip Ol-İşlet" modeliyle gerçekleştirilen ilk nükleer güç santrali projesi olma özelliği de taşıyor. Yapılan son açıklamalara göre Akkuyu NGS’nin ilk reaktör ünitesi 2025 yılının ilk yarısında faaliyete geçecek. Santralde dört adet Rus tasarımı VVER 3+ nesil reaktör yer alacak. Her bir reaktörün güç çıkışı 1.200 MWt (toplamda 4.8 GW) olacak. NGS işletmeye alındığında ve tam kapasiteye ulaştığında yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üreterek Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über