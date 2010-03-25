Albatron'dan 21.5 inç boyutunda optik multitouch destekli monitör: Albatron OTM215L1

Albatron, optik multitouch destekli 21.5 inç boyutlu monitörü Albatron OTM215L1'i duyurdu.

Albatron'un OTM215L1 adını verdiği optik multitocuh destekli monitörün 1920x1080 çözünürlük sunduğu belirtildi. 260 cd/m2 parlaklığa sahip olan monitörün 5ms tepkime süresi ve 1.000:1 kontrast oranı bulunuyor. " plug-n-touch" teknolojisine sahip olan monitör herhangi bir yazılım veya sürücü yüklemesi gerektirmeden kullanılabiliyor. D-sub ve DVI girişlerine sahip olan Albatron'un 21.5 inç boyutlu monitörünün WHQL sertifakasına da sahip olduğu ilave edildi.

Windows 7 ile uyumlu olarak hazırlanan monitör ile Windows 7'deki "Sanal Klavye" rahatça kullanılabiliyor. Windows 7 altında multitouch desteği veren monitör Windows XP'li bilgisayarlarda kullanıldığı zaman bu işlevini kaybediyor ve tekli dokunmatik yapıda çalışıyor.

Albatron'un hazırladığı optik multitouch destekli Full HD monitörü OTM215L1 çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.