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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi

    Intel’in masaüstüne performans odaklı hibrit mimariyi getireceği Alder Lake işlemcisi görüntülendi. Yeni soketle gelecek işlemcinin ölçülerinde değişiklik var.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
    2b
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    1

    Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi
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    Mavi ekibin Lakefield ile birlikte ilk örneğini sergilediği hibrit işlemci tasarımı mobil taraftaki batarya odaklı yapının aksine Alder Lake-S’te performans odaklı geliştirilecek.

    LGA 1700 soketli hibrit işlemciler

    Intel’in 3 nesil kullanması beklenen LGA 1700 soketi mevcut 37.5 mm x 37.5 mm ölçülere sahip LGA 1200 soketin aksine 7.5 mm daha uzun yapıya sahip.

    AMD’nin EPYC yongalarında olduğu gibi dikdörtgen forma sahip yongada Golden Cove ve Gracemont çekirdekleri birlikte çalışacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali

     

    DDR5 RAM desteğiyle gelmesi beklenen 10 nm yongalar aynı zamanda güncel PCIe 5.0 standartını da destekleyecek. Rocket Lake’in önümüzdeki yılın mart ayına planlandığını paylaşmıştık.

    Ayrıca Bkz. "ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor"

     

    Alder Lake-S için önümüzdeki yılın son çeyreğine işaret ediliyor. İki nesil arası bir hayli dar olan süre Alder Lake-S’in tarihinde bir değişikliğin olabileceğini düşündürüyor.



    https://videocardz.com/newz/exclusive-intel-alder-lake-s-cpu-pictured Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

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    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
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    1 gün önce
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    .

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    Jeolog.

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    4 hafta önce
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    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. en beğenilen ilkerinanç
    Soket değişimine laf etmesinler diye işlemcinin şeklini de değiştirmişler.
    2 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. (düzenlendi)
    Neyseki 3 sene önce son karar olarak AMD almışım. Yoksa işlemci değiştirmek istemeye kalksam LGA 1151, LGA 2011, LGA 1700, LGA "rastgele 4 haneli bir sayı" soketlerle uğraşacaktım...

    R5 1600'den R7 3700x falan geçerim, 3-5 sene de o götürür beni.
    Neyseki 3 sene önce son karar olarak AMD almışım. Yoksa işlemci değiştirmek istemeye kalksam LGA 1151, LGA 2011, LGA 1700, LGA "rastgele 4 haneli bir sayı" soke...
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    Yanıtla +6
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    tayfunjean (Tayfun Cin) 1 hf.
    Ddr 5

    Pcie 5.0

    Yeni cpu power tasarımı

    Olgunlaşmış 10 nm mimari



    PC toplayacak olsaydım beklerdim
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 hf.
    Rekabet için İ10, İ11 vs bekleniyor

    İntel haberlerini okumadan bile soket değişeceğini öğrendi artık hemen hemen tüm biraz ilgili kullanıcılar, Adamlar utanmasa bios güncellerken bile soket değiştir diyecek :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tayfunjean (Tayfun Cin) 1 hf.
    Ddr 5

    Pcie 5.0

    Yeni cpu power tasarımı

    Olgunlaşmış 10 nm mimari



    PC toplayacak olsaydım beklerdim
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Mütercim Bey (F. Öz) 1 hf. (düzenlendi)
    Neyseki 3 sene önce son karar olarak AMD almışım. Yoksa işlemci değiştirmek istemeye kalksam LGA 1151, LGA 2011, LGA 1700, LGA "rastgele 4 haneli bir sayı" soketlerle uğraşacaktım...

    R5 1600'den R7 3700x falan geçerim, 3-5 sene de o götürür beni.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 hf.
    LGA 1700, yani yeni soket diyoorr...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Zenohsama (Celal Sakallı) 1 hf. ilkerinanç
    Soket değişimine laf etmesinler diye işlemcinin şeklini de değiştirmişler.
    2 Yanıt Yanıtla +14
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