Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi

Mavi ekibin Lakefield ile birlikte ilk örneğini sergilediği hibrit işlemci tasarımı mobil taraftaki batarya odaklı yapının aksine Alder Lake-S’te performans odaklı geliştirilecek.
LGA 1700 soketli hibrit işlemciler
Intel’in 3 nesil kullanması beklenen LGA 1700 soketi mevcut 37.5 mm x 37.5 mm ölçülere sahip LGA 1200 soketin aksine 7.5 mm daha uzun yapıya sahip.
AMD’nin EPYC yongalarında olduğu gibi dikdörtgen forma sahip yongada Golden Cove ve Gracemont çekirdekleri birlikte çalışacak.İlginizi Çekebilir LGA 1700, 2’den fazla nesilde kullanılabilir: PCIe 5.0 ihtimali
DDR5 RAM desteğiyle gelmesi beklenen 10 nm yongalar aynı zamanda güncel PCIe 5.0 standartını da destekleyecek. Rocket Lake’in önümüzdeki yılın mart ayına planlandığını paylaşmıştık.
Ayrıca Bkz. "ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor"
Alder Lake-S için önümüzdeki yılın son çeyreğine işaret ediliyor. İki nesil arası bir hayli dar olan süre Alder Lake-S’in tarihinde bir değişikliğin olabileceğini düşündürüyor.
https://videocardz.com/newz/exclusive-intel-alder-lake-s-cpu-pictured Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
R5 1600'den R7 3700x falan geçerim, 3-5 sene de o götürür beni.
Pcie 5.0
Yeni cpu power tasarımı
Olgunlaşmış 10 nm mimari
PC toplayacak olsaydım beklerdim