Alder Lake-S işlemcisi görüntülendi

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Mavi ekibin Lakefield ile birlikte ilk örneğini sergilediği hibrit işlemci tasarımı mobil taraftaki batarya odaklı yapının aksine Alder Lake-S’te performans odaklı geliştirilecek.

LGA 1700 soketli hibrit işlemciler

Intel’in 3 nesil kullanması beklenen LGA 1700 soketi mevcut 37.5 mm x 37.5 mm ölçülere sahip LGA 1200 soketin aksine 7.5 mm daha uzun yapıya sahip.

AMD’nin EPYC yongalarında olduğu gibi dikdörtgen forma sahip yongada Golden Cove ve Gracemont çekirdekleri birlikte çalışacak.

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DDR5 RAM desteğiyle gelmesi beklenen 10 nm yongalar aynı zamanda güncel PCIe 5.0 standartını da destekleyecek. Rocket Lake’in önümüzdeki yılın mart ayına planlandığını paylaşmıştık.

Ayrıca Bkz. "ATX12VO standartı testte: Core i9-10900K’lı sistem boşta 7 watt’ın altına düşüyor"

Alder Lake-S için önümüzdeki yılın son çeyreğine işaret ediliyor. İki nesil arası bir hayli dar olan süre Alder Lake-S’in tarihinde bir değişikliğin olabileceğini düşündürüyor.

https://videocardz.com/newz/exclusive-intel-alder-lake-s-cpu-pictured

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