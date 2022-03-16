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    Güneş panelleri temizliği için susuz bir yöntem geliştirildi

    Güneş panellerinin sürekli olarak temiz tutulması gerekiyor ancak temizlik sırasında kullanılan suyun israf olması üzerine araştırmacılar, susuz bir temizleme yöntemi geliştirdiler.
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    Güneş panelleri temizliği için susuz bir yöntem geliştirildi
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    Güneş panelleriyle enerji üretmek birçok açıdan faydalı olsa da bu panellerin temizliği her zaman zorluk oluşturuyor. Bu duruma karşılık geliştirilen yeni bir yöntem güneş panellerinin hem susuz hem de temassız bir şekilde temizlenebilmesine odaklanıyor.

    Susuz güneş panelini temizliği

    Güneş enerjisinden tam olarak faydalanabilmek adına güneş panellerinin çöl bölgeleri gibi ulaşımın sürekli sağlanamayacağı bölgelerde yer alması verimin azalmaması için bu panellerin düzenli temizliğini zora sokuyor. Ayrıca temizleme için kullanılan su israfının çok olması ve kuru temizlemelerde panellere zarar verilebilmesi gibi sorunlar da bulunuyor.

    2030 yılına kadar güneş enerjisinin küresel elektrik üretiminde %10 seviyelerine ulaşması beklenirken temizlik problemi daha önemli bir konu haline geliyor.

    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü(MIT) araştırmacıları, elektrostatik itme kullanarak toz parçacıklarının suya veya fırçalara ihtiyaç duymadan panel yüzeyinden ayrılmasına olanak tanıyan yeni bir sistem geliştirdiler.

    Geliştirilen sistemde güneş paneli yüzeyinin hemen üzerinden basit bir elektrot geçirilerek toz parçacıklarına bir elektrik yükü veriliyor ve bunlar daha sonra panelin kendisine uygulanan bir yük tarafından itiliyor. Sistemin çalışması için basit bir elektrik motoru ve panelin yan tarafındaki kılavuz raylar gerekiyor.

    Temizlenmeyen panellerin bir ay gibi bir süre içerisinde %30 verim kaybediyor olmasıyla birlikte mevcut su ile temizleme yöntemlerinin işletme giderlerinin yaklaşık %10'unu oluşturması geliştirilen yeni susuz temizleme yönteminin maliyet ve kolaylık açısından daha iyi sonuçlar vermesini sağlıyor.

    Kaynakça https://electrek.co/2022/03/14/scientists-figured-out-a-way-to-clean-dust-off-of-solar-panels-without-using-water/ https://news.mit.edu/2022/solar-panels-dust-magnets-0311
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