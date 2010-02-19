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Alienware'dan ayrılan yöneticiler ORIGIN firmasını kurdu ve ilk yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını üretti

Alienware'dan ayrılan 3 yönetici yeni bir soluk getirmek adına ORIGIN firmasını kurdu ve ilk ürünleri olan EON18'i üretti
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Üst düzey oyun amaçlı ve yüksek performanslı bilgisayarlar üreten Alienware'ın yaratıcılarından Kevin Wasielewski, Richard Cary ve Hector Penton, yeni kurdukları ve ORIGIN adını verdikleri firma ile yüksek performanslı bilgisayarlar sınıfına yeni bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bilgisayar dünyasında Alienware adı ile kendinelerine oldukça sağlam bir yer bulan bu üçlü, ORIGIN firması ile yüksek performanslı oyun bilgisayarları dünyasına yeniden damga vurmak istiyorlar. Bu amaç doğrultusunda firmanın hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı olan EON18 gün ışığına çıktı. Görsel ve teknik detayları hakkında da oyunseverlerin iştahını kabartacak gibi görünüyor.

Öncelikle EON18'in dış görünüşü hakkında bilgiler vermek gerekirse, EON18'in tasarımına oldukça özen gösterilmiş gibi görünüyor zira dış yapısı ve klavye tasarımı fazlasıyla dikkat çekici görünüyor.

ORIGIN EON18 klavye tasarımı etkileyici görünüyor

Kişiselleştirilebilir özelliklere sahip olan EON18 bu doğrultuda Alienware serisi bilgisayarları andırıyor. Kapak üstündeki ORIGIN logosu, klavye ışıklandırması, ön ve arka hava çıkışlarındaki renkler tıpkı Alienware modellerindeki gibi kişiselleştirilebiliyor yani tamamen kişiliğinizi yansıtacak bir bilgisayara sahip olacağınız belirtiliyor. ORIGIN, sınırsız sayıda kapak tasarımı sunacaklarını belirtiyor.Numerik tuş takımına da sahip olan klavye son derece gösterişli görünüyor. Son olarak EON18 klavyesinin programlanabilir tuşlara da sahip olduğu belirtiliyor.

ORIGIN'nin ürettiği EON18 dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri en az tasarım ve görünüşü kadar etkileyici görünüyor. Tasarımı gibi donanımsal özellikleri de kişisel ve ekonomik etkenlere göre tercih edilebilir durumda olan EON18 kullanıcılara tercih yelpazesini oldukça geniş tutmuş görünüyor.

İşlemci seçenekleri kullanıcının ihtiyaç ve maddi durumuna göre, Intel Core 2 Duo P8700'den Intel Core 2 Quad Q9100'e Intel Core 2 Extreme Quad QX9300'e ve Intel Core i7--920XM Extreme Edition'a kadar değişkenlik gösterebiliyor.

ORIGIN, EON18 dizüstü bilgisayarlarında ekran kartı tercihini Nvidia Geforce GTX 280M serisi ve varyasyonlarından yana kullanıyor zira kullanıcılar 1GB DDR3 bellekli GTX 280M alabilecekleri gibi SLI GTX 280M çözümüne de sahip olabilecekleri belirtiliyor. Nvidia Geforce GTX 280M ile yetinmeyecek kullanıcılarıda düşünen ORIGIN'in, ekran kartı tercihlerine 1 GB DDR3 bellekli GTX2 85M ve SLI GTX 285M'i de dahil ettiği söyleniyor.

ORIGIN, EON18 dizüstü bilgisayarında 18,4 inç boyutunda 16:9 görüntü formatını sunan FULL HD (1920x1080) ekran kullanıyor.

EON18 dizüstü bilgisayarların giriş ve çıkış seçenekleri açısından son derece zengin olduğu söyleniyor zira EON18'de 3 adet USB 2.0 girişi, 1 adet E-sata/USB girişi, 1 adet IEEE 1394a girişi bulunurken, VGA, HDMI 1.3b destekli çıkış seçenekleride bulunuyor. Dahili olarak 4 adet hoparlöre sahip olan EON18'in birer adet kulaklık ve mikrofon girişi bulunurken, üzerinde barındırdığı S/PDIF dijital optik çıkış dikkatleri üzerine çekiyor. EON18'in kart okuyucu girişininde MMC/RSMMC/MS/MS Pro/MS Duo/SD/Mini-SD gibi çözümleri desteklediği belirtiliyor.

ORIGIN'in yüksek performanslı dizüstü bilgisayarın optik sürücü, depolama ve bellek bilgileri hakkında bilgi vermek gerekirse, EON18'in çift katmanlı Bluray yazıcı, Bluray/DVD kombo ve cift katmanlı DVD yazıcı seçenekleri bulunuyor. Bellek miktarı konusunda oldukça iddialı görünen Eon18'de 1333Mhz'lık 2GB, 4GB ve 8GB DDR3 belleklerin tercih edilebilir durumda olduğu belirtiliyor. EON18'de 3 adet sabit disk girişi bulunurken depolama alanı konusunda da tercihin kullanıcıya bırakıldığı EON18'de şu şekilde alternatifler sunuluyor.

RAID 1

  • 500GB 7,200RPM - RAID 1 (2x500GB)
  • 640GB 5,400RPM - RAID 1 (2x640GB)
  • 160GB SSD - RAID 1 (2x160GB)
  • 250GB SSD - RAID 1 (2x250GB)

RAID 0

  • 500GB 7,200RPM - RAID 0 (2x250GB)
  • 640GB 7,200RPM - RAID 0 (2x320GB)
  • 1TB 7,200RPM - RAID 0 (2x500GB)
  • 320GB SSD - RAID 0 (2x160GB)
  • 500GB SSD - RAID 0 (2x250GB)

 

Standart özellikleri ile 1800$ civarı olan ORIGIN EON18 dizüstü bilgisayarın fiyatı en üst düzey tercihler yapıldığı takdirde bu miktar 5500$ seviyesine çıkıyor. Origin Eon18'in standart donanım özellikleri şu şekilde oluşuyor

İşlemci: Intel Core 2 Duo P8700 2,53Ghz

Ekran kartı: Nvidia Geforce GTX 280M 1GB DDR3

Bellek: 2GB DDR3 1333MHz

Sabit disk: 250GB 7200 rpm SATA 300

Optik sürücü: 8x DVD±R/RW/4X +DL Super-Multi Drive

İşletim sistemi: Windows 7 Home Premium 64-Bit

Alienware firmasından ayrılıp ORIGIN adını verdikleri firma ile yüksek performanslı bilgisayarlar sınıfına yeniden giriş yapan Kevin Wasielewski, Richard Cary ve Hector Penton üretmiş oldukları EON18 ile bu konuda son derece iddialı görünüyorlar.


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DH Misafiri 9 yıl
dx11 destekli ati mobility radeon 5870 (1024mb gddr5) gibi bir canavar aynı fiyata, hem de alienware gibi rakipsiz bir tasarımla sunulsa kim bakar bu ucube notebook a? hem bu blizzard olayına benzedi.yok yapımcılar ayrılıp a şirketini kurmuş..yok tasarımcılar istifa edip diablo ya rakip bir oyun yapacakmış.bu ve bunun gibi haberler hep fos çıkmıştır 12 yıllık bilgisayar geçmişim süresince..hem akıl karı mı? dx10.1 li gtx285 3 o kadar para harcamak? alienware tasarımı ve yakında çıkacak olan m17x (i920-8gb 1333 ddr3-1tb 7200hd-1gb gddr5 ati 5870 dx11) varken..nvidia dx11 kartları mobil platform için yaz aylarını bekliyor ve hala 200 serisi kartları makyajlayıp 300 serisi diye yutturuyor.hal böyle olunca da ati bu işin kaymağını erken yemeye başlıyor.eskiden herkes 'nvidia tekeline son, yaşasın ati' diyordu..ve hala da demeye devam ediyorlar..saygılar
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gurkan113 9 yıl
En yüksek konfigürasyonda pil süresi ne kadar olur çok merak ediyorum.
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koxp94 9 yıl
ya sıktı artık bu dx11 çıktı da noldu lafları. pc alanların çoğu ilerisini düşünüyor. yeter artık, al(a)mıyosanız başkasına da mani olmayın
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CaSsErDoDo 9 yıl

koxp94

ya sıktı artık bu dx11 çıktı da noldu lafları. pc alanların çoğu ilerisini düşünüyor. yeter artık, al(a)mıyosanız başkasına da mani olmayın


evet alamıyorum çok üzgünüm kıskanıyorum alanları
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RaptorFX 9 yıl
Acer netbooktan acma kapama tusu, Sony vaiodan klavye tasarımı, casper =) dan ( çin çakma üretimlerden ) kasa tasarımı derken bu ortaya cikmis anlasilan. Donanımsal özellikler iyi olsa da özgünlük kısmında sınıfta kalmış. Daha yenilikçi bir tasarım yapabilecek ekipten böyle kötü bir tasarım beklemezdim.
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mavizaman 9 yıl
harkulade kapa tasarımına sahip.
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DavutGENC 9 yıl
acbold
19.02.2010 Saat: 13:42
güzelmiş. klavyesi fena :D kasası casper lara benzemiş :/
birincis casper kadar cakma bir firma yok.
Alienware desing inide ona benzettinya helal olsun sana.
Bu notebook on monster'dan ayıran bir özellik yok
monster en az 4 gb ram ve ultimate os kullanıyor
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oyuncular 9 yıl
Alienware'ın yaratıcılarından yerine "kurucalından" kelimesi kullanılsa daha uygun olmaz mı?
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sendemail 9 yıl
Gelsinler bizim memlekette yapsınlar bu işi ,hem çoğu bölgemizde devlet desteği de var..gelin gelin..
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acbold 9 yıl
güzelmiş. klavyesi fena :D kasası casper lara benzemiş :/
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erkayer62 9 yıl
işlemci ve ekran kartı seçeneklerine amd-ati koymaları gerekirdi. bana göre oyunlarda daha iyi fiyat performans ürünmleri çıkartırlardı alienware dediğim gibi yapıp çıkartırsa bunların işi zor
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CaSsErDoDo 9 yıl
dx11 çıktıda ne oldu şu an için gayet yeterli ortada dx11 oyun bile yok bi dirt2 var onunda dx9 dan farkı yok vide alien vs predator çıktı oda fos bir oyun
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jay jay justified 9 yıl
O işlemci nedir öyle yahu
O ekran kartını beslemek için standartta adam gibi bir şey koymak lazım. P serisi stoklarını mı tüketiyorlar nedir
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