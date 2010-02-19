Alienware'dan ayrılan yöneticiler ORIGIN firmasını kurdu ve ilk yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarını üretti

Üst düzey oyun amaçlı ve yüksek performanslı bilgisayarlar üreten Alienware'ın yaratıcılarından Kevin Wasielewski, Richard Cary ve Hector Penton, yeni kurdukları ve ORIGIN adını verdikleri firma ile yüksek performanslı bilgisayarlar sınıfına yeni bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Bilgisayar dünyasında Alienware adı ile kendinelerine oldukça sağlam bir yer bulan bu üçlü, ORIGIN firması ile yüksek performanslı oyun bilgisayarları dünyasına yeniden damga vurmak istiyorlar. Bu amaç doğrultusunda firmanın hazırladığı yüksek performanslı dizüstü bilgisayarı olan EON18 gün ışığına çıktı. Görsel ve teknik detayları hakkında da oyunseverlerin iştahını kabartacak gibi görünüyor.

Öncelikle EON18'in dış görünüşü hakkında bilgiler vermek gerekirse, EON18'in tasarımına oldukça özen gösterilmiş gibi görünüyor zira dış yapısı ve klavye tasarımı fazlasıyla dikkat çekici görünüyor.

ORIGIN EON18 klavye tasarımı etkileyici görünüyor

Kişiselleştirilebilir özelliklere sahip olan EON18 bu doğrultuda Alienware serisi bilgisayarları andırıyor. Kapak üstündeki ORIGIN logosu, klavye ışıklandırması, ön ve arka hava çıkışlarındaki renkler tıpkı Alienware modellerindeki gibi kişiselleştirilebiliyor yani tamamen kişiliğinizi yansıtacak bir bilgisayara sahip olacağınız belirtiliyor. ORIGIN, sınırsız sayıda kapak tasarımı sunacaklarını belirtiyor.Numerik tuş takımına da sahip olan klavye son derece gösterişli görünüyor. Son olarak EON18 klavyesinin programlanabilir tuşlara da sahip olduğu belirtiliyor.

ORIGIN'nin ürettiği EON18 dizüstü bilgisayarın teknik özellikleri en az tasarım ve görünüşü kadar etkileyici görünüyor. Tasarımı gibi donanımsal özellikleri de kişisel ve ekonomik etkenlere göre tercih edilebilir durumda olan EON18 kullanıcılara tercih yelpazesini oldukça geniş tutmuş görünüyor.

İşlemci seçenekleri kullanıcının ihtiyaç ve maddi durumuna göre, Intel Core 2 Duo P8700'den Intel Core 2 Quad Q9100'e Intel Core 2 Extreme Quad QX9300'e ve Intel Core i7--920XM Extreme Edition'a kadar değişkenlik gösterebiliyor.

ORIGIN, EON18 dizüstü bilgisayarlarında ekran kartı tercihini Nvidia Geforce GTX 280M serisi ve varyasyonlarından yana kullanıyor zira kullanıcılar 1GB DDR3 bellekli GTX 280M alabilecekleri gibi SLI GTX 280M çözümüne de sahip olabilecekleri belirtiliyor. Nvidia Geforce GTX 280M ile yetinmeyecek kullanıcılarıda düşünen ORIGIN'in, ekran kartı tercihlerine 1 GB DDR3 bellekli GTX2 85M ve SLI GTX 285M'i de dahil ettiği söyleniyor.

ORIGIN, EON18 dizüstü bilgisayarında 18,4 inç boyutunda 16:9 görüntü formatını sunan FULL HD (1920x1080) ekran kullanıyor.

EON18 dizüstü bilgisayarların giriş ve çıkış seçenekleri açısından son derece zengin olduğu söyleniyor zira EON18'de 3 adet USB 2.0 girişi, 1 adet E-sata/USB girişi, 1 adet IEEE 1394a girişi bulunurken, VGA, HDMI 1.3b destekli çıkış seçenekleride bulunuyor. Dahili olarak 4 adet hoparlöre sahip olan EON18'in birer adet kulaklık ve mikrofon girişi bulunurken, üzerinde barındırdığı S/PDIF dijital optik çıkış dikkatleri üzerine çekiyor. EON18'in kart okuyucu girişininde MMC/RSMMC/MS/MS Pro/MS Duo/SD/Mini-SD gibi çözümleri desteklediği belirtiliyor.

ORIGIN'in yüksek performanslı dizüstü bilgisayarın optik sürücü, depolama ve bellek bilgileri hakkında bilgi vermek gerekirse, EON18'in çift katmanlı Bluray yazıcı, Bluray/DVD kombo ve cift katmanlı DVD yazıcı seçenekleri bulunuyor. Bellek miktarı konusunda oldukça iddialı görünen Eon18'de 1333Mhz'lık 2GB, 4GB ve 8GB DDR3 belleklerin tercih edilebilir durumda olduğu belirtiliyor. EON18'de 3 adet sabit disk girişi bulunurken depolama alanı konusunda da tercihin kullanıcıya bırakıldığı EON18'de şu şekilde alternatifler sunuluyor.

RAID 1

500GB 7,200RPM - RAID 1 (2x500GB)

640GB 5,400RPM - RAID 1 (2x640GB)

160GB SSD - RAID 1 (2x160GB)

250GB SSD - RAID 1 (2x250GB)

RAID 0

500GB 7,200RPM - RAID 0 (2x250GB)

640GB 7,200RPM - RAID 0 (2x320GB)

1TB 7,200RPM - RAID 0 (2x500GB)

320GB SSD - RAID 0 (2x160GB)

500GB SSD - RAID 0 (2x250GB)

Standart özellikleri ile 1800$ civarı olan ORIGIN EON18 dizüstü bilgisayarın fiyatı en üst düzey tercihler yapıldığı takdirde bu miktar 5500$ seviyesine çıkıyor. Origin Eon18'in standart donanım özellikleri şu şekilde oluşuyor

İşlemci: Intel Core 2 Duo P8700 2,53Ghz

Ekran kartı: Nvidia Geforce GTX 280M 1GB DDR3

Bellek: 2GB DDR3 1333MHz

Sabit disk: 250GB 7200 rpm SATA 300

Optik sürücü: 8x DVD±R/RW/4X +DL Super-Multi Drive

İşletim sistemi: Windows 7 Home Premium 64-Bit

Alienware firmasından ayrılıp ORIGIN adını verdikleri firma ile yüksek performanslı bilgisayarlar sınıfına yeniden giriş yapan Kevin Wasielewski, Richard Cary ve Hector Penton üretmiş oldukları EON18 ile bu konuda son derece iddialı görünüyorlar.