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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen Caravelle Highline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Caravelle model ailesinin en yeni üyesi Caravelle Highline, mevcut Comfortline donanımına göre tasarım, performans ve teknoloji bakımından birçok yeni standart özelliği beraberinde getiriyor.
    2 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen Caravelle Highline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçtiğimiz yılın Kasım ayında pazara sunulan Volkswagen Caravelle’in en üst donanım seviyesine sahip Highline seçeneği de Türkiye’de satışa sunuldu. 7 aylık aradan sonra gelen Volkswagen Caravelle Highline seçeneği, tüketici beklentilerini karşılamaya hazır.

    Volkswagen Caravelle model ailesinin en yeni üyesi Caravelle Highline, mevcut Comfortline donanımına göre tasarım, performans ve teknoloji bakımından birçok yeni standart özelliği beraberinde getiriyor. Caravelle Highline, Türkiye’de sınıfında dört tekerlekten çekiş özelliği sunan tek model olma özelliği taşıyor. Opsiyon olarak sunulan 4Motion sistemi, arazi koşullarında bile maksimum çekiş ve güvenli sürüş sağlıyor. Arka aksa entegre edilen 4Motion sistemi ön ve arka aks arasında gücü en doğru şekilde aktararak ihtiyaç halinde aracın zorlu koşullarla baş etmesine imkan sağlıyor.

    2.0 litre motora sahip Caravelle Highline, 3800-4000 d/d’da 199 beygir güç üretirken 1400-2400 d/d’da 450 Nm tork sağlıyor. 7 ileri DSG şanzımanla satın alınabilen araç, fabrika verilerine göre 100 km’de birleşik yakıt tüketimi ortalama 6,1-7,4 litre iken 4Motion modeli için bu değer ortalama 6,9-8,3 litre olarak gerçekleşiyor.

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    Caravelle Highline öne çıkan özellikleri

    Caravelle Highline’da yer alan ve standart olarak sunulan önemli yeniliklerden biri Park Assist V3.0; Bu özellik sayesinde aracı ön, arka, paralel veya çapraz olarak kendi kendine çok dar yerlerde bile park edip, park yerinden çıkabilmek mümkün. Ayrıca Geri Manevra Asistanı sayesinde, geri çıkarken arkadan araç ya da yaya gelmesi durumunda aracın kendiliğinden durması sağlanıyor. Yine standart olarak sunulan Geri Görüş Kamerası sayesinde, park ve manevra fonskiyonu rahatça tamamlanıyor.

    Volkswagen Caravelle Highline Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Caravelle Highline’da standart olarak yer alan bir diğer yenilik, Elektrikli Bagaj Kapağı; tek bir düğmeye basılarak kolayca açılıp kapanmasını sağlayan sistem, hafızalı yükseklik ayarı özelliği sayesinde kapalı garaj gibi alçak yerlerde tavana çarpma olasılığını da azaltıyor.

    9,2 inçlik renkli ve dokunmatik ekranlı navigasyon sistemi Discover Pro 9.2" Navigasyon sistemli radyo ve navigasyon ekranını dijital gösterge panelinde görüntülemeye imkan tanıyan, istenirse farklı ara yüzlerle kişiselleştirilebilen Dijital Gösterge Paneli ve Sürücü Bilgilendirme Sistemi sunulan yenilikler arasında yer alıyor. Navigasyon sistemi sayesinde gideceğiniz yeri kolayca bulurken bir el hareketinizle değişebilen menüsü Caravelle Highline’ı kullanırken dikkatinizin dağılmamasını sağlıyor.

    Caravelle Highline, Sesli Komut ve Kablosuz App-Connect özelliğini de standart olarak sunuyor. Sistem, sesli komutla arama yapmayı, navigasyona adres yazmayı veya radyo kanalları arasında geçiş yapmayı sağlıyor. Akıllı telefonların Discover Pro 9,2" navigasyon sistemli radyoya bağlanabilmesine imkan tanıyan Kablosuz App-Connect özelliği de, araç hareket halinde değilken ekranda DVD veya Mp4 formatında videoları oynatabiliyor.

    Caravelle Highline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG modeli 349 bin 500 TL’den, 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 199PS DSG 4Motion modeli ise 399 bin 500 TL'den başlayan kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla alınabiliyor.



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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    ButWhoHan (Batuhan ) 14 dk.
    Dolu passata oranla fiyat iyi bence
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    ZUGATOLI (DarknessTR KİLLZONE FAN ) 37 dk.
    Vosvoslar olmuş 400 bin eyvalla demirin,çeliğin kilosu kaça çıktı.
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    Jaglon (mrt mrt) 53 dk.
    Güncel piyasa koşullarına göre fiyat normal. Boş transporter 200 bin TL civarında zaten. Yeninden 4*4 olarak gelmesi çok iyi oldu bu arada.
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    ShadowOfSpirit (Meriç Ünal) 1 sa.
    Onun 25 bini mal değeridir kalanı kol..
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    blacklotus01 1 sa.
    Dört çeker farkı 50 bin tl biraz fazla değil mi
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    MYılmaz4646 (Mustafa Yılmaz) 1 sa.
    Şöyle bir arabayla tatile gitmek isterdim
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    V4LKyR 1 sa.
    Ah be, 500 bin'dir diye düşündüm ama değilmiş... :(
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