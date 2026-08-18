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    Tesla, direksiyonsuz aracı Cybercab için geri sayıma başladı

    Tesla, direksiyonsuz ve pedalsız Cybercab’i ağustos ayında yolcularla buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni Tesla aracını ilk olarak Tesla çalışanlarının deneyimlemesi bekleniyor.

    Tesla, direksiyonsuz aracı Cybercab için geri sayıma başladı Tam Boyutta Gör
    Tesla, tamamen otonom sürüş için geliştirdiği Cybercab’i kamuya açık yollarda yolcularla buluşturmaya hazırlanıyor. The Information’ın aktardığı bilgilere göre şirket, Cybercab’in Austin, Teksas’taki ilk halka açık kullanımını ağustos ayı içinde başlatmayı planlıyor.

    Aktarılan bilgilere göre ilk olarak Tesla çalışanları Cybercab ile yolculuk yapmaya başlayacak. Bunun ardından araçların birkaç gün içinde Austin’deki robotaksi hizmetine dahil edilmesi hedefleniyor. Tesla henüz kesin bir lansman tarihi açıklamış değil.

    Direksiyon ve pedallar bulunmuyor

    Cybercab, Tesla’nın otonom sürüş odaklı geliştirdiği iki kişilik özel bir araç olarak öne çıkıyor. Araçta direksiyon simidi ve pedallar bulunmuyor. Sürüş ise tamamen Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) yazılımına bırakılıyor.

    Öte yandan Cybercab’in üretim versiyonu yaklaşık iki ay önce kamuya açık yollarda test edilemeye başlandı. Üretimin ise 2026’nın ilerleyen dönemlerinde artırılması bekleniyor. Cybercab’in üretimi Gigafactory Texas’ta nisanda başlamıştı. İlk araçlar farklı ortam ve iklim koşullarında test edilmek üzere test araçları olarak kullanılıyor.

    Cybercab’in kamuya açık yollarda sürücü müdahalesi olmadan yolcu taşımaya başlaması FSD için de son derece değerli. Şirket uzun süredir tamamen otonom sürüş ve robotaksi hizmetlerini büyütme hedefini gündemde tutuyor. Yine de halihazırda FSD’nin halen çeşitli sınırlamaları bulunuyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-prepares-cybercab-launch-august-starting-with-rides-employees-information-2026-08-17/ https://www.teslarati.com/tesla-cybercab-launch-preparations-have-begun/
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