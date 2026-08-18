Tesla, direksiyonsuz aracı Cybercab için geri sayıma başladı

Aktarılan bilgilere göre ilk olarak Tesla çalışanları Cybercab ile yolculuk yapmaya başlayacak. Bunun ardından araçların birkaç gün içinde Austin’deki robotaksi hizmetine dahil edilmesi hedefleniyor. Tesla henüz kesin bir lansman tarihi açıklamış değil.
Direksiyon ve pedallar bulunmuyor
Cybercab, Tesla’nın otonom sürüş odaklı geliştirdiği iki kişilik özel bir araç olarak öne çıkıyor. Araçta direksiyon simidi ve pedallar bulunmuyor. Sürüş ise tamamen Tesla’nın Full Self-Driving (FSD) yazılımına bırakılıyor.
Öte yandan Cybercab’in üretim versiyonu yaklaşık iki ay önce kamuya açık yollarda test edilemeye başlandı. Üretimin ise 2026’nın ilerleyen dönemlerinde artırılması bekleniyor. Cybercab’in üretimi Gigafactory Texas’ta nisanda başlamıştı. İlk araçlar farklı ortam ve iklim koşullarında test edilmek üzere test araçları olarak kullanılıyor.
Cybercab’in kamuya açık yollarda sürücü müdahalesi olmadan yolcu taşımaya başlaması FSD için de son derece değerli. Şirket uzun süredir tamamen otonom sürüş ve robotaksi hizmetlerini büyütme hedefini gündemde tutuyor. Yine de halihazırda FSD’nin halen çeşitli sınırlamaları bulunuyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/autos-transportation/tesla-prepares-cybercab-launch-august-starting-with-rides-employees-information-2026-08-17/ https://www.teslarati.com/tesla-cybercab-launch-preparations-have-begun/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: