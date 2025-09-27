Giriş
    Almanya'da dünyanın en büyük lityum rezervlerinden biri keşfedildi!

    Küresel bir enerji şirketi tarafından gerçekleştirilen keşif, elektrikli araç ve enerji depolama sektörünü derinden etkileyebilir. Yapılan açıklamaya göre rezervin büyüklüğü 43 milyon tona ulaşıyor. 

    Almanya'da dünyanın en büyük lityum rezervlerinden biri bulundu! Tam Boyutta Gör
    Küresel enerji şirketi Neptune Energy, elektrikli araç ve enerji depolama sektörünü değiştirebilecek önemli bir keşif duyurdu. Şirket, Almanya’nın dünyadaki en büyük lityum kaynaklarından birine sahip olduğunu doğruladı. Yapılan açıklamaya göre ülkenin lityum karbonat eşdeğeri (LCE) bazında toplam rezervi 43 milyon tona ulaşıyor. 

    Bu rezerv, Birleşik Krallık merkezli petrol ve gaz arama şirketi Neptune Energy’nin talebiyle uluslararası bağımsız değerleme kuruluşu Sproule ERCE tarafından yapılan çalışmada belirlendi. Söz konusu kaynak, Saksonya-Anhalt eyaletinin kuzeyinde yer alan Altmark Bölgesi'nde bulunuyor. 

    Eski doğal gaz sahasında tespit edildi

    Almanya'da dünyanın en büyük lityum rezervlerinden biri bulundu! Tam Boyutta Gör
    Altmark havzası, geçmişte Avrupa’nın en büyük doğal gaz sahalarından biri olarak öne çıkmıştı. Kuzey Almanya’dan başlayarak Rusya, Ukrayna ve Polonya’ya uzanan Permiyen Havzasının bir parçası olan bölge, 1969’dan bu yana Neptune Energy ve önceki şirketler tarafından işletiliyor.

    Son ölçümler, Altmark gaz sahasındaki Rotliegend tuzlu sularının yoğun mineral içerdiğini ve lityum açısından da son derece zengin olduğunu ortaya koydu. Sproule ERCE’nin verilerine göre bölgede 43 milyon tonlityum karbonat eşdeğeri rezerv bulunuyor. Bu, dünyanın en büyük proje bazlı lityum kaynaklarından birinin bölgede bulunduğu anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Arjantin, Bolivya ve Şili’nin paylaştığı Lityum Üçgeni, dünya rezervlerinin %53’ünü barındırıyor ve yaklaşık 50 milyon ton lityum içeriyor.

    Gelişmiş teknolojiler kullanılacak

    Bu gelişmeler, Neptune Energy’nin fosil yakıtlardan uzaklaşıp yüksek talep gören batarya hammaddelerine yönelmesine yol açtı. Şirket, çevreye zarar veren açık ocak madenciliği ya da buharlaştırma havuzları yerine, yer altı tuzlu sulardan doğrudan lityum çıkarımı (DLE) yöntemini tercih ediyor. Bu teknolojide iyon değişimi ve adsorpsiyon gibi gelişmiş süreçlerle lityum ayrıştırılıyor ve çevresel etkiler minimuma indiriliyor.

    Neptune Energy, 2025 yılının Ağustos ayında, ortağı Lilac’ın DLE teknolojisiyle ikinci pilot projesini tamamladı ve Altmark’taki jeotermal tuzlu sudan başarıyla batarya kalitesinde lityum karbonat üretti. Hâlihazırda, adsorpsiyon yöntemine dayalı üçüncü bir pilot test sürüyor.

    Gerekli madencilik izinleri alındığında, şirket pilot aşamanın ardından çıkarma, işleme ve üretimi bir araya getiren demo ölçekli bir tesis kurmayı planlıyor. Bu tesis, ticari üretime geçiş öncesindeki son aşama olacak.

    Kaynakça https://www.neptuneenergy.de/en/neptune-energy-confirms-one-of-the-worlds-largest-lithium-resources/ https://interestingengineering.com/energy/lithium-deposit-found-in-germany
