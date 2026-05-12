Almanya’da her 12 şirketten biri iflasla karşı karşıya

Tam Boyutta Gör Almanya ekonomisinde şirketler üzerindeki baskı giderek ağırlaşıyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan nisan ayı iş dünyası anketine göre ülkedeki şirketlerin yüzde 8,1’i ekonomik olarak varlığını sürdürme konusunda ciddi risk altında olduğunu düşünüyor. Bu oran, Almanya’da yaklaşık her 12 şirketten birinin faaliyetlerini devam ettirme konusunda endişe duyduğunu gösteriyor.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, ekonomik görünümün halen oldukça kırılgan olduğuna dikkat çekerek jeopolitik gelişmelerin yarattığı belirsizlik nedeniyle iflas sayılarının önümüzdeki aylarda da yüksek seviyelerde kalabileceğini söyledi. Wohlrabe, ekonomik sıkıntının artık yalnızca belirli sektörlerle sınırlı olmadığını, tedarik zincirleri boyunca yayılan daha geniş çaplı bir baskıya dönüştüğünü vurguladı.

En büyük baskı perakende sektöründe

Araştırmaya göre en kritik tablo perakende sektöründe ortaya çıktı. Buna göre perakende şirketlerinin yüzde 17,4’ü hayatta kalmalarının tehdit altında olduğunu bildirdi. Bu oranın şimdiye kadarki en yüksek seviye olduğuna dikkat çekiliyor.

Tam Boyutta Gör Sektördeki temel sorunların başında tüketicilerin harcama eğilimindeki düşüş geliyor. Almanya’da yüksek yaşam maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler nedeniyle vatandaşların tasarrufa yönelmesi, mağazaların satışlarını ciddi şekilde baskılıyor. Ek olarak çevrim içi ticaretin hızla büyümesi de geleneksel perakende şirketlerini daha da zor durumda bırakıyor.

Toptan ve perakende ticaretin genelinde ise şirketlerin yüzde 11,6’sı faaliyetlerini sürdürememe riskiyle karşı karşıya olduklarını ifade ediyor.

Üç temel sorun öne çıktı

Ifo verilerine göre sektör fark etmeksizin şirketler üç temel sorunla karşı karşıya. Bunların başında sipariş eksikliği ve zayıf talep geliyor. Özellikle ekonomik yavaşlamanın etkisiyle müşterilerin harcamalarını kısmaları firmaların gelirlerini doğrudan etkiliyor.

Tam Boyutta Gör İkinci büyük sorun ise yükselen işletme giderleri ve enerji maliyetleri. Almanya’da enerji fiyatlarının uzun süredir yüksek seyretmesi özellikle üretim ve sanayi şirketlerinin maliyet yapısını ağırlaştırıyor. Üçüncü önemli başlık olarak ise bürokratik yüklerin giderek artması gösteriliyor.

Bu gelişmelerin sonucunda birçok işletmede likidite sorunları ortaya çıkıyor. Müşterilerin harcamalarını azaltması veya iflas etmesi firmaların nakit akışını doğrudan sekteye uğratıyor.

Hizmet sektöründe tablo ağırlaşıyor

Tam Boyutta Gör Hizmet sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin yüzde 7,6’sı ekonomik varlığını sürdürememe riski altında olduğunu bildiriyor. Özellikle konaklama ve yiyecek-içecek alanlarında baskı daha belirgin hale gelmiş durumda. Bu alanlarda faaliyet gösteren şirketlerde risk oranı yaklaşık yüzde 20 seviyesine ulaştı.

Reklamcılık ve pazar araştırması sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların yüzde 14,3’ü ciddi ekonomik tehdit altında olduklarını belirtiyor.

İmalat sanayisinde risk oranı sınırlı da olsa gerileyerek yüzde 7,5’e düştü. Buna rağmen sektör üzerindeki baskının devam ettiği ifade ediliyor.

Özellikle yüksek enerji ve hammadde maliyetleri Almanya’nın ihracat odaklı sanayi şirketlerini zorlamayı sürdürüyor. Almanya’nın enerji dağılımı yüzde 34,4 ile petrol, yüzde 27,5 ile doğal gaz, yüzde 15,9 ile kömür, yüzde 13,1 ile biyoyakıtlar, yüzde 0,8 ile hidroelektrik oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 9 oranında ise güneş, rüzgar ve diğer yenilenebilir kaynaklar bulunuyor.

Ülkenin nükleer enerjiden toptan çıkışının da etkisiyle Almanya'nın toplam enerji arzının yaklaşık %10'u net ithalatla karşılanır hale geldi. Ancak bu oran "net" bakiyeyi ifade ediyor, yani fosil yakıtlarda dışa bağımlılık aslında çok daha yüksek.

