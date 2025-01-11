Yeni keşiflerle Çin, dünyanın ikinci en büyük lityum rezervine sahip ülkesi oldu

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Tam Boyutta Gör Çin, son yaptığı keşiflerle beraber lityum rezervini üç katına çıkararak Şili'nin ardından en büyük rezerve sahip ikinci ülke konumuna yükseldi. Hali hazırda açık ara farkla en büyük lityum iyon batarya üreticisi olan Çin, böylece hammadde konusunda da elini güçlendirmiş oldu.

Küresel payı %6'dan %16,5'e çıktı

Çin devlet haber ajansı Xinhua'nın bildirdiğine göre, son yapılan keşifle beraber ülkenin lityum rezervin aldığı pay %6'dan %16,5'e yükselerek Avustralya, Arjantin ve Bolivya'yı geride bıraktı ve Şili'nin ardından ikinci isıraya yerleşti.

Çin'in bu rezerv artışının ardında, çeşitli minerallerden metal elde etmeyi mümkün kılan yeni yatak keşifleri ve gelişmiş çıkarma yöntemleri rol oynuyor. Yakın zamanda Tibet'te bulunan 2.800 km uzunluğundaki spodümen madeni, önemli bir lityum kaynağı olan sert kaya cevherlerine sahip. İlk tahminler, sadece spodümen kuşağının 6,5 milyon tondan fazla lityum içerebileceğini ve potansiyel olarak 30 milyon tona kadar çıkabileceğini gösteriyor.

Ek olarak, Tibet Platosu'nda yapılan keşifler, türünün üçüncü en büyüğü olan 14 milyon tondan fazla lityum içerdiği tahmin edilen tuz göllerini ortaya çıkardı. Bu keşifler, Qinghai, Sichuan ve Xinjiang'ın komşu illerinde jeolojik olarak benzer alanlarda yeni rezervlerin bulunabileceğini gösteriyor.

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Çıkarma teknolojisindeki yenilikler, Çin'in yeni keşfedilen lityum rezervlerini kullanması konusunda hayati bir rol oynuyor. Çinli araştırmacılar, daha önce yüksek maliyetler ve teknik zorluklar nedeniyle çıkarması zor olan bir mineral olan lepidolitin işlenmesi konusunda önemli ilerleme kaydetti. Bu atılımın Jiangxi'de ek 10 milyon ton lityumun çıkarılmasına ve Hunan ile İç Moğolistan'da daha fazla lityum potansiyelinin değerlendirilebilmesine olanak sağlaması bekleniyor.

Lityum, Çin'in hızla genişleyen otomobil ve yenilenebilir enerji sektöründe önemli bir rol oynuyor. Dünya lityum iyon pil üretiminin dörtte üçünü karşılayan Çin, bu yeni keşiflerle beraber lityum ithalatına olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

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