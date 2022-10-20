Almanya, elektrikli araç şarj istasyonlarına 6.3 milyar euro yatırım yapacak

Tam Boyutta Gör Avrupa'da şu an gündemde olan konulardan birisi enerji krizi ancak bu durum uzun vadeli iklim planlarını engellemiyor. Örneğin Almanya, elektrikli araç kullanımını artırmaya yönelik büyük bir yatırım için düğmeye bastı.

Kısa süre önce onaylanan plan kapsamında, ülke genelindeki şarj istasyonlarının sayısını artırmak için toplam 6.3 milyar euro yatırım yapılacak. Önümüzdeki üç yıla yayılacak bu yatırım, Almanya'nın 'net sıfır emisyon' planının bir parçası. Ülkede şu anda 70 bin şarj cihazı bulunuyorken bu sayının 2030'a kadar 1 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Hükümet bu yatırımı özellikle gözden uzak kalmış küçük bölgelere ve yeterli hizmet alamayan belediyelere şarj cihazı kurulumu yapmak için kullanacak. Asıl amaç lokasyon fark etmeksizin tüm vatandaşların elektrikli araçlara geçiş yapabilmesi.

Federal Ulaştırma Bakanı Volker Wissing de "Amacımız, şarj altyapısının genişletilmesini hızlandırmak, şarj sürecini basitleştirmek ve böylece insanların geçiş yapmasını kolaylaştırmak" sözleriyle durumu açıklamış.

Tam Boyutta Gör Yapılan çalışmalar kapsamında şarj istasyonu inşa etmek için gereken onay sürecinin hızlandırılması da hedefleniyor. Bunun yanı sıra halihazırda 1.5 milyon adet civarında olduğu belirtilen elektrikli araç sayısının da 2030'a kadar 15 milyona çıkarılması da yönetimin uzun vadeli planları arasında.

Berlin'de fabrikası bulunan Tesla, Almanya'da yılın ilk dokuz aylık döneminde 38.458 elektrikli araç satışıyla Volkswagen'i geride bıraktı. Satışları çip krizi gibi nedenlerle yüzde 40 civarında düşen Volkswagen ise 32.236 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Tesla Model Y ayrıca eylül ayındaki 9.848 adet satışla söz konusu dönemde Almanya'da en çok satılan otomobil oldu.

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Almanya'dan elektrikli araç şarj istasyonlarına dev yatırım