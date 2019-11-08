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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak

    2030 yılına kadar yollarda 10 milyon elektrikli araç görmeyi hedefleyen Alman hükümeti, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşvik primini yüzde 50 artıracak. Ayrıca teşvikler 2025'e kadar uzatılacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak
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    Elektrikli araçlara geçiş konusunda rakipleri ABD ve Çin’in gerisinde kalmak istemeyen Almanya, hedefine yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, elektrikli ve hibrit araç satın alanlara sunulan teşvik priminin 2020'den itibaren yüzde 50 artırılmasına karar verildi.

    Alman hükümeti, elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin euro, plug-in hybrid motorlu araç satın alan tüketicilere ise 3 bin euro teşvik sunuyor. Elektrikli otomobil satışının artırılması amacıyla Haziran’da süresi dolan bu uygulamanın 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Atılan yeni adımla birlikte teşviklerin süresi 2025 yılına kadar uzatıldı.

    Karar kapsamında hibrit araç satın alanlara sunulan teşvik 4 bin 500 euro’ya, tamamen elektrikli araç satın alan müşterilere sunulan teşvik ise 6 bin euro’ya çıkarılmış olacak. Söz konusu primlerdeki artış 40 bin euro ve altında olan araçlar için geçerli. 40 bin eurodan fazla liste fiyatı olan araçlar için ise teşvik 5 bin euro düzeyinde olması öngörülüyor. Teşviklerin yarısını Alman hükümeti, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor. 

    Ayrıca Bkz. "Ford Mustang temelli elektrikli SUV ilk kez görüntülendi"

    Alman üretici Volkswagen’in tamamen elektrikli hatchback modeli ID.3 geçtiğimiz günlerde üretim bandına çıktı. Önümüzdeki yılın ortasında satışa sunulması beklenen modelin başlangıç fiyatı 30 bin euro olacak. Elektrikli araçlarda sunulan teşvik priminin artırılmasına yönelik bu kararla birlikte ID.3’ü  Almanya’da 24 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün olacak.

    Alman hükümeti 2030 yılına kadar yollarda 10 milyon elektrikli araç görmek istiyor. Bu kapsamda ülke genelindeki şarj istasyonu sayısının 1 milyona çıkarılması için gerekli altyapı çalışmalarına 3.5 milyar euro yatırım yapılacağı açıklanmıştı.



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    qoqoCAN 2 hf. en beğenilen
    Bizimkiler vergiyi daha da arttırır. Güncelleme olarak bu olur ancak bizde :D
    Yanıtla +22
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    cnv_58 2 hf.
    Bizimkiler mtv getirdi %15 olan ötv yide en dip yapıp %50 ye çıkartır maksimum 2021 de
    Yanıtla +13
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    bulentcandan 1 hf.
    Ülkemizde elektrikli araçlardan MTV alınmıyordu, son güncellemeyle artık MTV alınıyor. 1.310 adet elektrikli araçtan MTV alsan n'olur, almasan n'olur!
    Yanıtla +5
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    KütahyanınPınarları 1 hf.
    Bizdeki durum da bu ne yazık;




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    agent1453 1 hf.
    Dünyada ne olumlu bir haber varsa,bize olumsuz olarak yansıyor malesef.
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    Akasha_Ether 1 hf.
    Şu elektrik araçlar umarım Türkiye’ye hiç gelmez. Aksi taktirde devletin elektrikten alacağı vergiyi düşünemiyorum.
    Yanıtla +5
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    gun 1 hf.
    Arttırım ve uzatma ne hikmetse kendi markalarının elektrikli veya Plug-in hibritleri çıkmaya başlayınca oldu.



    Bizde yerli otomobili sürünce -elektrikli olacak zaten sadece bilmeyenler var halen- indirimi yapacaklar ve direkt üretici firmaya verecekler.
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    AsiretinMarjinalCocugu 1 hf.
    Biz de böyle uzaktan film gibi izleriz ancak.
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    tahir40 1 hf.
    Elektriği doğalgaz ve kömür yakarak üreten bi ülkede elektrikli araba neyimize... MTV ÖTV şahane durmak yok 1 arabaya 2 araba parası vergi ödeyerek yola devam...
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    ufo 1 hf. tahir40
    aynen dostum. bundan bahseden yok. Turkiye icin elektrikli arac demek daha cok hava kirliligi demek
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    edgar1899 1 hf.
    Elektrikli araçta lider olmak için önce kendi pazarını büyütmeli ve talep oluşturmalısın, tam olarak yaptıkları bu. Büyük pazarda adetler artınca Ölçek ekonomisini yakalamak çok daha kolay. Alman şirketleri elektrikli araç yatırımlarını tamamlayana kadar elektrikli aracı eleştirdiler, dizel 20 yıl daha bizle diye kendi üreticilerini korudular güya aklımızla dalga geçerek, şimdi elektrikli araç hazırlıkları tamamlanınca birden duruş değiştiriyorlar.

    1 Yanıt Yanıtla +2
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    bulentcandan 1 hf. edgar1899
    Mesela Çin, elektrikli araçlara çok ciddi teşvikler sağlayarak ölçek ekonomisini yakaladıkça üretim maliyetlerini düşürdü ve şimdilerde yavaş yavaş dengeli olarak teşvikleri kaldırmaya başladı.
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    Seyrim 1 hf.
    Türkiye arttırsın.. Ne yapacağız elektrikli aracı. Büyük motorlu, benzin içen arabalar lazım bize.. Para lazım devlete.
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    smart1978 1 hf.
    Turkiye'de ise petrolle calisan araclarin Alman sirketlerin ara bahcesi ulkesi olur!

    Turkiye'de ise anca guncelleme denilir. Ama ben sahsen buyuk bir guncelleme bekliyorum! MAJOR guncelleme ! Oyle boyle degil ...
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    alp0007 1 hf.
    Ne yazsam kötü olacak, en iyisi Allah’a havale etmek...
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    elektrikli araç teşvik, almanya teşvik ve
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