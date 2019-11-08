Almanya, elektrikli araç alımlarında sunduğu teşviki yüzde 50 artıracak

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Elektrikli araçlara geçiş konusunda rakipleri ABD ve Çin’in gerisinde kalmak istemeyen Almanya, hedefine yönelik adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda, elektrikli ve hibrit araç satın alanlara sunulan teşvik priminin 2020'den itibaren yüzde 50 artırılmasına karar verildi.

Alman hükümeti, elektrikli otomobil satın alanlara 4 bin euro, plug-in hybrid motorlu araç satın alan tüketicilere ise 3 bin euro teşvik sunuyor. Elektrikli otomobil satışının artırılması amacıyla Haziran’da süresi dolan bu uygulamanın 2020 yılı sonuna kadar uzatılmasına karar verilmişti. Atılan yeni adımla birlikte teşviklerin süresi 2025 yılına kadar uzatıldı.

Karar kapsamında hibrit araç satın alanlara sunulan teşvik 4 bin 500 euro’ya, tamamen elektrikli araç satın alan müşterilere sunulan teşvik ise 6 bin euro’ya çıkarılmış olacak. Söz konusu primlerdeki artış 40 bin euro ve altında olan araçlar için geçerli. 40 bin eurodan fazla liste fiyatı olan araçlar için ise teşvik 5 bin euro düzeyinde olması öngörülüyor. Teşviklerin yarısını Alman hükümeti, diğer yarısını da otomobil şirketleri karşılıyor.

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Alman üretici Volkswagen’in tamamen elektrikli hatchback modeli ID.3 geçtiğimiz günlerde üretim bandına çıktı. Önümüzdeki yılın ortasında satışa sunulması beklenen modelin başlangıç fiyatı 30 bin euro olacak. Elektrikli araçlarda sunulan teşvik priminin artırılmasına yönelik bu kararla birlikte ID.3’ü Almanya’da 24 bin euro’dan başlayan fiyatlarla satın almak mümkün olacak.

Alman hükümeti 2030 yılına kadar yollarda 10 milyon elektrikli araç görmek istiyor. Bu kapsamda ülke genelindeki şarj istasyonu sayısının 1 milyona çıkarılması için gerekli altyapı çalışmalarına 3.5 milyar euro yatırım yapılacağı açıklanmıştı.