Alper Gezeravcı bugün ISS'te hangi deneyi yapacak?

Uzayda mikroalg üretimi denenecek
ALGALSPACE deneyinin proje yöneticiliğini Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Didem Özçimen üstleniyor. Deney kapsamında, Türk bilim insanlarının Antarktika Ulusal Bilim Seferi’nde topladığı mikroalglerin uzayda üretimi denenecek. lıman koşullara elverişli mikroalgler ile karşılaştırması yapılacak. Çeşitli analizler gerçekleştirilecek.
Mikroalgler, su içinde yaşayan küçük bitkilerdir ve fotosentez yaparak karbondioksiti oksijene çevirebilirler. Mikroalgler, insanlığın uzaydaki hayatı için kritik öneme sahip olabilir.
Gelecekte alglerin yenilenebilir ve sürdürülebilir şekilde hem uzay görevlerinde hem de uzay yaşamında üretimin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Alglerin kullanım potansiyeli belirlenecek. Özelikle gıda, sağlık ve çevre açısından insanlığa fayda sağlayacak. Alglerden üretilecek katma değeri yüksek ürünler, ekonomik ve biyo-ekonomik kalkınma için kritik öneme sahip olabilir.
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.