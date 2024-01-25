Alper Gezeravcı bugün ISS'te hangi deneyi yapacak?

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) bilimsel deneylerine devam ediyor. Alper Gezeravcı, bugün “ALGALSPACE” ismindeki deney üzerinde çalışacak.

Uzayda mikroalg üretimi denenecek

ALGALSPACE deneyinin proje yöneticiliğini Yıldız Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Didem Özçimen üstleniyor. Deney kapsamında, Türk bilim insanlarının Antarktika Ulusal Bilim Seferi’nde topladığı mikroalglerin uzayda üretimi denenecek. lıman koşullara elverişli mikroalgler ile karşılaştırması yapılacak. Çeşitli analizler gerçekleştirilecek.

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Mikroalgler, su içinde yaşayan küçük bitkilerdir ve fotosentez yaparak karbondioksiti oksijene çevirebilirler. Mikroalgler, insanlığın uzaydaki hayatı için kritik öneme sahip olabilir.

Gelecekte alglerin yenilenebilir ve sürdürülebilir şekilde hem uzay görevlerinde hem de uzay yaşamında üretimin gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Alglerin kullanım potansiyeli belirlenecek. Özelikle gıda, sağlık ve çevre açısından insanlığa fayda sağlayacak. Alglerden üretilecek katma değeri yüksek ürünler, ekonomik ve biyo-ekonomik kalkınma için kritik öneme sahip olabilir.

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