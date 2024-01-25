Tam Boyutta Gör Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, X (Twitter) hesabından bir fotoğraf yayınladı. ABD ve İspanya vatandaşı Michael López-Alegría ile yemek yediği anı paylaştı.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzayda bugün 2 deney yapacak 2 gün önce eklendi

Axiom 3 Görev Lideri olan Michael López-Alegría, önce bu fotoğrafı kendi Twitter hesabından paylaştı ve şu notu ekledi:

"İlk Türk astronotla ISS'te yemek keyfi"

Bu paylaşımın ardından Alper Gezeravcı aynı fotoğrafı kendi hesabından paylaşarak şunu söyledi:

"Uluslararası Uzay İstasyonu’nda Commander Michael ile yemek keyfi!"

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Alper Gezeravcı ISS'ten yeni fotoğraf paylaştı