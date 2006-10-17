Altec Lansing in-motion : IM4 taşınabilir ses sistemi video incelemesi

Taşınabilir çoklu ortam cihazlarında, konsollarda ve dizüstü bilgisayarlarda her şey ne kadar iyi olursa olsun yerleşik hoparlörler kullanıcıyı tatmin etmekten çok uzakta oluyorlar. Zira küçük hoparlörlerle düşük frekanslardaki (baslar) seslerin üretilmesi oldukça zor bir iş. Eğer taşınabilir bir sisteme sahipseniz ve doyurucu bas sesleri istiyorsanız taşınabilir ses sistemlerini deneyebilirsiniz.

Bu video incelememizde üst düzey ses sistemleriyle yakından tanınan bir firma olan Altec Lansing'in taşınabilir sistemler için üretmiş olduğu in-Motion 4 ses sistemini inceledik. Gerek portatif yapısı gerek ses kalitesiyle etkileyici bir ürün olan in-Motion 4'dü aşağıdaki oynat butonuna tıklayarak yakından tanıyabilirsiniz.

Model

Altec Lansing in-motion IM4

Teknik Özellikler

Toplam sürekli güç: 4 Watt RMS



Ön Hoparlörler: 2 watt/kanal @ 8 ohms @ 10% THD @20-20000 Hz 2 dolu kanal



Sürücüler(Çanakbaşı), dört 25mm tam menzilli neodymium micro sürücü



Boyutlar (261 mm en) * (134 mm derinlik) * (26 mm yükseklik)



Sistem tepkisi: 60 Hz - 20kHz Hz (-10 db)



Sinyal ses oranı : 1 Khz giriş: > 75 db



İçerik



Inmotion taşınabilir ses sistemi



Universal Power Supply



Koruyucu taşıma çantası



Kullanım kılavuzu ve hızlı bağlantı rehberi



Fiyatı

144YTL + KDV

http://www.teknolojix.com/urundetay.php?id=21286