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Altec Lansing in-motion : IM4 taşınabilir ses sistemi video incelemesi

12 yıl
48b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Taşınabilir çoklu ortam cihazlarında, konsollarda ve dizüstü bilgisayarlarda her şey ne kadar iyi olursa olsun yerleşik hoparlörler kullanıcıyı tatmin etmekten çok uzakta oluyorlar. Zira küçük hoparlörlerle düşük frekanslardaki (baslar) seslerin üretilmesi oldukça zor bir iş. Eğer taşınabilir bir sisteme sahipseniz ve doyurucu bas sesleri istiyorsanız taşınabilir ses sistemlerini deneyebilirsiniz.

Bu video incelememizde üst düzey ses sistemleriyle yakından tanınan bir firma olan Altec Lansing'in taşınabilir sistemler için üretmiş olduğu in-Motion 4 ses sistemini inceledik. Gerek portatif yapısı gerek ses kalitesiyle etkileyici bir ürün olan in-Motion 4'dü aşağıdaki oynat butonuna tıklayarak yakından tanıyabilirsiniz.

Model

  • Altec Lansing in-motion IM4

Teknik Özellikler

  • Toplam sürekli güç: 4 Watt RMS
  • Ön Hoparlörler: 2 watt/kanal @ 8 ohms @ 10% THD @20-20000 Hz 2 dolu kanal
  • Sürücüler(Çanakbaşı), dört 25mm tam menzilli neodymium micro sürücü
  • Boyutlar (261 mm en) * (134 mm derinlik) * (26 mm yükseklik)
  • Sistem tepkisi: 60 Hz - 20kHz Hz (-10 db)
  • Sinyal ses oranı : 1 Khz giriş: > 75 db
  • İçerik
  • Inmotion taşınabilir ses sistemi
  • Universal Power Supply
  • Koruyucu taşıma çantası
  • Kullanım kılavuzu ve hızlı bağlantı rehberi

Fiyatı

  • 144YTL + KDV

http://www.teknolojix.com/urundetay.php?id=21286
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cyber-shot 12 yıl
guzel alet ama ortasının oyle donmesi guzel olmamış
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El_domingo 12 yıl
Tanıtımı yapan arkadaş helal olsun valla....ürün bence portatiflik açısından boyutları büyük.....ama özellikleri de iyi....benim tavsiyem portatiflik açısından Macally Podwave iPod Hoparlörü
nede olsa "Boyut
değildir ama çok şeydir"



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