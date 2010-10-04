Altek Leo: 14MP kameralı Android telefon 2011'de Avrupa'ya geliyor

1996 yılında kurulan Tayvan merkezli elektronik üreticisi Altek, kamera özellikleri en gelişmiş Android telefonu pazara sürmeye hazırlanıyor. Bir süre öncesine kadar dijital kamera çözümleri üzerine çalışan ve dijital kamera pazarında dünyanın bir numaralı orjinal tasarım üreticisi (ODM) olduğunu iddia eden firma, Leo isimli telefonuyla gündemde.

Google'ın Eclair kod adlı Android 2.1 platformunu kullanan Altek Leo, 3.2-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. 3.5G (HSPA/WCDMA) ağlarıyla uyumlu olan Leo, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth desteği de sunuyor. GPS, akselometre, djital pusula ve el yazısı tanıma gibi entegre özelliklere sahip olan cihaz, 32GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor.

Gelişmiş medya özelliklerine sahip olduğu ve piyasada yaygın olarak kullanılan ses ve video formatlarıyla uyumlu olduğu belirtilen Leo'yu, arka tasarımı dikkate alındığında herhang ibir dijital kameradan ayırmak bir hayli zor. 14Megapiksel çözünürlüğünde CCD sensöre sahip olan kamera, 3x optik yakınlaştırma ve 720p HD video kaydı yapabiliyor.

Dijital kameralarda gördüğümüz gülücük tanımlama ve göz kırpma yakalama gibi teknolojileri bünyesinde barındıran Altek Leo, Avrupa'da 2011 yılında satışa sunulacak.