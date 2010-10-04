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Altek Leo: 14MP kameralı Android telefon 2011'de Avrupa'ya geliyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,4b
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15
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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1996 yılında kurulan Tayvan merkezli elektronik üreticisi Altek, kamera özellikleri en gelişmiş Android telefonu pazara sürmeye hazırlanıyor. Bir süre öncesine kadar dijital kamera çözümleri üzerine çalışan ve dijital kamera pazarında dünyanın bir numaralı orjinal tasarım üreticisi (ODM) olduğunu iddia eden firma, Leo isimli telefonuyla gündemde.

Google'ın Eclair kod adlı Android 2.1 platformunu kullanan Altek Leo, 3.2-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. 3.5G (HSPA/WCDMA) ağlarıyla uyumlu olan Leo, kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth desteği de sunuyor. GPS, akselometre, djital pusula ve el yazısı tanıma gibi entegre özelliklere sahip olan cihaz, 32GB'a kadar microSD kart desteği sunuyor.

Gelişmiş medya özelliklerine sahip olduğu ve piyasada yaygın olarak kullanılan ses ve video formatlarıyla uyumlu olduğu belirtilen Leo'yu, arka tasarımı dikkate alındığında herhang ibir dijital kameradan ayırmak bir hayli zor. 14Megapiksel çözünürlüğünde CCD sensöre sahip olan kamera, 3x optik yakınlaştırma ve 720p HD video kaydı yapabiliyor.

Dijital kameralarda gördüğümüz gülücük tanımlama ve göz kırpma yakalama gibi teknolojileri bünyesinde barındıran Altek Leo, Avrupa'da 2011 yılında satışa sunulacak.


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Kafası Güzel Adam 5 yıl
bence kacmaz
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olağan_şüpheli 5 yıl
galaxy camera 2 cıktı.
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DH Misafiri 9 yıl
Ben gün içerisinde anları yakalamak adına fotoğrafa makinesi bulundurmak isteyen birisi olarak yıllardır böyle bir cihaz bekliyordum. optik zoom, hd video ve en az 5mp çekim yapabilen bir telefonum olması benim için yeter de artar bile. Bunların üzerine wi-fi, gps de eklenince benim için kaymaklı ekmek kadayıfı olmuş. Artık fiyatı ve kalitesini gelince göreceğiz...
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marine-gear 9 yıl
bu cihaz Türkiye'de satılacakmı satılcaksa ben şimdiden para biriktirmeye başlayayım
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Batuist 9 yıl
önemli olan yüksek çözünürlükten ziyade çektiği resmin kalitesi.. artık insanlar salt bu gibi değerlere bakıpta alışveriş yapmamalı..
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teknikkonular 9 yıl

Batuist

önemli olan yüksek çözünürlükten ziyade çektiği resmin kalitesi.. artık insanlar salt bu gibi değerlere bakıpta alışveriş yapmamalı..


Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz. Bu milletin megapixel'e olan sevdasını bir türlü çözemedin...

Bu Tel bir yerlerini yırtsa bile yine de çoğu piyasanın 3-4 mp'lik alt sınıf bir fotoğraf makinasının görüntü kalitesine bile erişemez...
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tanak 9 yıl
guzel tasarım
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artenis 9 yıl
VGA yada 1-5 mp arası kameralı telefonların gereksiz pazarlanmasına uygun bir cozum.
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Guest-BBBAEA435 9 yıl
artenis

VGA yada 1-5 mp arası kameralı telefonların gereksiz pazarlanmasına uygun bir cozum.


+1
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Cuz I Got High 9 yıl
Telefonlu fotoğraf makinesi...
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fuckulteli 9 yıl
Fotoğraf makinası özelliğini hakkını vererek kullanmak gerekirse hergün şarj etmek gerekir. İleri geri hareket edern objektifi video kameralardaki gibi sabit olsa daha mı kalın olurmuş acaba. İleri geri hareker eden görünüm itici geldi bana, gereksiz olmuş, bu kadar kaliteli bir fotoğraf çekmek isteyen bu iş için yapılmış makina alır.

Kimin işine yarar ki bu telefon, habercilerin işine yar mı ki? Bu kadar yüksek çözünürlüğe gerek var mıydı?
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