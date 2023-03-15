Amazfit GTR Mini tanıtıldı: AMOLED ekran, GPS, iki hafta pil ömrü

Tam Boyutta Gör Amazfit, isminde mini geçmesine rağmen işlevsellik açısından dev diyebileceğimiz bir akıllı saat piyasaya sürdü. Huami çatısı altında yer alan şirket Amazfit GTR Mini modelini tanıttı. Zepp OS 2.0 işletim sistemiyle çalışan cihaz markanın en kompakt modeli olarak karşımıza çıktı.

Tam Boyutta Gör Amazfit GTR Mini, 416 × 416 piksel çözünürlük sunan 1.28 inç yuvarlak AMOLED ekran taşıyor. Akıllı saat 9.25 mm kalınlığında. Ayrıca paslanmaz çelik gövdeye ve 24.6 gram ağırlığa sahip. Cihazda orta seviye kullanımla 14 güne kadar kullanım süresi sağlayan 280 mAh kapasiteli bir pil bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Amazfit GTR Mini ayrıca Amazfit'in standart modele göre iki kat daha fazla sinyal aldığını ve beş adede kadar uydu konumlandırma sistemini desteklediğini söylediği markanın kendi GPS teknolojisi ile donatılmış olarak geliyor.

Fiyat etiketi de belli oldu

Akıllı saatin 120'den fazla spor modunu desteklediğini belirtelim. Ayrıca koşu bandı, açık havada koşu, eliptik, bisiklet, kapalı alanda yürüyüş, açık havada yürüyüş ve kürek çekme gibi yedi popüler fiziksel aktiviteyi algılayabiliyor. Her Zaman Açık ekran desteği de mevcut.

Tam Boyutta Gör Amazfit GTR Mini, 50 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip. Ayrıca kalp atış hızı, kandaki oksijen doygunluğu (SpO2), uyku kalitesi ve stres seviyesini ölçebiliyor. 80'den fazla kadran içeren akıllı saat 120 dolar fiyat etiketiyle satın alınabilecek.

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Amazfit GTR Mini tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı