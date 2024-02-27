OnePlus Watch 2 çift işlemci ve çift ara yüz ile geliyor

OnePlus Watch 2 özellikleri ve fiyatı
OnePlus Watch 2 modeli 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. 466x466 piksel çözünürlüğe sahip olan akıllı saat 60Hz tazeleme hızında çalışıyor. Parlaklık ise 1000nit seviyesine çıkabiliyor. 5ATM basınca dayanıklılık yanında MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardı da sunuyor.
Sistem kullanım sıklığına göre ikiye ayrılmış. Snapdragon W5 yongası ve Wear OS işletim sistemi navigasyon, Gmail, ajanda gibi standart bir kullanım sunuyor. 500mAh batarya yoğun kullanımda 48 saat, standart kullanımda 100 saat gidiyor.
BES2700 yongası ve özel bir ara yüz ise güç tasarruf modunda devreye giriyor. Uyku ve adım takibi, nabız, çağrı alma, belirli spor modlarını açabilme gibi kısıtlı özellikler ile 12 güne kadar kullanım sunuyor. Batarya 7.5W VOOC hızlı şarj ile desteklenmiş. 10 dakikalık şarjda tam günlük süre elde edilebiliyor.
Çift frekans GPS, pusula, barometre, ışık sensörü, optik oksimetre, 2GB RAM, 32GB depolama, müzik saklama, özel Badminton ve Tenis modları gibi özellikleri olan akıllı saat 330 Euro fiyat etiketine sahip. 4 Mart tarihinde başlayacak ön siparişte 30 Euro indirim ve OnePlus Buds 3 hediye edilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.