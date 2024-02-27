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    OnePlus Watch 2 çift işlemci ve çift ara yüz ile geliyor

    OnePlus Watch 2 akıllı saat modeli iki farklı yonga sayesinde yoğun ve düşük kullanımlar için modları çok daha verimli kullanıyor. Ayrıca güç tasarruf modunda rakiplerine fark atıyor. 
    OnePlus Watch 2 Tam Boyutta Gör
    Uzun bir süredir akıllı saat çıkarmayan Oppo alt markası OnePlus, MWC 2024 fuarında yeniden tüketici karşısındaydı. OnePlus Watch 2 akıllı saati çift işlemci ve çift işletim sistemi ile rakiplerinden ayrılıyor.

    OnePlus Watch 2 özellikleri ve fiyatı

    OnePlus Watch 2 modeli 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. 466x466 piksel çözünürlüğe sahip olan akıllı saat 60Hz tazeleme hızında çalışıyor. Parlaklık ise 1000nit seviyesine çıkabiliyor. 5ATM basınca dayanıklılık yanında MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardı da sunuyor.

    Sistem kullanım sıklığına göre ikiye ayrılmış. Snapdragon W5 yongası ve Wear OS işletim sistemi navigasyon, Gmail, ajanda gibi standart bir kullanım sunuyor. 500mAh batarya yoğun kullanımda 48 saat, standart kullanımda 100 saat gidiyor.

    BES2700 yongası ve özel bir ara yüz ise güç tasarruf modunda devreye giriyor. Uyku ve adım takibi, nabız, çağrı alma, belirli spor modlarını açabilme gibi kısıtlı özellikler ile 12 güne kadar kullanım sunuyor. Batarya 7.5W VOOC hızlı şarj ile desteklenmiş. 10 dakikalık şarjda tam günlük süre elde edilebiliyor.

    Çift frekans GPS, pusula, barometre, ışık sensörü, optik oksimetre, 2GB RAM, 32GB depolama, müzik saklama, özel Badminton ve Tenis modları gibi özellikleri olan akıllı saat 330 Euro fiyat etiketine sahip. 4 Mart tarihinde başlayacak ön siparişte 30 Euro indirim ve OnePlus Buds 3 hediye edilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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