OnePlus Watch 2 çift işlemci ve çift ara yüz ile geliyor

Tam Boyutta Gör Uzun bir süredir akıllı saat çıkarmayan Oppo alt markası OnePlus, MWC 2024 fuarında yeniden tüketici karşısındaydı. OnePlus Watch 2 akıllı saati çift işlemci ve çift işletim sistemi ile rakiplerinden ayrılıyor.

OnePlus Watch 2 özellikleri ve fiyatı

OnePlus Watch 2 modeli 1.43 inçlik AMOLED ekranla geliyor. 466x466 piksel çözünürlüğe sahip olan akıllı saat 60Hz tazeleme hızında çalışıyor. Parlaklık ise 1000nit seviyesine çıkabiliyor. 5ATM basınca dayanıklılık yanında MIL-STD-810H askeri dayanıklılık standardı da sunuyor.

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Sistem kullanım sıklığına göre ikiye ayrılmış. Snapdragon W5 yongası ve Wear OS işletim sistemi navigasyon, Gmail, ajanda gibi standart bir kullanım sunuyor. 500mAh batarya yoğun kullanımda 48 saat, standart kullanımda 100 saat gidiyor.

BES2700 yongası ve özel bir ara yüz ise güç tasarruf modunda devreye giriyor. Uyku ve adım takibi, nabız, çağrı alma, belirli spor modlarını açabilme gibi kısıtlı özellikler ile 12 güne kadar kullanım sunuyor. Batarya 7.5W VOOC hızlı şarj ile desteklenmiş. 10 dakikalık şarjda tam günlük süre elde edilebiliyor.

Çift frekans GPS, pusula, barometre, ışık sensörü, optik oksimetre, 2GB RAM, 32GB depolama, müzik saklama, özel Badminton ve Tenis modları gibi özellikleri olan akıllı saat 330 Euro fiyat etiketine sahip. 4 Mart tarihinde başlayacak ön siparişte 30 Euro indirim ve OnePlus Buds 3 hediye edilecek.

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OnePlus Watch 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı