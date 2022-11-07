Amazfit Pop 2 tanıtıldı: 1.78 inç ekran, telefon görüşmesi yapabilme, 10 gün pil ömrü

Cihaz 150'den fazla saat yüzü bulunan 1.78 inç boyutunda HD AMOLED ekranla karşımıza çıktı. Kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilen model siyah ve pembe altın renk seçenekleri sunuluyor. Gelelim diğer fonksiyonel özelliklerine.
Amazfit Pop 2 neler sunuyor?
Amazfit Pop 2 nabız izlemenin yanı sıra adım, mesafe ve kalori sayacı gibi standart işlevlere sahip. Buna ek olarak müzik çaların kontrolü ve bildirimlerin görüntülenmesinin yanı sıra telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan Bluetooth 5.2 bağlantısı bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence