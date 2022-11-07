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    Amazfit Pop 2 tanıtıldı: 1.78 inç ekran, telefon görüşmesi yapabilme, 10 gün pil ömrü

    Xiaomi Mi Band üreticisi Huami yeni bir akıllı saat piyasaya sürdü. Amazfit Pop 2 adı altında çıkış yapan model AMOLED ekran, SpO2 ölçümü ve Bluetooth üzerinde arama yapma fonksiyonuyla geliyor.
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    Amazfit Pop 2 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Mi Band akıllı bilekliklerin ünlü fason üreticisi Huami, Amazfit markası altında yeni bir akıllı saat duyurdu. Amazfit Pop 2 adı altında pazara giriş yapan model Hindistan'da resmiyet kazandı ve yakında satışa sunulması bekleniyor.

    Cihaz 150'den fazla saat yüzü bulunan 1.78 inç boyutunda HD AMOLED ekranla karşımıza çıktı. Kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilen model siyah ve pembe altın renk seçenekleri sunuluyor. Gelelim diğer fonksiyonel özelliklerine.

    Amazfit Pop 2 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör

    Amazfit Pop 2 neler sunuyor?

    Amazfit Pop 2 nabız izlemenin yanı sıra adım, mesafe ve kalori sayacı gibi standart işlevlere sahip. Buna ek olarak müzik çaların kontrolü ve bildirimlerin görüntülenmesinin yanı sıra telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan Bluetooth 5.2 bağlantısı bulunuyor.

    Amazfit Pop 2 tanıtıldı: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Yüzün üzerinde spor modu modunu destekleyen akıllı saat IP68 suya dayanıklılık derecesi ile geliyor. Şirkete göre akıllı saat tek şarjla 10 güne kadar dayanabilen bir pille donatıldı. Cihazın ne kadarlık bir fiyat etiketi ile satılacağı henüz belli değil.
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    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 20 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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