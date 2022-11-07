Amazfit Pop 2 tanıtıldı: 1.78 inç ekran, telefon görüşmesi yapabilme, 10 gün pil ömrü

Tam Boyutta Gör Xiaomi Mi Band akıllı bilekliklerin ünlü fason üreticisi Huami, Amazfit markası altında yeni bir akıllı saat duyurdu. Amazfit Pop 2 adı altında pazara giriş yapan model Hindistan'da resmiyet kazandı ve yakında satışa sunulması bekleniyor.

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Cihaz 150'den fazla saat yüzü bulunan 1.78 inç boyutunda HD AMOLED ekranla karşımıza çıktı. Kandaki oksijen seviyesini (SpO2) ölçebilen model siyah ve pembe altın renk seçenekleri sunuluyor. Gelelim diğer fonksiyonel özelliklerine.

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Amazfit Pop 2 neler sunuyor?

Amazfit Pop 2 nabız izlemenin yanı sıra adım, mesafe ve kalori sayacı gibi standart işlevlere sahip. Buna ek olarak müzik çaların kontrolü ve bildirimlerin görüntülenmesinin yanı sıra telefon görüşmesi yapılmasını sağlayan Bluetooth 5.2 bağlantısı bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yüzün üzerinde spor modu modunu destekleyen akıllı saat IP68 suya dayanıklılık derecesi ile geliyor. Şirkete göre akıllı saat tek şarjla 10 güne kadar dayanabilen bir pille donatıldı. Cihazın ne kadarlık bir fiyat etiketi ile satılacağı henüz belli değil.

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