Samsung, uygun fiyatlı akıllı saati Galaxy Watch FE’yi tanıttı: İşte detaylar

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Süregelen sızıntılar doğru çıktı ve Samsung, bugün yaptığı sürpriz duyuru ile uygun fiyatlı akıllı saati Galaxy Watch FE’yi duyurdu. Uygun fiyat ile daha fazla kullanıcıya erişmek isteyen Samsung, Galaxy Watch'un sağlık ve fitness izleme özelliklerini bu modelde koruyor. Galaxy Watch FE aynı zamanda tasarım noktasında da ön plana çıkıyor.

Samsung Galaxy Watch FE neler sunuyor?

40mm boyutunda sunulan Galaxy Watch FE, Galaxy Watch serisinin ikonik tasarımını temel alan yenilenmiş bir görünüm sunuyor. Siyah, Pembe Altın ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Watch FE, yeni saat kordonlarıyla daha minimal bir görünüm sağlamayı amaçlıyor. Buna ek olarak Galaxy Watch FE, kullanıcıların saatlerini özelleştirmelerine olanak tanıyan çeşitli yeni saat kadranları sunuyor.

Çizilmelere karşı koruma sağlamak için Safir Kristal cama sahip olan Galaxy Watch FE, BioActive sensörü ile günün her saati kişiselleştirilmiş ve uygulanabilir ipuçları sunan bir dizi güçlü fitness ve sağlıklı yaşam işlevi vadediyor. Galaxy Watch FE, uyku düzenini izlemekten uyku koçluğuna ve uyku dostu bir ortam yaratmaya yardımcı olmaya kadar çeşitli gelişmiş uyku takibi özellikleri sunuyor.

Tam Boyutta Gör Galaxy Watch FE, anormal derecede yüksek veya düşük kalp atış hızlarını tespit etmek için HR Alert'i ve atriyal fibrilasyonuna (Afib) işaret eden kalp ritimlerini proaktif olarak izlemek için Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi (IHRN) özelliğine sahip. Buna ek olarak, kullanıcılar Kan Basıncı ve EKG'yi izleyerek kalp sağlıklarını genel olarak da takip edebilecekler. Samsung aynı zamanda 100'den fazla farklı antrenmanı Galaxy Watch FE ile takip edebileceklerini söylüyor. Ek olarak vücut kompozisyon analizi ve kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgeleri de cihazda bulunuyor. Dolayısıyla çoğu sensör ve takip özellikleri diğer Galaxy Watch’lar ile oldukça benzer. Gördüğümüz kadarıyla bir tek sıcaklık sensörü bu modelde bulunmuyor.

Teknik açıdan Samsung Galaxy Watch FE

Tam Boyutta Gör Donanım tarafına baktığımızda ise Galaxy Watch FE’nin sadece 40mm boyuta sahip olduğunu görüyoruz. 1,2 inç Super AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 396×396p çözünürlük sunuyor. Galaxy Watch FE ayrıca Exynos W920 çipine, 1,5 GB RAM'e ve 16 GB depolama alanına sahip. Batarya ise 247mA seviyesinde.

Samsung, telefonunuzu kontrol eden spor ayakkabıyı piyasaya sürdü 21 sa. önce eklendi

Galaxy Watch FE, uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen IP68 derecesine ve 5ATM suya dayanıklılığa sahip. Ayrıca aynı tek tıklamalı kayış mekanizmasına, NFC ödemelerine ve dahili GPS'i de barındırıyor. Bağlantı tarafında ise LTE, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi kullanıcılara sunuluyor. Yazılım noktasında ise OneUI Watch 5 ve Wear OS 4 bulunuyor.

Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ve çıkış tarihi

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy Watch FE fiyatı Bluetooth versiyonu için 199 dolar, LTE versiyonu için 249 dolar olarak açıklandı. Galaxy Watch FE'nin Bluetooth versiyonu 24 Haziran'dan itibaren ABD'de satışa sunulacak. LTE versiyonu ise bu yıl içinde gelecek. Samsung, Galaxy Watch FE’nin bu yaz dünya çapında satışa sunulacağını da belirtiyor.

Samsung Galaxy Watch FE özellikleri:

Boyut : 39.3 x 40.4 x 9.8mm / 26.6g

: 39.3 x 40.4 x 9.8mm / 26.6g Ekran : 1,2 inç Super AMOLED 396×396p

: 1,2 inç Super AMOLED 396×396p İşlemci : Exynos W920

: Exynos W920 Depolama ve bellek : 1,5 GB bellek + 16 GB depolama

: 1,5 GB bellek + 16 GB depolama Batarya : 247mA

: 247mA İşletim sistemi : OneUI Watch 5 ve Wear OS 4

: OneUI Watch 5 ve Wear OS 4 Bağlantı : LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo

: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo Sensör : Samsung BioActive Sensör (Optik Kalp Atış Hızı + Elektriksel Kalp + Biyoelektrik Empedans Analizi), İvmeölçer, Barometre, Gyro, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü

: Samsung BioActive Sensör (Optik Kalp Atış Hızı + Elektriksel Kalp + Biyoelektrik Empedans Analizi), İvmeölçer, Barometre, Gyro, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü Dayanıklılık: 5ATM + IP68

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Watch FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri