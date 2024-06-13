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    Samsung, uygun fiyatlı akıllı saati Galaxy Watch FE’yi tanıttı: İşte detaylar

    Samsung, bugün yaptığı sürpriz duyuru ile uygun fiyatlı akıllı saati Galaxy Watch FE’yi duyurdu. İşte merak edilen Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ve özellikleri:
    Samsung Galaxy Watch FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Süregelen sızıntılar doğru çıktı ve Samsung, bugün yaptığı sürpriz duyuru ile uygun fiyatlı akıllı saati Galaxy Watch FE’yi duyurdu. Uygun fiyat ile daha fazla kullanıcıya erişmek isteyen Samsung, Galaxy Watch'un sağlık ve fitness izleme özelliklerini bu modelde koruyor. Galaxy Watch FE aynı zamanda tasarım noktasında da ön plana çıkıyor.

    Samsung Galaxy Watch FE neler sunuyor?

    40mm boyutunda sunulan Galaxy Watch FE, Galaxy Watch serisinin ikonik tasarımını temel alan yenilenmiş bir görünüm sunuyor. Siyah, Pembe Altın ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Watch FE, yeni saat kordonlarıyla daha minimal bir görünüm sağlamayı amaçlıyor. Buna ek olarak Galaxy Watch FE, kullanıcıların saatlerini özelleştirmelerine olanak tanıyan çeşitli yeni saat kadranları sunuyor.

    Çizilmelere karşı koruma sağlamak için Safir Kristal cama sahip olan Galaxy Watch FE, BioActive sensörü ile günün her saati kişiselleştirilmiş ve uygulanabilir ipuçları sunan bir dizi güçlü fitness ve sağlıklı yaşam işlevi vadediyor. Galaxy Watch FE, uyku düzenini izlemekten uyku koçluğuna ve uyku dostu bir ortam yaratmaya yardımcı olmaya kadar çeşitli gelişmiş uyku takibi özellikleri sunuyor.

    Samsung Galaxy Watch FE tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Galaxy Watch FE, anormal derecede yüksek veya düşük kalp atış hızlarını tespit etmek için HR Alert'i ve atriyal fibrilasyonuna (Afib) işaret eden kalp ritimlerini proaktif olarak izlemek için Düzensiz Kalp Ritmi Bildirimi (IHRN) özelliğine sahip. Buna ek olarak, kullanıcılar Kan Basıncı ve EKG'yi izleyerek kalp sağlıklarını genel olarak da takip edebilecekler. Samsung aynı zamanda 100'den fazla farklı antrenmanı Galaxy Watch FE ile takip edebileceklerini söylüyor. Ek olarak vücut kompozisyon analizi ve kişiselleştirilmiş kalp atış hızı bölgeleri de cihazda bulunuyor. Dolayısıyla çoğu sensör ve takip özellikleri diğer Galaxy Watch’lar ile oldukça benzer. Gördüğümüz kadarıyla bir tek sıcaklık sensörü bu modelde bulunmuyor.

    Teknik açıdan Samsung Galaxy Watch FE

    Samsung Galaxy Watch FE fiyatı Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafına baktığımızda ise Galaxy Watch FE’nin sadece 40mm boyuta sahip olduğunu görüyoruz. 1,2 inç Super AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 396×396p çözünürlük sunuyor. Galaxy Watch FE ayrıca Exynos W920 çipine, 1,5 GB RAM'e ve 16 GB depolama alanına sahip. Batarya ise 247mA seviyesinde.

    Galaxy Watch FE, uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen IP68 derecesine ve 5ATM suya dayanıklılığa sahip. Ayrıca aynı tek tıklamalı kayış mekanizmasına, NFC ödemelerine ve dahili GPS'i de barındırıyor. Bağlantı tarafında ise LTE, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi kullanıcılara sunuluyor. Yazılım noktasında ise OneUI Watch 5 ve Wear OS 4 bulunuyor.

    Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ve çıkış tarihi

    Samsung Galaxy Watch FE özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy Watch FE fiyatı Bluetooth versiyonu için 199 dolar, LTE versiyonu için 249 dolar olarak açıklandı. Galaxy Watch FE'nin Bluetooth versiyonu 24 Haziran'dan itibaren ABD'de satışa sunulacak. LTE versiyonu ise bu yıl içinde gelecek. Samsung, Galaxy Watch FE’nin bu yaz dünya çapında satışa sunulacağını da belirtiyor.

    Samsung Galaxy Watch FE özellikleri:

    • Boyut: 39.3 x 40.4 x 9.8mm / 26.6g
    • Ekran: 1,2 inç Super AMOLED 396×396p
    • İşlemci: Exynos W920
    • Depolama ve bellek: 1,5 GB bellek + 16 GB depolama
    • Batarya: 247mA
    • İşletim sistemi: OneUI Watch 5 ve Wear OS 4
    • Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo
    • Sensör: Samsung BioActive Sensör (Optik Kalp Atış Hızı + Elektriksel Kalp + Biyoelektrik Empedans Analizi), İvmeölçer, Barometre, Gyro, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü
    • Dayanıklılık: 5ATM + IP68
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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