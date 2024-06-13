Samsung, uygun fiyatlı akıllı saati Galaxy Watch FE’yi tanıttı: İşte detaylar

- Samsung Galaxy Watch FE neler sunuyor?
- Teknik açıdan Samsung Galaxy Watch FE
- Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ve çıkış tarihi
- Samsung Galaxy Watch FE özellikleri:
- Yorumlar
Samsung Galaxy Watch FE neler sunuyor?
40mm boyutunda sunulan Galaxy Watch FE, Galaxy Watch serisinin ikonik tasarımını temel alan yenilenmiş bir görünüm sunuyor. Siyah, Pembe Altın ve Gümüş renk seçeneklerine sahip olan Galaxy Watch FE, yeni saat kordonlarıyla daha minimal bir görünüm sağlamayı amaçlıyor. Buna ek olarak Galaxy Watch FE, kullanıcıların saatlerini özelleştirmelerine olanak tanıyan çeşitli yeni saat kadranları sunuyor.
Çizilmelere karşı koruma sağlamak için Safir Kristal cama sahip olan Galaxy Watch FE, BioActive sensörü ile günün her saati kişiselleştirilmiş ve uygulanabilir ipuçları sunan bir dizi güçlü fitness ve sağlıklı yaşam işlevi vadediyor. Galaxy Watch FE, uyku düzenini izlemekten uyku koçluğuna ve uyku dostu bir ortam yaratmaya yardımcı olmaya kadar çeşitli gelişmiş uyku takibi özellikleri sunuyor.
Teknik açıdan Samsung Galaxy Watch FE
Galaxy Watch FE, uygun fiyatlı bir model olmasına rağmen IP68 derecesine ve 5ATM suya dayanıklılığa sahip. Ayrıca aynı tek tıklamalı kayış mekanizmasına, NFC ödemelerine ve dahili GPS'i de barındırıyor. Bağlantı tarafında ise LTE, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi kullanıcılara sunuluyor. Yazılım noktasında ise OneUI Watch 5 ve Wear OS 4 bulunuyor.
Samsung Galaxy Watch FE fiyatı ve çıkış tarihi
Samsung Galaxy Watch FE özellikleri:
- Boyut: 39.3 x 40.4 x 9.8mm / 26.6g
- Ekran: 1,2 inç Super AMOLED 396×396p
- İşlemci: Exynos W920
- Depolama ve bellek: 1,5 GB bellek + 16 GB depolama
- Batarya: 247mA
- İşletim sistemi: OneUI Watch 5 ve Wear OS 4
- Bağlantı: LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo
- Sensör: Samsung BioActive Sensör (Optik Kalp Atış Hızı + Elektriksel Kalp + Biyoelektrik Empedans Analizi), İvmeölçer, Barometre, Gyro, Jeomanyetik Sensör, Işık Sensörü
- Dayanıklılık: 5ATM + IP68
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.