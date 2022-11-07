Xiaomi şimdi de çoklu priz duyurdu

Xiaomi Cube Converter Pro özellikleri ve fiyatı
Xiaomi Cube Converter Pro priz çoklayıcı küp şeklinde ve doğrudan prize bağlantısı var. Böylece daha kompakt bir kullanım sunuyor. 4 tarafında priz olan çoklayıcının ön kısmında ise 3 adet USB girişi yer alıyor. Bir USB Tip-A çıkışından 22.5W, diğer USB Tip-C ve USB Tip-A çıkışından ise 33W hızlı şarj alınabiliyor. Üstte yer alan tuşla akım kontrol ediliyor.
Yüksek kaliteli bakır alaşım ile güvenliği üst seviyeye çıkarak çoklayıcının kaplaması da alevlere karşı dayanıklı. Ayrıca deliklere yabancı madde sokulmasının da önüne geçiliyor. Xiaomi Cube Converter Pro priz çoklayıcı için Çin’de 12$ fiyat etiketi mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef
Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.
merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum
E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence