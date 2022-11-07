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    Xiaomi şimdi de çoklu priz duyurdu

    Evinde çoklu priz ihtiyacı olanlar için hazırlanan Xiaomi Cube Converter Pro modeli USB çoklayıcısının yanında 33W hızlı şarj ile de aradığınızdan fazlasını sunuyor.
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    Xiaomi Cube Converter Pro
    Evlerimizde yıllarca prizlerden en geniş şekilde yararlanmak için kullandığımız çoklu priz ürünleri artık çağ atladı. Pek çok akım koruma teknolojisinin yanında USB çoklayıcı ve hatta hızlı şarj imkânı da sunuyor.

    Xiaomi Cube Converter Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Cube Converter Pro priz çoklayıcı küp şeklinde ve doğrudan prize bağlantısı var. Böylece daha kompakt bir kullanım sunuyor. 4 tarafında priz olan çoklayıcının ön kısmında ise 3 adet USB girişi yer alıyor. Bir USB Tip-A çıkışından 22.5W, diğer USB Tip-C ve USB Tip-A çıkışından ise 33W hızlı şarj alınabiliyor. Üstte yer alan tuşla akım kontrol ediliyor.

    Yüksek kaliteli bakır alaşım ile güvenliği üst seviyeye çıkarak çoklayıcının kaplaması da alevlere karşı dayanıklı. Ayrıca deliklere yabancı madde sokulmasının da önüne geçiliyor. Xiaomi Cube Converter Pro priz çoklayıcı için Çin’de 12$ fiyat etiketi mevcut.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 17 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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