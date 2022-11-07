Xiaomi şimdi de çoklu priz duyurdu

Evlerimizde yıllarca prizlerden en geniş şekilde yararlanmak için kullandığımız çoklu priz ürünleri artık çağ atladı. Pek çok akım koruma teknolojisinin yanında USB çoklayıcı ve hatta hızlı şarj imkânı da sunuyor.

Xiaomi Cube Converter Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Cube Converter Pro priz çoklayıcı küp şeklinde ve doğrudan prize bağlantısı var. Böylece daha kompakt bir kullanım sunuyor. 4 tarafında priz olan çoklayıcının ön kısmında ise 3 adet USB girişi yer alıyor. Bir USB Tip-A çıkışından 22.5W, diğer USB Tip-C ve USB Tip-A çıkışından ise 33W hızlı şarj alınabiliyor. Üstte yer alan tuşla akım kontrol ediliyor.

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Yüksek kaliteli bakır alaşım ile güvenliği üst seviyeye çıkarak çoklayıcının kaplaması da alevlere karşı dayanıklı. Ayrıca deliklere yabancı madde sokulmasının da önüne geçiliyor. Xiaomi Cube Converter Pro priz çoklayıcı için Çin’de 12$ fiyat etiketi mevcut.

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