Amazon çalışanları arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi

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Bloomberg tarafından aktarılana göre Amazon, çalışanlarına gönderdiği e-postada koronavirüs pozitif çıkan bir çalışanları olduğunu açıkladı. Firma, bu kişinin Seattle’daki South Lake Union ofisinde çalıştığı bilgisini de verdi ve 25 Şubat’ta hastalık sebebiyle evine gittiğini doğruladı.

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Amazon’un ilk doğrulanan koronavirüs pozitif çalışanı, firmanın virüsü bünyesine alan ilk büyük olmasını sağladı. Şimdiye kadar 9 doğrulanmış koronavirüs ölümü yaşanan Washington’da Amazon’un da merkezleri yer alıyor ve ilk hastanın da burada çıkması son derece normal. Amazon’un açıklamasında çalışanın karantina altında olduğu ve gereken tüm desteğin sağlandığı belirtildi.

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