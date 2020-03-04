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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Amazon çalışanları arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi

    Amazon'un Seattle'daki ofislerinde bir çalışanın koronavirüs taşıdığı, kendisinin 25 Şubat'tan sonra hastalık sebebiyle evine gitmesinin ardından hastanede yapılan testler sonucu öğrenildi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    Amazon çalışanları arasında ilk koronavirüs vakası tespit edildi
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    Bloomberg tarafından aktarılana göre Amazon, çalışanlarına gönderdiği e-postada koronavirüs pozitif çıkan bir çalışanları olduğunu açıkladı. Firma, bu kişinin Seattle’daki South Lake Union ofisinde çalıştığı bilgisini de verdi ve 25 Şubat’ta hastalık sebebiyle evine gittiğini doğruladı. 

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    Amazon’un ilk doğrulanan koronavirüs pozitif çalışanı, firmanın virüsü bünyesine alan ilk büyük olmasını sağladı. Şimdiye kadar 9 doğrulanmış koronavirüs ölümü yaşanan Washington’da Amazon’un da merkezleri yer alıyor ve ilk hastanın da burada çıkması son derece normal. Amazon’un açıklamasında çalışanın karantina altında olduğu ve gereken tüm desteğin sağlandığı belirtildi.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    CoreXXX (fatih tat) 2 hf.
    amazon virüsü kargolar artık. bişey almayalım dermişim:)
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