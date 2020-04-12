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    Amazon, çalışanlarına test yapmak için kendi COVID-19 laboratuvarını kuruyor

    Dünyanın en büyük e-ticaret şirketlerinden Amazon, çalışanlarınam test yapmak için kendi COVID-19 laboratuvarını kuracağını açıkladı. Şirket aldığı önlemleri her gün kamuoyuyla paylaşıyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Amazon, çalışanlarına test yapmak için kendi COVID-19 laboratuvarını kuruyor
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    E-ticaret devi Amazon, Koronavirüs pandemisinin ortasında sağlıkları tehlikede olan çalışanları için COVID-19 laboratuvarı kuracağını açıkladı. Şirket 2020 yılına 750 bin çalışanla başladı ve bu sayı her geçen gün artıyor.

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    Şirketin blog sayfasında yapılan açıklamada: "Araştırma bilim insanlarından, program yöneticilerine, tedarik uzmanlarından, yazılım mühendislerine kadar çeşitli becerilere sahip Amazonlulardan oluşan bir ekip tarafından yapılıyor. İlk laboratuvarımızı inşa etmek için ihtiyacımız olan ekipmanı monte etmeye başladık ve kısa bir süre içinde ön hat çalışanlarımızı test etmeyi umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Amazon, çalışanlarına test yapmak için kendi COVID-19 laboratuvarını kuruyor
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    Çalışanlar şirketi protesto etmişti

    Amazon, laboratuvar kurma kararını, enfeksiyonları ve semptomları olmayan kişilerin bile hastalığı yayabilme ihtimalleri ve test eksikliği nedeniyle aldığını belirtiyor. Amazon'un bir dizi deposunda COVID-19 vakaları olduğuna inanılıyor ve bunların birçoğu için çalışanlar protesto ve yürüyüşler düzenlemişti. Alınan bu kararda, çalışanların gösterdiği tepkilerin de payının büyük olduğu söylenebilir.

    Amazon ayrıca resmi blog sayfasında COVID-19 pandemisi için çalışanlar ve müşteriler için aldığı önlemleri günlük olarak kamuoyuyla da paylaşıyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda 100 bin kişiyi işe alacağını da açıklamıştı.



    https://gadgets.ndtv.com/internet/news/amazon-building-its-own-lab-for-employee-covid-19-tests-2209923 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 3 sa.
    Aslında çok doğru bir karar. Ama Türkiye'deki büyük şirketler çalışanlarının testini, maskesini ve her tür sağlık kontrolünü bedavadan neden devlete yaptırıyor ki? Hali hazırda çalıştırdığı elemanlardan eğer para kazanıyor ise onların testlerini de kendileri yaptırmalı, maskesini de eldivenini de kendi karşılamalı, bu masrafı devlete yüklememeli. Türkiye'de devlet bir tuhaf zaten, elalemin zengin ülkeleri testini de maskesini de para ile satarken biz sanki dünyanın en zengin ülkesi gibi herkese bedava maske, test, sağlık hizmeti sağlıyoruz ve büyük şirket veya zenginlerin elini cebine atıp ne bağış yaptığını ne da para bağışladığını görmedik duymadık. Oysa dünyanın yine en zengin ülkelerinin dünyaca ünlü markaları, şirketleri her gün ülkelerine yaptıkları bağış paraları ile haber oluyorlar. Bizde tıs yok. Sanıyorum bizim ülkemiz çok zengin de bizim haberimiz yok yada bu para nereden geliyor ise iyi çarçur ediyoruz, pek hayırlı değil bu gidişin sonu. Bu masraf bir gün patlayacak herkesin üzerine kalacak demedi demeyin.
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