Amazon, çalışanlarına test yapmak için kendi COVID-19 laboratuvarını kuruyor

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E-ticaret devi Amazon, Koronavirüs pandemisinin ortasında sağlıkları tehlikede olan çalışanları için COVID-19 laboratuvarı kuracağını açıkladı. Şirket 2020 yılına 750 bin çalışanla başladı ve bu sayı her geçen gün artıyor.

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Şirketin blog sayfasında yapılan açıklamada: "Araştırma bilim insanlarından, program yöneticilerine, tedarik uzmanlarından, yazılım mühendislerine kadar çeşitli becerilere sahip Amazonlulardan oluşan bir ekip tarafından yapılıyor. İlk laboratuvarımızı inşa etmek için ihtiyacımız olan ekipmanı monte etmeye başladık ve kısa bir süre içinde ön hat çalışanlarımızı test etmeyi umuyoruz." ifadeleri yer aldı.

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Çalışanlar şirketi protesto etmişti

Amazon, laboratuvar kurma kararını, enfeksiyonları ve semptomları olmayan kişilerin bile hastalığı yayabilme ihtimalleri ve test eksikliği nedeniyle aldığını belirtiyor. Amazon'un bir dizi deposunda COVID-19 vakaları olduğuna inanılıyor ve bunların birçoğu için çalışanlar protesto ve yürüyüşler düzenlemişti. Alınan bu kararda, çalışanların gösterdiği tepkilerin de payının büyük olduğu söylenebilir.

Amazon ayrıca resmi blog sayfasında COVID-19 pandemisi için çalışanlar ve müşteriler için aldığı önlemleri günlük olarak kamuoyuyla da paylaşıyor. Şirket geçtiğimiz haftalarda 100 bin kişiyi işe alacağını da açıklamıştı.

https://gadgets.ndtv.com/internet/news/amazon-building-its-own-lab-for-employee-covid-19-tests-2209923

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