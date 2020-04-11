Koronavirüs salgınına rağmen, akıllı telefon bileşen siparişleri azalmadı

Bloomberg, cep telefonu üreticileri için en büyük parça tedarikçilerinden biri olan Murata Manufacturing Co.'dan gelen bilgilere dayanan bir rapor yayınladı. Rapor, COVID-19 salgınına rağmen üreticiler tarafından sipariş edilen parçaların miktarının değişmediğini doğruluyor.

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Rapor dolaylı olarak birkaç üreticiden bahsederken, Huawei ve Oppo'nun normal sipariş seviyelerine devam eden bazı şirketler olduğu belirtiliyor. Sipariş edilen bileşenlerin ise en ucuz segmentten, premium modellere uzanan telefonlarda kullanılan parçaları kapsadığı da raporun dikkat çeken kısımlarından. Bununla birlikte, parça siparişlerindeki normal seyir, satışların da normal olduğu anlamına gelmiyor.

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Peki şirketler neden parça almaya devam ediyorlar?

Büyük cep telefonu üreticileri yeni modellerini piyasaya sürmek için aylarca çalışmalar ve planlamalar yapıyorlar. Dünyada çok fazla cihaz satılmasa bile, bir sonraki modellerin geliştirilmesine ve üretimine yatırım yapmaya devam etmek gerekiyor. Zira her üreticinin onlarca akıllı telefon modeli var. Öte yandan önümüzdeki aylarda ise parça siparişlerinin COVID-19 pandemisinin gidişat durumuna göre azalması öngörülüyor.

Hayat normale döndüğünde, koronavirüsten etkilenen, işini kaybeden ve geliri azalan birçok insanın satın alma gücü de azalacak. Dolayısı ile akıllı telefon satışlarındaki asıl durgunluğun, pandemi sonrasında yaşanabileceği ise kuvvetle muhtemel olarak gösteriliyor.

https://www.androidheadlines.com/2020/04/smartphone-parts-being-ordered-as-usual-despite-pandemic.html

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