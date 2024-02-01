Amazon'da "Anne ve Bebek Fırsatları" başladı

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Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- Philips Avent SCF080/07 Ultra Air Emzik (6-18 Ay) Erkek
- Chicco Fırça ve Tarak Seti, Mavi
- Ingenuity Keep Cozy 3'ü 1 Arada Grow with Me Titreşimli Ana Kucağı ve Salıncak
- Britax Römer DualFix Z-LINE Oto Koltuğu
- Bioderma ABCDerm Gentle Shampoo
- Sleepy Bio Natural Ekonomik Paket Külot Bez 4 Numara Maxi 48 Adet
- Maxi-Cosa Iora Anne Yanı Beşik, Essential Grey
- Inglesina Sketch Bebek Arabası, Gri
- Wee Baby Anne Sütü Saklama Poşeti 20’li
- Doona Liki Katlanır Bebek Bisikleti S5 RacingGreen
- Molfix 3D Bebek Bezi Maxi 4 Beden, Fırsat Paketi 62 Adet
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.