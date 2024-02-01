Tam Boyutta Gör Amazon Türkiye’de “Anne ve Bebek Fırsatları” kampanyası başladı. Kampanya 29 Şubat’a kadar devam edecek. Bebek bakım ürünlerinden beslenme ürünlerine, oyuncaktan oto koltuğa kadar binlerce ürün indirime girdi.

Philips Avent, Bright Starts, Chicco, Ingenuity, Maxi-Cosa, Wee Baby, La Roche-Posay, Molfix ve Sleepy gibi global ve yerel markaların giyim ve tekstil, oyuncak, bez, bakım ve beslenme gibi binlerce ürününde avantajlı fiyatlar sunuluyor.

Amazon Türkiye, kargo teslimatlarında yeni döneme geçiyor 19 sa. önce eklendi

Öne Çıkan İndirimli Ürünler

Tüm indirimlere ek 500 TL indirim

Anne ve Bebek Fırsatları kampanyasının ilk haftası boyunca tüm Amazon.com.tr müşterileri, seçili ürünlerde geçerli 5000 TL’ye sepette 500 TL indirim fırsatından faydalanabilecek.

Prime’a özel avantajlar

Amazon Prime üyeleri minimum sepet tutarı olmaksızın ücretsiz hızlı kargo fırsatından yararlanabiliyor. Seçili ürünlerde Pazar günleri de dahil olmak üzere teslimat yapılıyor. “Aynı Gün Teslimat” seçeneğine ek olarak “Randevulu Teslimat” ile siparişleri sırasında bir hafta içerisinde dilediği gün ve saatte teslim edilmesini seçebiliyor.

Prime hakkında daha fazla bilgi ve 30 günlük ücretsiz deneme süresini başlatmak için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz:

http://www.amazon.com.tr/prime

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Amazon'da "Anne ve Bebek Fırsatları" başladı