Amazon, Temu rakibi Haul’u küresel pazara taşıyor

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Tam Boyutta Gör E-ticaret devi Amazon, geçtiğimiz kasım ayında ABD’de başlattığı uygun fiyatlı alışveriş platformu Haul’u küresel ölçekte genişletmeyi planlıyor. Şirketin, bu yıl içinde Avrupa ve Meksika’da da Haul’u kullanıma sunmayı hedeflediği belirtiliyor. Amazon, indirimli ürün platformu Haul’u Shein ve Temu’ya rakip olarak hayata geçirmişti.

Haul, dünyaya açılıyor

Amazon, Haul’u daha uygun fiyatlı ürünleri tek bir platformda sunan cazip bir alışveriş deneyimi olarak tanımlıyor. Haul'a yalnızca Amazon’un mobil uygulaması üzerinden erişilebiliyor ve çoğu ürün 20 doların altında fiyatlandırılıyor. Bu model, özellikle Çin merkezli rakipleri Temu ve Shein’in agresif fiyatlandırma politikalarına karşı geliştirilen bir yanıt olarak değerlendiriliyor. Haul’un sunduğu ürünler arasında 1 dolarlık kirpik kıvırıcılar, 2,99 dolarlık zirkon yüzükler gibi düşük fiyatlı kozmetik ve moda ürünleri öne çıkıyor. Temu, Shein ve Haul, aslında geçmişteki “bir milyoncu” pazarlarının internet ortamına taşınmış hali.

Amazon, Haul’u büyütme konusundaki kararlılığını sürdürerek, platformu küresel çapta yaygınlaştırmak için yeni yazılım mühendisleri ve ürün yöneticileri işe alıyor. Şirketin yayınladığı ancak kısa süre içinde kaldırdığı bir iş ilanına göre, Amazon’un üst yönetim ekibi Haul’un bu yıl büyük bir çıkış yapmasını hedefliyor.

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Öte yandan Amazon’un Avrupa’daki Haul lansmanı, sürdürülebilirlik politikaları açısından bazı zorluklarla karşılaşabilir. Şirket, 2023 yılında kıtada plastik ambalaj kullanımını bırakıp tamamen geri dönüştürülebilir kağıt ve karton paketlemeye geçtiğini duyurmuştu. Ancak Haul’un düşük maliyetli ürünlerinde plastik ambalajların yaygın olması süreci biraz zorlayacaktır.

Amazon, Haul üzerinden gelir elde etmenin yollarını da çeşitlendiriyor. Şirket, Temu ve Shein’in kullandığı stratejilere benzer şekilde, platformdaki arama sonuçlarında sponsorlu ürünleri öne çıkarmaya başladı. Ek olarak, TikTok influencer’larıyla iş birliği yaparak, platformda onların önerdiği ürünlerin yer aldığı özel mağazalar oluşturuyor.

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Amazon, Temu rakibi Haul’u küresel pazara taşıyor