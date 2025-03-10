Amazon'da Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan indirimler!

Kampanya sayfası: Bahar Fırsatları
Amazon Bahar Fırsatları'nda telefondan bilgisayara, televizyondan ev aletlerine, giyimden kitaba, süpermarketten oyuncağa tüm kategorilerde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Son günlerin en düşük fiyatları sunuluyor.
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İndirimli ürünler için: Bahar Fırsatları
Öne Çıkan İndirimli Ürünler
- iPhone 16 Pro Max 256 GB: 87.499 TL
- iPhone 16 Plus 128 GB: 63.174 TL
- iPhone 15 Plus 128 GB: 54.149 TL
- iPhone 13 128 GB: 35.099 TL
- iPhone 11 128 GB: 26.899 TL
- Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB | 12 GB RAM: 46.531 TL
- Nothing Phone (2a) 12Gb Ram 256 Beyaz: 18.999 TL
- Huawei Watch Fit 3 Akıllı Saat: 3.288 TL
- Baseus Bipow Overseas Edition 20W 20.000 mAh Powerbank: 947 TL
- HP Victus Gaming Dizüstü Bilgisayar i7-14700HX, RTX 4050, 16GB RAM: 41.999 TL
- Sony PlayStation 5 Slim 1 TB Çift DualSense (Bilkom Garantili): 28.910 TL
- Thrustmaster Ferrari 458 Spider Direksiyon Seti: 7.491 TL
- Logitech M185 Kablosuz Mouse: 360 TL
- SteelSeries Rival 3 Wireless Mouse: 1.713 TL
- SteelSeries Aerox 3 Wireless Snow Gaming Mouse: 3.174 TL
- Asus ROG Cetra TWS Kulak İçi Bluetooth Oyuncu Kulaklığı: 3.004 TL
- Blueforce Runner Rgb Mekanik Gaming Oyuncu Klavyesi Blue Switch Q Türkçe: 739 TL
- Cecotec Conga Rockstar 1500 Ray Pure Şarjlı Dikey Süpürge: 5.999 TL
- OBEV Taşınabilir Laptop Standı: 169 TL
- Xiaomi Mi TV Stick 1080p: 1.369 TL
- Next Start 4K Android TV Box: 1.499 TL
- Botech WZONE 4K Android TV Box 32 GB: 1.899 TL
- Lexar ES3 Taşınabilir SSD 1 TB: 2.924 TL
- Next YE-65EFSG7 4K 65" Google Smart QLED TV: 22.699 TL
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