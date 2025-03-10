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    Amazon'da Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan indirimler!

    Amazon Bahar Fırsatları, 10 Mart'ta başladı. İndirimler 28 Mart'a kadar devam edecek. Bahar Fırsatları'nda çok sayıda üründe indirimli fiyatlar sunuluyor.         
    Amazon'da Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan indirimler! Tam Boyutta Gör
    Amazon’da yılın en büyük indirim dönemlerinden biri olan Bahar Fırsatları başladı. Pek çok kategoride avantajlı fiyatların sunulduğu Bahar Fırsatları, 28 Mart’a kadar devam edecek.

    Kampanya sayfası: Bahar Fırsatları

    Amazon Bahar Fırsatları'nda telefondan bilgisayara, televizyondan ev aletlerine, giyimden kitaba, süpermarketten oyuncağa tüm kategorilerde indirimli fiyatlar göze çarpıyor. Son günlerin en düşük fiyatları sunuluyor.

    Satın aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade

    Amazon'da Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan indirimler!
    Amazon’un bir klasik haline gelen “aradaki fark iade” avantajı Bahar Fırsatları boyunca geçerli olacak. Satın aldığınız bir ürünün fiyatı 28 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse aradaki fiyat farkı 11 Nisan’a kadar hesabınıza hediye kartı olarak iade edilecek. Bu sayede bir ürün satın alırken “Acaba fiyatı daha da düşer mi?” endişesi yaşamadan alışveriş yapabilirsiniz.

    Fiyat farkı iadesinden yararlanmak için Prime üyesi olmanız ve satın aldığınız üründe “Fırsat", "Prime Fırsatı", "Bahar Fırsatı" veya "Prime erken erişim ile” etiketinden birisinin bulunması gerekiyor.

    İndirimli ürünler için: Bahar Fırsatları

    Öne Çıkan İndirimli Ürünler

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