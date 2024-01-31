Amazon Türkiye, kargo teslimatlarında yeni döneme geçiyor: Ekstra ambalaj kalkıyor

Konuya ilişkin açıklama yapan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, "Programımız, teslimatlarda kullanılan fazladan ambalajları tamamen ortadan kaldırmayı ve yalnızca ürünü korumak için gerektiğinde ekstra bir karton veya zarf kullanmayı amaçlıyor" dedi.
Amazon Türkiye, mutfak aksesuarları, spor ekipmanları ve ofis malzemeleri de dahil olmak üzere binlerce seçilmiş ürünü bu programa dahil etti. Ürün ek ambalajlama yapılmadan orijinal paketiyle gönderilmeye uygunsa, ödeme sırasında müşteriye ürünün "içinde ne olduğunu gösteren" bir paketle teslim edileceğini içeren bir mesaj gösteriliyor.
Siparişlerini gizlemek isteyen müşteriler ise "Ek Amazon ambalajı olmadan gönderilir" onaylı birçok ürün için açılır menüyü kullanarak, "İçindekini gizle, Amazon ambalajında gönder" seçeneğini tercih edebiliyor. Ek paketleme gerektiğinde ise akıllı paketleme seçimleri yapılmasına yardımcı olmak amacıyla makine öğrenimine dayanan algoritmalar kullanılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.