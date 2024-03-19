Amazon'da günün öne çıkan flaş indirimleri: 19 Mart

- Amazon'da Günün Öne Çıkan İndirimleri
- Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar
- Alışverişlerin %5’i iade
- Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
- Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları
- İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
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Amazon'da Günün Öne Çıkan İndirimleri
- Melitta Latticia OT F300-101 Tam Otomatik Kahve Makinesi: 22.999 TL
- WİZ Wi-Fi BLE Floor Lamp EU Type C LED Şerit: 2.399 TL
- Clementoni - 17193 - Baby Clementoni Atlı Karınca: 347 TL
- USR KB4 Döküm Kettlebell 16 kg: 2.428 TL
- LEGO Star Wars BD-1 75335 (1062 Parça): 2.165 TL
- Beats Fit Pro: Gürültü Önleme Özellikli TWS Bluetooth Kulaklık Siyah: 6.999 TL
- Beats Fit Pro: Gürültü Önleme Özellikli TWS Bluetooth Kulaklık Ametist Moru: 6.999 TL
- Beats Fit Pro: Gürültü Önleme Özellikli TWS Bluetooth Kulaklık Mercan Pembesi: 6.999 TL
- Stanley SPT900-TR 900W Profesyonel Tilki Kuyruğu Testere: 2079 TL
- WWF MARKET Boazayı Çocuk Hoodie: 599 TL
- Tommy Hilfiger TJW BXY BADGE TEE EXTT-shirt Kadın: 878 TL
- Sebamed Sebamed Dökülme Karşıtı Bakım Şampuanı (400 ml): 239 TL
- Paşabahçe Handmade Peony Vazo 180 mm: 364 TL
- Sleepy Natural 2'li Fırsat Paketi Bebek Bezi 5 Numara Junior Plus 156 Adet: 689 TL
- Puma Rapido III TT Unisex Yetişkin Futbol Ayakkabısı: 975 TL
- WD L76248-001 512GB M2 NVMe SSD: 899 TL
- Karaca Lucero 24 Parça 6 Kişilik Porselen Yemek Takımı: 1.599 TL
- Biggdesign Moods Up Mavi Orta Boy 24 Valiz: 1.139 TL
Her gün yenilenen Flaş Fırsatlar
Kampanya dönemi boyunca uzun süreli indirimlere ek olarak belirli ürünlerde kısa süreliğine geçerli Flaş Fırsatlar olacak. Flaş Fırsatlar her gün belirli saatlerde yenileniyor.
Alışverişlerin %5’i iade
Amazon Prime üyelerine Amazon.com.tr satıcılı ürünlerde her alışverişte maksimum 20 TL, 9 Nisan'a kadar maksimum 400 TL olmak üzere alışverişlerinizin %5'i kadar Amazon bakiyesi hediye ediliyor.
Aldığınız ürünün fiyatı düşerse aradaki fark iade
11-26 Mart tarihlerinde satın aldığınız "Prime’a Özel Fırsat" ürünlerinin fiyatı 26 Mart’a kadar sizin aldığınız fiyatın altına inerse, aradaki fark Amazon hesabınıza iade edilecek. İade için herhangi bir talep oluşturmaya gerek yok. Amazon, kampanya sonrasında otomatik olarak Amazon Bakiyesi olarak iadenizi gerçekleştirecek.
Bahar Fırsatları Banka Kampanyaları
İş Bankası: ‘Şimdi Al Sonra Öde’ kampanyası ile tüm Amazon.com.tr müşterileri, 30 Mart’a kadar Türkiye İş Bankası Maximum ve Maximiles kartlarıyla yapacakları 1000 TL ve üzerindeki alışverişlerinde ister peşin fiyatına 9 taksitle, ister şimdi alıp 3 ay sonra peşin fiyatına 3 taksitle ödeme kolaylığından faydalanabilecekler.
16 Mart – 15 Nisan 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 2.000 TL ve üzeri alışverişlerde 200 TL Maxipuan, toplamda 1.000 TL’ye varan Maxipuan hediye edilecektir. ( bunun iletişimine 16 Mart sonrası başlamanız gerekmektedir. )
Yapı Kredi Bankası: 1-15 Mart 2024 tarihleri arasında Amazon.com.tr üzerinden tek seferde yapılacak 1.000 TL ve üzeri peşin ve taksitli alışverişlere 100 TL, 2.000 TL ve üzeri alışverişlere 200 TL Worldpuan hediye edilecektir.
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatları takip edin!
İndirimli ürünleri yakalamak için Sıcak Fırsatlar'daki şu konuları takip edebilirsiniz:
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.