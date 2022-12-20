Amazon'da indirime giren dizüstü bilgisayarlar ve gaming ekipmanlar

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Senenin en büyük indirim dönemi olan Kasım ayını geride bıraktık. Kasım ayı boyunca Gülümseten Kasım Fırsatları ile karşımıza çıkan Amazon şimdi de Yılın Son Fırsatları isminde yeni bir kampanya başlattı. Bazı ürünlerin Kasım ayındaki indirimli fiyatlara düştüğü görülüyor. İndirimler için son fırsat olabilir.

Bu içeriğimizde diğer e-ticaret platformlarına göre daha düşük fiyata satılan dizüstü bilgisayarları ve gaming klavye, mouse, kulaklık gibi ekipmanları listeliyoruz.

İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar

İndirime Giren Gaming Ekipmanlar

Gaming Kulaklık:

Gaming Mouse:

Gaming Klavye:

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Amazon'da indirime giren dizüstü bilgisayarlar (20 Aralık)