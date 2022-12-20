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    Amazon'da indirime giren dizüstü bilgisayarlar ve gaming ekipmanlar

    Amazon Yılın Son Fırsatları kapsamında indirime giren notebook modellerini ve gaming klavye, mouse, kulaklık gibi ürünleri listedik. İndirimler 26 Aralık gecesi sona erecek.
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    Amazon'da indirime giren dizüstü bilgisayarlar (20 Aralık) Tam Boyutta Gör

    Senenin en büyük indirim dönemi olan Kasım ayını geride bıraktık. Kasım ayı boyunca Gülümseten Kasım Fırsatları ile karşımıza çıkan Amazon şimdi de Yılın Son Fırsatları isminde yeni bir kampanya başlattı. Bazı ürünlerin Kasım ayındaki indirimli fiyatlara düştüğü görülüyor. İndirimler için son fırsat olabilir.

    Bu içeriğimizde diğer e-ticaret platformlarına göre daha düşük fiyata satılan dizüstü bilgisayarları ve gaming klavye, mouse, kulaklık gibi ekipmanları listeliyoruz.

    İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar

    İndirime Giren Gaming Ekipmanlar

    Gaming Kulaklık:

    Gaming Mouse:

    Gaming Klavye:

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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