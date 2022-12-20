Amazon'da indirime giren dizüstü bilgisayarlar ve gaming ekipmanlar

- İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- İndirime Giren Gaming Ekipmanlar
- Gaming Kulaklık:
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Senenin en büyük indirim dönemi olan Kasım ayını geride bıraktık. Kasım ayı boyunca Gülümseten Kasım Fırsatları ile karşımıza çıkan Amazon şimdi de Yılın Son Fırsatları isminde yeni bir kampanya başlattı. Bazı ürünlerin Kasım ayındaki indirimli fiyatlara düştüğü görülüyor. İndirimler için son fırsat olabilir.
Bu içeriğimizde diğer e-ticaret platformlarına göre daha düşük fiyata satılan dizüstü bilgisayarları ve gaming klavye, mouse, kulaklık gibi ekipmanları listeliyoruz.
İndirimli Dizüstü Bilgisayarlar
- Acer Aspire 3 A315-56 i3-1005G1 8GB RAM: 6.549 TL
- Lenovo Ideapad 3 Ryzen 5 5500U 8GB RAM: 8.499 TL
- HP 15 6Y800EA Core i5-1235U 8GB RAM: 9.999 TL
- Lenovo Ideapad Gaming 3 Ryzen 5 5600H GTX 1650: 14.499 TL
- ACER Nitro AN515-45 Ryzen 5 5600H RTX 3050: 16.299 TL
- HP Pavilion 68N71EA Ryzen 5 5600H RTX 3050Ti: 16.999 TL
- Lenovo Ideapad Gaming 3 i5-12500H RTX 3050: 17.999 TL
- 2020 Apple MacBook Air M1: 18.980 TL
- Lenovo Legion 5 Ryzen 5 5600H RTX 3060: 25.999 TL
- Apple MacBook Air 2022 M2: 29.999 TL
- MSI STEALTH i7-1280P RTX3060: 33.656 TL
- Lenovo Legion 5 Pro 82JD0029TX i7-11800H RTX3070: 39.999 TL
- MSI KATANA GF66 i7-12700H RTX3070Ti: 41.999 TL
- Apple MacBook Pro 2021 M1 Max 32GB RAM: 64.999 TL
İndirime Giren Gaming Ekipmanlar
Gaming Kulaklık:
- Rampage RM-K45 Orbit-S 7.1 USB Kulaklık: 349 TL
- GameBooster GB-H18L Firefly RGB 7.1 USB Kulaklık: 359 TL
- Gamepower Mei RGB 7.1 USB Kulaklık: 529 TL
- Bloody G570 7.1 USB Kulaklık: 589 TL
- Corsair Void Elite Rgb 7.1 USB Kulaklık: 1.479 TL
Gaming Mouse:
- Everest SGM-05 X-Racer 7D Oyuncu Mouse: 139 TL
- MSI Clutch GM11 Gaming Mouse: 229 TL
- Logitech G G102 Kablolu Oyuncu Mouse: 269 TL
- BLOODY V9MA Kablolu Oyuncu Mouse: 358 TL
- Bloody W60 Max Kablolu Oyuncu Mouse: 439 TL
- Logitech G G402 Hyperion Fury Kablolu Oyuncu Mouse: 559 TL
- Steelseries Sensei Ten Gaming Mouse: 598 TL
- ASUS ROG Chakram RGB Kablolu Mouse: 939 TL
- SteelSeries Rival 650 Oyuncu Mouse: 1.449 TL
- SteelSeries Aerox 3 Wireless Onyx Gaming Mouse: 1.597 TL
- Logitech G PRO X SUPERLIGHT Kablosuz Oyuncu Mouse: 2.301 TL
Gaming Klavye:
- Dexim KBL-088 TR Gaming Klavye: 119 TL
- Lenovo Lecoo GK301 Mekanik Gaming Klavye: 469 TL
- Bloody B318 Q Gaming Klavye: 527 TL
- Lenovo Lecoo KG1102 Mekanik Oyuncu Klavyesi: 653 TL
- Inca IKG-441 Mekanik Gaming Klavye: 765 TL
- Steelseries Apex 3 TKL Gaming Klavye: 826 TL
- HyperX Alloy Origins 65 Gaming Klavye: 1.597 TL
- Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye: 1.973 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...