Amazon'da iPhone 13 128 GB indirime girdi

Son zamlarla birlikte Apple'da 40.677 TL'ye satılan iPhone 13 128 GB modeli Amazon'da yaklaşık 5 bin TL'lik indirimle 35.499 TL'ye satılıyor. Diğer e-ticaret siteleriyle kıyasladığımızda da şu an en ucuz Amazon'da satıldığını görüyoruz. Stoklarla sınırlı fırsattan yararlanmak için acele etmekte fayda var.
İndirimli iPhone 13 modelleri
- iPhone 13 128GB Blue: 35.499 TL
- iPhone 13 128GB (PRODUCT) RED: 35.499 TL
- iPhone 13 128GB Starlight: 35.499 TL
- iPhone 13 128GB Midnight: 35.499 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)