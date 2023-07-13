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    Amazon'da iPhone 13 128 GB indirime girdi

    Dün iPhone 13 512 GB modeline indirim yapan Amazon şimdi de iPhone 13 128 GB modelini yaklaşık 5 bin TL indirimle satıyor. Prime Day'e özel kampanyadan yararlamnmak için Prime üyesi olmanız gerekiyor.
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    Amazon'da iPhone 13 128 GB indirime girdi Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Prime Day indirimleri devam ediyor. Prime Day'in günlük olarak yenilenen Flaş Fırsatlar kampanyası kapsamında iPhone 13 128 GB modeli indirime girdi.

    Son zamlarla birlikte Apple'da 40.677 TL'ye satılan iPhone 13 128 GB modeli Amazon'da yaklaşık 5 bin TL'lik indirimle 35.499 TL'ye satılıyor. Diğer e-ticaret siteleriyle kıyasladığımızda da şu an en ucuz Amazon'da satıldığını görüyoruz. Stoklarla sınırlı fırsattan yararlanmak için acele etmekte fayda var.

    İndirimli iPhone 13 modelleri

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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