Tam Boyutta Gör Amazon'un Prime Day indirimleri devam ediyor. Prime Day'in günlük olarak yenilenen Flaş Fırsatlar kampanyası kapsamında iPhone 13 128 GB modeli indirime girdi.

Amazon Prime Day'de indirime giren telefonlar 23 sa. önce eklendi

Son zamlarla birlikte Apple'da 40.677 TL'ye satılan iPhone 13 128 GB modeli Amazon'da yaklaşık 5 bin TL'lik indirimle 35.499 TL'ye satılıyor. Diğer e-ticaret siteleriyle kıyasladığımızda da şu an en ucuz Amazon'da satıldığını görüyoruz. Stoklarla sınırlı fırsattan yararlanmak için acele etmekte fayda var.

İndirimli iPhone 13 modelleri

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Amazon'da iPhone 13 128 GB indirime girdi