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    Anlık Bildirim

    Temu minimum sepet tutarını 600 TL'ye düşürdü

    Temu'da Türkiye'deki kullanıcılar için minimum sepet tutarı 3.000 TL olarak uygulanıyordu. Bugün yayımlanan yurt dışından alışveriş düzenlemesinin ardından minimum sepet tutarı 600 TL'ye indirildi.
    Temu minimum sepet tutarını 600 TL'ye düşürdü Tam Boyutta Gör
    PDD Holdings çatısı altında faaliyet gösteren Çinli e-ticaret alışveriş sitesi Temu, kısa sürede Türkiye’de popüler hale geldi. Ülkemizde çok sayıda influencer ile affilate iş birliği yapan Temu’dan pek çok müşteri sipariş verdi. Bugün Resmi Gazete'de yayomlanan düzenleme ile yurt dışı alışverişeri zorlaştırıldı. Temu yeni düzenlemenin ardından sipariş limitini düşürdü.

    Temu sipariş limiti ne kadar?

    Temu, Türkiye’deki kullanıcılar için minimum sepet tutarı 3.000 TL’ye yükseltmişti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından Temu, minimum sepet tutarını 600 TL’ye düşürdü. 

    Yurt dışından alışveriş zorlaştırıldı

    Temu’ya ilginin artmasıyla birlikte gümrük kanunda değişiklik yapıldı ve yurt dışından alışveriş limiti 30 Euro’ya (yaklaşık 1.100 TL) düşürüldü. 30 Euro’nun üzerindeki siparişler gümrüğe takılacak. 30 Euro’nun altındaki siparişlerde ise yüzde 30 yerine artık yüzde 60 gümrük vergisi uygulanacak. Yeni düzenleme 21 Ağustos 2024’te yürürlüğe girecek.

    Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte vergiler hariç 30 Euro’ya (1.100 TL) kadar siparişlerinizde yüzde 60 vergi ödeyerek siparişinizi teslim alabilirsiniz. Temu şu an için vergiyi yüzde 30 olarak hesaplıyor. Siparişinizin gümrük işlemlerinin 21 Ağustos’a kadar tamamlanmaması durumunda ek ödeme yapmanız gerekebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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