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Tam Boyutta Gör PDD Holdings çatısı altında faaliyet gösteren Çinli e-ticaret alışveriş sitesi Temu, kısa sürede Türkiye’de popüler hale geldi. Ülkemizde çok sayıda influencer ile affilate iş birliği yapan Temu’dan pek çok müşteri sipariş verdi. Bugün Resmi Gazete'de yayomlanan düzenleme ile yurt dışı alışverişeri zorlaştırıldı. Temu yeni düzenlemenin ardından sipariş limitini düşürdü.

Temu sipariş limiti ne kadar?

Temu, Türkiye’deki kullanıcılar için minimum sepet tutarı 3.000 TL’ye yükseltmişti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından Temu, minimum sepet tutarını 600 TL’ye düşürdü.

Yurt dışı alışveriş limiti düşürüldü: Gümrük vergileri arttı 17 sa. önce eklendi

Yurt dışından alışveriş zorlaştırıldı

Temu’ya ilginin artmasıyla birlikte gümrük kanunda değişiklik yapıldı ve yurt dışından alışveriş limiti 30 Euro’ya (yaklaşık 1.100 TL) düşürüldü. 30 Euro’nun üzerindeki siparişler gümrüğe takılacak. 30 Euro’nun altındaki siparişlerde ise yüzde 30 yerine artık yüzde 60 gümrük vergisi uygulanacak. Yeni düzenleme 21 Ağustos 2024’te yürürlüğe girecek.

Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte vergiler hariç 30 Euro’ya (1.100 TL) kadar siparişlerinizde yüzde 60 vergi ödeyerek siparişinizi teslim alabilirsiniz. Temu şu an için vergiyi yüzde 30 olarak hesaplıyor. Siparişinizin gümrük işlemlerinin 21 Ağustos’a kadar tamamlanmaması durumunda ek ödeme yapmanız gerekebilir.

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Temu minimum sepet tutarını 600 TL'ye düşürdü