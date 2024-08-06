Temu sipariş limiti ne kadar?
Temu, Türkiye’deki kullanıcılar için minimum sepet tutarı 3.000 TL’ye yükseltmişti. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin ardından Temu, minimum sepet tutarını 600 TL’ye düşürdü.
Yurt dışından alışveriş zorlaştırıldı
Temu’ya ilginin artmasıyla birlikte gümrük kanunda değişiklik yapıldı ve yurt dışından alışveriş limiti 30 Euro’ya (yaklaşık 1.100 TL) düşürüldü. 30 Euro’nun üzerindeki siparişler gümrüğe takılacak. 30 Euro’nun altındaki siparişlerde ise yüzde 30 yerine artık yüzde 60 gümrük vergisi uygulanacak. Yeni düzenleme 21 Ağustos 2024’te yürürlüğe girecek.
Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte vergiler hariç 30 Euro’ya (1.100 TL) kadar siparişlerinizde yüzde 60 vergi ödeyerek siparişinizi teslim alabilirsiniz. Temu şu an için vergiyi yüzde 30 olarak hesaplıyor. Siparişinizin gümrük işlemlerinin 21 Ağustos’a kadar tamamlanmaması durumunda ek ödeme yapmanız gerekebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.