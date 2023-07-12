Amazon Prime Day'de indirime giren telefonlar

Prime Day kampanyası 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.
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İndirimli Telefonlar
- Reeder P13 Blue Plus 2022: 2.169 TL
- General Mobile GM22: 2.947 TL
- Xiaomi POCO C40: 3.079 TL
- Xiaomi Redmi 10 (2022): 5.489 TL
- Xiaomi POCO M5s: 7.299 TL
- Samsung Galaxy A23 4 GB RAM: 6.399 TL
- Samsung Galaxy A52 8 GB RAM: 10.299 TL
- Huawei Nova 11i: 11.499 TL
- Huawei Nova 11 256 GB: 21.199 TL
- iPhone 12 64 GB: 30.999 TL
- iPhone 12 256 GB: 35.599 TL
- iPhone 13 mini 256 GB: 37.699 TL
- iPhone 13 512 GB: 45.799 TL
- iPhone 14 512 GB: 50.899 TL
- iPhone 14 Pro Max 1 TB: 78.399 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)