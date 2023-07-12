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    Amazon Prime Day'de indirime giren telefonlar

    Amazon Prime Day kampanyasında Android ve iPhone telefonlarda indirimler başladı. Piyasaya göre düşük fiyata satılan telefon modellerini listeledik.               
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    Amazon Prime Day'de indirime giren telefonlar Tam Boyutta Gör
    Amazon Prime Day kampanyası devam ediyor. Prime Day kampanyası kapsamında çok sayıda telefonda indirimli fiyatlar sunuluyor. Dün akşam iPhone fiyatlarında kısa süreliğine ciddi indirim yapılmıştı. Şu an indirimli fiyata satın alabileceğiniz telefon modellerini listeledik.

    Prime Day kampanyası 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

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    İndirimli Telefonlar

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 6 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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