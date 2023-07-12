Tam Boyutta Gör Amazon Prime Day kampanyası devam ediyor. Prime Day kampanyası kapsamında çok sayıda telefonda indirimli fiyatlar sunuluyor. Dün akşam iPhone fiyatlarında kısa süreliğine ciddi indirim yapılmıştı. Şu an indirimli fiyata satın alabileceğiniz telefon modellerini listeledik.

Prime Day'de indirime giren televizyonlar: Yılın son fırsatları! 1 gün önce eklendi

Prime Day kampanyası 17 Temmuz saat 23.59’a kadar devam edecek. Kampanyadan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Daha önce Prime’a üye olmadıysanız 30 gün boyunca ücretsiz deneyebilirsiniz.

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İndirimli Telefonlar

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Amazon Prime Day'de indirime giren telefonlar