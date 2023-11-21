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    Amazon'da iPhone 13 kısa süreliğine indirime girdi!

    Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyası kapsamında iPhone 13 indirime girdi. iPhone 13 256 fiyatı avantajlı seviyeye indi. Amazon'da öne çıkan indirimler neler?
    Amazon'da iPhone 13 kısa süreliğine indirime girdi! Tam Boyutta Gör
    Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyası kapsamında iPhone 13 için kısa süreliğine indirim yapıldı. iPhone 13 256 GB versiyonu, diğer e-ticaret sitelerine göre daha ucuza satılıyor. Satın almak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

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    Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

    Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 3 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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