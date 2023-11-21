Tam Boyutta Gör Amazon'un Gülümseten Kasım Fırsatları kampanyası kapsamında iPhone 13 için kısa süreliğine indirim yapıldı. iPhone 13 256 GB versiyonu, diğer e-ticaret sitelerine göre daha ucuza satılıyor. Satın almak için aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.

Flaş Fırsatlar'dan sadece Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime'a üye olabilirsiniz. Daha önce hiç Prime'ı kullanmadıysanız 30 gün ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Flaş Fırsatlar'daki ürünler sınırlı stokta olduğu için acele etmenizde fayda var.

Amazonn'da Kısa Süreliğine Geçerli İndirimler

İndirimli USB kablolar ve telefon aksesuarları 6 gün önce eklendi

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Amazon Türkiye İndirimleri Ana Konu

Amazon Türkiye İndirimleri (Sadece Link Paylaşımı) Ana Konu

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Kampanya sayfasına ulaşmak için tıklayın: Gülümseten Kasım Fırsatları

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Amazon'da iPhone 13 kısa süreliğine indirime girdi!