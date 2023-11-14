İndirimli fiyatlarıyla kaçırılmaması gereken USB kablolar ve telefon aksesuarları

Kasım indirimlerinde telefon aksesuarları ve USB kablolarda son ayların en büyük indirimleri yapıldı. Telefonunuz, bilgisayarınız ve mobil cihazlarınız için kablo ihtiyacınız varsa listemizdeki indirimli ürünlere göz atabilirsiniz.

Öne Çıkan İndirimli USB kablolar

Baseus Halo 2.4 A USB-A & Lightning Şarj & Data Aktarım Kablosu: 89 TL

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iPhone ve iPad’iniz için düşük fiyatlı dayanıklı bir kablo arıyorsanız Baseus’ın bu modini tercih edebilirsiniz. Örgülü yapısı sayesinde hasarlara karşı korumalı yapıya sahip. Ayrıca USB uçlarında, bükülmelere karşı dayanıklılık sergileyen silikon malzeme bulunuyor.

Baseus Halo 1 metre Kırmızı

Baseus Halo 1 metre Siyah

Mcdodo CA-1100 100W Type-C To Type-C Göstergeli Kablo: 249 TL

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Mcdodo’nun en üst özellikli kablolarından biri olan CA-1100 modeli, akım miktarını ve PD durumunu gösteren dijital ekrana sahip. 100W’a kadar güç aktarımını destekliyor. Notebooklarınızı şarj etmek için bu kabloyu tercih edebilirsiniz.

Baseus Zinc Magnetic, 2.4 A, USB - A & Lightning: 99 TL

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Telefonu şarj kablosuna sürekli takıp çıkarmaktan bıktıysanız manyetik uçlu bu kablo size göre. Lightning yuvasını telefonunuza bir kere taktıktan sonra kabloya yaklaştırdığınız zaman mıknatıslar kabloya tutunuyor ve güç aktarımı başlıyor. Kabloyu takıp çıkarmayı kolaylaştırıyor.

Baseus FuWang 3 in 1 Data ve Şarj Kablosu: 151 TL

Hepsi bir arada kablo arıyorsanız Baseus FuWang modelinin fiyatı avantajlı seviyeye düştü.

Syrox PD25TK 25W Type-C To Type-C Kablo: 58 TL

25W’a kadar hızlı şarj destekli, iki tarafı USB-C kablo için sıcak fırsat.

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İndirimli USB kablolar ve telefon aksesuarları