İndirimli fiyatlarıyla kaçırılmaması gereken USB kablolar ve telefon aksesuarları

- Öne Çıkan İndirimli USB kablolar
- Diğer Öne Çıkan İndirimli USB Kablolar
- Öne Çıkan İndirimli Telefon Aksesuarları
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Kasım indirimlerinde telefon aksesuarları ve USB kablolarda son ayların en büyük indirimleri yapıldı. Telefonunuz, bilgisayarınız ve mobil cihazlarınız için kablo ihtiyacınız varsa listemizdeki indirimli ürünlere göz atabilirsiniz.
Öne Çıkan İndirimli USB kablolar
Baseus Halo 2.4 A USB-A & Lightning Şarj & Data Aktarım Kablosu: 89 TL
iPhone ve iPad’iniz için düşük fiyatlı dayanıklı bir kablo arıyorsanız Baseus’ın bu modini tercih edebilirsiniz. Örgülü yapısı sayesinde hasarlara karşı korumalı yapıya sahip. Ayrıca USB uçlarında, bükülmelere karşı dayanıklılık sergileyen silikon malzeme bulunuyor.
Baseus Halo 1 metre Kırmızı
Baseus Halo 1 metre Siyah
Mcdodo CA-1100 100W Type-C To Type-C Göstergeli Kablo: 249 TL
Mcdodo’nun en üst özellikli kablolarından biri olan CA-1100 modeli, akım miktarını ve PD durumunu gösteren dijital ekrana sahip. 100W’a kadar güç aktarımını destekliyor. Notebooklarınızı şarj etmek için bu kabloyu tercih edebilirsiniz.
Baseus Zinc Magnetic, 2.4 A, USB - A & Lightning: 99 TL
Telefonu şarj kablosuna sürekli takıp çıkarmaktan bıktıysanız manyetik uçlu bu kablo size göre. Lightning yuvasını telefonunuza bir kere taktıktan sonra kabloya yaklaştırdığınız zaman mıknatıslar kabloya tutunuyor ve güç aktarımı başlıyor. Kabloyu takıp çıkarmayı kolaylaştırıyor.
Baseus FuWang 3 in 1 Data ve Şarj Kablosu: 151 TL
Hepsi bir arada kablo arıyorsanız Baseus FuWang modelinin fiyatı avantajlı seviyeye düştü.
Syrox PD25TK 25W Type-C To Type-C Kablo: 58 TL
25W’a kadar hızlı şarj destekli, iki tarafı USB-C kablo için sıcak fırsat.
Diğer Öne Çıkan İndirimli USB Kablolar
- Anker Powerline III Usb-C To Usb-C 100W: 297 TL
- Spigen Essential Apple Lightning Şarj ve Data Kablosu: 229 TL
- Baseus Crystal Shine 100W USB-A to Type-C Kablo: 199 TL
- Anker PowerLine Micro USB Kablo: 119 TL
- Ugreen Type-C to Type-C 3A Hızlı Şarj Destekli Kablo: 150 TL
- Ttec AlumiCable Type-C to Lightning Kablo: 194 TL
Öne Çıkan İndirimli Telefon Aksesuarları
- mojue by ttec MS11 PD 20W Seyahat Hızlı Şarj Adaptörü USB-C: 160 TL
- Spigen SteadiBoost 27W Hızlı Şarj Adaptörü USB-C PD 3.0: 329 TL
- Anker PowerPort III Cube Şarj Adaptörü USB-C 20W: 349 TL
- Dexim K8 30.000 Mah Powerbank: 409 TL
- Mcdodo MC-4432 10.5W 20000 mAh Dijital Göstergeli Powerbank: 449 TL
- Xiaomi Mi 20.000 MaH Powerbank: 659 TL
- Samsung EB-U3300X 25W 10.000MAH Kablosuz Şarj Özellikli Powerbank: 949 TL
- mcdodo 15W 10000mAh Manyetik Kablosuz Şarj MagSafe'li Powerbank: 979 TL
- Baseus Mgsafe Mini 20W 6.000 Mah MagSafe'li Powerbank: 999 TL
- Anker A1363 PowerCore Select 20000 mAh 18W Powerbank: 999 TL
- Bix PB301 65W 30000 mAh Powerbank: 1248 TL
- Baseus Blade Power 20000 mAh 100 W Dijital Ekranlı Powerbank: 2.599 TL
- Philips DLC3104V 1.2 m Lightning Data ve Şarj Kablosu: 59 TL
- Hytech HY-X480 5A USB 3.1 to Type-C Hızlı Data ve Şarj Kablosu: 64 TL
- Apera NR13 iTag GPS Konum Takip Cihazı: 154 TL
- Syrox OTG SYX-DT13 USB-3.0 to Type-C Dönüştürücü: 46 TL
- Baseus Ingenuity Type-C to USB 3.1 Çevirici: 119 TL
- Ugreen Type-C to 3.5mm Aux Dönüştürücü: 137 TL
- Huawei Cf15 - Bluetooth Tripod Selfie Stick: 599 TL
- Spigen S530W Kablosuz Bluetooth Selfie Çubuğu: 449 TL
- Razer Kishi V2 for Android Uyumlu Oyun Kolu: 1.999 TL
- Uzayabilen Vantuzlu Cep Araç Telefon Tutucu: 39,90 TL
- Omars Vantuzlu Araç içi Telefon Tutucu: 171 TL (Üründeki %10 indirim kuponunu aktif etmeyi unutmayın)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.