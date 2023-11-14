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    İndirimli fiyatlarıyla kaçırılmaması gereken USB kablolar ve telefon aksesuarları

    USB kablo ve telefon aksesuarlarındaki Kasım indirimleri dikkat çekiyor. İndirimli kaliteli USB kablo ve telefon aksesuarlarını listeledik.                       

    Kasım indirimlerinde telefon aksesuarları ve USB kablolarda son ayların en büyük indirimleri yapıldı. Telefonunuz, bilgisayarınız ve mobil cihazlarınız için kablo ihtiyacınız varsa listemizdeki indirimli ürünlere göz atabilirsiniz.

    Öne Çıkan İndirimli USB kablolar

    Baseus Halo 2.4 A USB-A & Lightning Şarj & Data Aktarım Kablosu: 89 TL

    İndirimli USB kablolar ve telefon aksesuarları Tam Boyutta Gör

    iPhone ve iPad’iniz için düşük fiyatlı dayanıklı bir kablo arıyorsanız Baseus’ın bu modini tercih edebilirsiniz. Örgülü yapısı sayesinde hasarlara karşı korumalı yapıya sahip. Ayrıca USB uçlarında, bükülmelere karşı dayanıklılık sergileyen silikon malzeme bulunuyor.

    Baseus Halo 1 metre Kırmızı
    Baseus Halo 1 metre Siyah

    Mcdodo CA-1100 100W Type-C To Type-C Göstergeli Kablo: 249 TL

    İndirimli USB kablolar ve telefon aksesuarları Tam Boyutta Gör

    Mcdodo’nun en üst özellikli kablolarından biri olan CA-1100 modeli, akım miktarını ve PD durumunu gösteren dijital ekrana sahip. 100W’a kadar güç aktarımını destekliyor. Notebooklarınızı şarj etmek için bu kabloyu tercih edebilirsiniz.

    Baseus Zinc Magnetic, 2.4 A, USB - A & Lightning: 99 TL

    İndirimli USB kablolar ve telefon aksesuarları Tam Boyutta Gör

    Telefonu şarj kablosuna sürekli takıp çıkarmaktan bıktıysanız manyetik uçlu bu kablo size göre. Lightning yuvasını telefonunuza bir kere taktıktan sonra kabloya yaklaştırdığınız zaman mıknatıslar kabloya tutunuyor ve güç aktarımı başlıyor. Kabloyu takıp çıkarmayı kolaylaştırıyor.

    Baseus FuWang 3 in 1 Data ve Şarj Kablosu: 151 TL

    Hepsi bir arada kablo arıyorsanız Baseus FuWang modelinin fiyatı avantajlı seviyeye düştü.

    Syrox PD25TK 25W Type-C To Type-C Kablo: 58 TL

    25W’a kadar hızlı şarj destekli, iki tarafı USB-C kablo için sıcak fırsat.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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