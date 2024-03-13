Amazon'da televizyonlarda indirimler başladı!

Amazon'un indirime giren TV modellerini tek tek araştırdık ve gerçekten indirime giren TV modellerini sizin için listeledik.
İndirimli Televizyonlar
- Onvo OV32300 HD 32" webOS Smart LED TV: 4.749 TL
- SEG 32SBH740 32” HD Ready TV: 4.780 TL
- TOSHIBA 24WA3E63DT 24” Android Smart LED TV: 5.380 TL
- Onvo OV50500 4K Ultra HD 50" webOS Smart LED TV: 9.749 TL
- AXEN AX50FIL403 50 inç 4K Android Smart LED TV: 10.499 TL
- Seg 55SBU740 4K Ultra HD 55" Smart LED TV: 11.389 TL
- Grundig 43 GHU 7000 B 4K 43" Android Smart LED TV: 11.399 TL
- Onvo OV55500 4K Ultra HD 55" webOS Smart LED TV: 11.499 TL
- Grundig 50 GHU 8000 50 inç 4K Google Smart LED TV: 14.099 TL
- Toshiba 55UA3D63DT 55” Ultra HD Android LED TV: 14.099 TL
- Philips Ambilight TV 50PUS8108/62 50'' 4K UHD Smart TV: 16.426 TL
- Grundig 55 GHU 8000 55 inç UHD 4K Google TV: 16.899 TL
- Toshiba 55QL5D63DT 55" QLED SMART LED TV: 17.999 TL
- Philips Ambilight TV 55PUS8108/62 55'' 4K UHD Smart TV: 19.300 TL
- Toshiba 55QA5D63DT 4K Ultra HD 55" Android Smart QLED TV: 20.499 TL
- Samsung QE55QN700BTXTK 55" 140 Ekran Neo QLED 8K Smart TV (2022): 49.999 TL
- TCL 75C745 75 inç 4K QLED Google TV: 52.999 TL
- TCL 75C845 75 inç 4K Q-MiniLED Google TV: 76.999 TL
- TCL 75C935 75 inç 4K UHD MiniLED Google TV: 78.999 TL
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.