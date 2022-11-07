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    Amazon'da Prime'a özel indirimler için son gün!

    Amazon Gülümseten Kasım Fırsatları yarın tüm müşterilerin erişimine açılacak. Bugün için Prime'a özel son fırsatları listeledik.                                    
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    Amazon'da Prime'a özel indirimler için son gün! 7 Kasım 2022 Tam Boyutta Gör
    Amazon'un 1 Kasım'da Gülümseten Kasım Fırsatları, 30 Kasım'a kadar devam edecek ancak daha önce de açıklandığı üzere kampanyanın ilk 7 günündeki indirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabiliyor. Bugün, Prime'a özel fırsatlar için son gün. Prime üyesi olmayan müşteriler yarın itibarıyla indirimlerden yararlanabilecek.

    Gülümseten Kasım Fırsatları'nda elektronik, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, televizyon, giyim, kitap, ev ve yaşam, kişisel bakım, yapı market, gıda gibi kategorilerde indirimler mevcut. Ayrıca bugün satın alacağınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar daha fazla düşerse, Amazon aradaki farkı bakiye olarak hesabınıza ekleyecek.

    Uzun süreli indirimlerin yanı sıra kısa süreli indirimler de yapılıyor. Bugünün kısa süreli indirimlerini listeledik.

    Tüm indirimler: Gülümseten Kasım Fırsatları

    Amazon'da sadece bugüne özel indirimler 7 Kasım

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

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    gerbera 13 saat önce

    DH iyice cıvıttı biri yatak almış onun reklamını yapar biri yurtdışından telefon almış vs vs konumuz bu mu konu uçan araba yapılan yorumlara ve onlara izin verenlere bakın.Artık saçma sapan haber yapan kanalların altındaki anonim yorumlar gibi oldu burası.Edit bu sorunu patrona bi ilet istersen,forumun az saygınlığı vardı o da kayboldu maalesef

    S
    sezenhancı 3 gün önce

    Bel fıtığım vardı, birçok yatak denedim hiç birinde çözüme ulaşamadım. Birgün internette gezerken Lavitta Yatak firmasını gördüm. Lavita latex serisi yataklarını gördüm www.lavittasleep.com sayfasından sipariş ettim. Diğer firmalara güvenmediğimden korkarak yatak almıştım fakat ilk günden etkisini gösterdi. Belimi destekledi ilk günden artık yorgun uyanmıyorum bel ağrım tamamen geçti iyiki Lavitta Yatak ile tanışmışım herkese tavsiye ediyorum personeller çok ilgiliydi. Lavitta yatak benden geçer not aldı.

    A
    alexalex1907 3 gün önce

    merhaba bir sorum olacaktı ben yurtdışından bir telefon aldım ancak türkiyeye henüz giriş yapmadım zamdan etkilenmemek adına türkiyeye giriş yapmadan da telefonu kayıt ettirebiliyor muyum

    D
    DH Misafiri 4 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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