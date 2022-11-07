Tam Boyutta Gör Amazon'un 1 Kasım'da Gülümseten Kasım Fırsatları, 30 Kasım'a kadar devam edecek ancak daha önce de açıklandığı üzere kampanyanın ilk 7 günündeki indirimlerden sadece Prime üyeleri faydalanabiliyor. Bugün, Prime'a özel fırsatlar için son gün. Prime üyesi olmayan müşteriler yarın itibarıyla indirimlerden yararlanabilecek.

Gülümseten Kasım Fırsatları'nda elektronik, cep telefonu, dizüstü bilgisayar, televizyon, giyim, kitap, ev ve yaşam, kişisel bakım, yapı market, gıda gibi kategorilerde indirimler mevcut. Ayrıca bugün satın alacağınız ürünün fiyatı 30 Kasım'a kadar daha fazla düşerse, Amazon aradaki farkı bakiye olarak hesabınıza ekleyecek.

Uzun süreli indirimlerin yanı sıra kısa süreli indirimler de yapılıyor. Bugünün kısa süreli indirimlerini listeledik.

Tüm indirimler: Gülümseten Kasım Fırsatları

Amazon'da sadece bugüne özel indirimler 7 Kasım

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Amazon'da Prime'a özel indirimler için son gün! 7 Kasım 2022