Tam Boyutta Gör Amazon Bahar Fırsatları devam ediyor. Kampanya 10 Nisan’a kadar devam edecek. Bugüne kadar indirimlerden sadece Prime üyeleri yararlanabiliyordu. Bugün Prime'a özel fırsatlar için son gün. 4-10 Nisan tarihlerinde tüm Amazon müşterileri kampanyaya katılabilecek.

Amazon'da bilgisayar kategorisinde öne çıkan indirimler (28 Mart) 5 gün önce eklendi

Amazon Bahar Fırsatları’nda cep telefonu, bilgisayar, televizyon, elektronik, giyim, kitap, gıda, yapı market, ev, kişisel bakım, spor, hobi oyuncak vb. pek çok kategoride indirimler göze çarpıyor. İndirimlerin büyük bölümü kampanya süresi sonuna kadar devam edecek ancak bazı “Flaş Fırsatlar” kısa süreliğine geçerli olacak. Sadece bugün akşam 17.00'ye kadar geçerli olacak kısa süreli fıratları sizin için listeledik.

Kampanya sayfası: Amazon Bahar Fırsatları

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Amazon’da sadece bugüne özel indirimler (3 Nisan)